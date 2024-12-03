У Ямаля новая девушка? Его поймали с 19-летней звездой TikTok во время шопинга

А летом на личном фронте все было плохо.

Один из главных талантов европейского футбола Ламин Ямаль, похоже, недолго грустил после расставания со студенткой из Бразилии Алексой Падильей. Игрока «Барселоны» заметили в компании итальянской модели, звезды TikTok Анны Дженьозо и теперь предполагают, что они закрутили роман. К тому же парочка сама дала повод об этом думать.

Совместный шопинг

На видео, опубликованном в соцсетях, 17-летний Ямаль и 19-летняя Дженьозо были замечены за покупками всего через несколько дней после поражения «Барселоны» от «Лас-Пальмаса» со счетом 1:2. В том матче Ламин вернулся на поле спустя почти месяц, восстановившись от травмы лодыжки. Анна прилетела в Испанию вместе со своей подругой, чтобы поддержать вингера на трибунах.

Хоть девушка и не так известна, как звезда «Барсы», она все равно может похвастаться внушительным количеством подписчиков: у нее почти 600 тысяч фолловеров в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и 835 тысяч в TikTok.

Расставание после Евро-2024

Ямаль был одной из самых обсуждаемых персон минувшего чемпионата Европы. Он выиграл турнир вместе со сборной Испании, которая в финале победила Англию — 2:1, а также показал прекрасную для своего возраста результативность: отметился одним голом и четырьмя передачами в семи играх.

После громкого успеха публика заинтересовалась личной жизнью футболиста. Во время Евро Ямаль рассекретил отношения со звездой соцсетей Алексой Падильей, которая старше его на три года. Девушка обнимала Ламина на стадионе после того, как он поднял над головой трофей.

Однако через две недели девушку сняли на камеру во время прямого эфира. Она весело проводила вечер в компании парней, сидя у одного из них на коленках. Увидев, что ее снимают, девушка выбила телефон из рук «оператора». Впрочем, кадры все равно просочились в Сеть.

Ямалю не понравилось увиденное. Ламин посчитал, что Падилья ему изменила, и порвал с ней.

Как сейчас выступает Ямаль

В сезоне-2024/25 испанец сыграл 17 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Недавно Ламин восстановился от травмы лодыжки, полученной еще в начале ноября. «Барса» без своего лидера испытывала проблемы: набрала всего одно очко в двух встречах.