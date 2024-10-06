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Ох, какую жуткую травму получил Карвахаль — смотреть больно. Капитан «Реала» даже заплакал

Артем Белинин
корреспондент
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Дани Карвахаль на газоне.
Фото Reuters
Кадры — не для слабонервных.

Дани Карвахаль получил страшную травму в матче 9-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (2:0). 32-летний защитник «Реала» на 90+3-й минуте встречи неудачно столкнулся с Йереми Пино и в следующую секунду рухнул на газон, крича от боли. Карвахаль покинул поле на носилках и в слезах.

Что известно о травме Карвахаля?

Почти ничего, кроме того, что выглядела она жутко и это явно не простой ушиб — колено неестественно изогнулось во время единоборства. Остальная информация появится после того, как защитник «Реала» пройдет медобследование.

«Мы слышали крики Карвахаля, это случается не каждый день. Конечно, мы поможем ему, чем сможем. Очень жаль. В конце концов, результат — это не самое главное. Главное — здоровье Дани. Посмотрим, что он скажет в раздевалке», — заявил одноклубник Дани Феде Вальверде.

«Карвахаль получил серьезную травму. Нам очень жаль. Врач сказал мне, что он травмировал колено. Мы еще не знаем, что именно произошло. Скоро он пройдет дополнительные обследования», — сказал на пресс-конференции после матча Карло Анчелотти.

«В раздевалке царит тревога и грусть. Случилось то, чего не должно было случиться. Такое часто происходит из-за календаря. К сожалению, это случилось с очень важным для нас игроком», — добавил тренер «Реала».

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У мадридцев — эпидемия травм

«Реал» чуть ли не ежегодно влипает в неприятности, связанные с различными повреждениями. Этот сезон — не исключение, список травмированных внушительный. В лазарете прямо сейчас находятся сразу несколько ключевых игроков «сливочных».

Так, из самых важных футболистов «Реала» сейчас травмированы Куртуа (отрыв приводящей мышцы), Себальос (вывих лодыжки) и Диас (травма подколенного сухожилия). Недавно выздоровел с Мбаппе, но с прошлого года залечивает крестообразные связки колена Алаба. Теперь к компании пострадавших присоединяется Карвахаль.

Фото Reuters

А ведь кроме него намечаются проблемы со здоровьем и у Винисиуса — бразилец был заменен и, по словам Анчелотти, у него проблемы с шеей. Как же «Реал» собирается вырулить из этой ситуации? Равнозначных замен на скамейке остается все меньше.

В чемпионате Испании «Реал» теперь занимает второе место: очкового отставания от «Барселоны» нет, но у нее игра в запасе, которая состоится в воскресенье.

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
11
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
12
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
13
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
14
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
15
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
16
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
17
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
18
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
19
 Вальядолид 9 1 2 6 5-19 5
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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Леганес – Валенсия
 0 : 0
5.10 15:00
Эспаньол – Мальорка
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5.10 17:15
Хетафе – Осасуна
 1 : 1
5.10 19:30
Лас-Пальмас – Сельта
 0 : 1
5.10 19:30
Вальядолид – Р. Вальекано
 1 : 2
5.10 22:00
Реал – Вильярреал
 2 : 0
6.10 15:00
Жирона – Атлетик
 - : -
6.10 17:15
Алавес – Барселона
 - : -
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