«Реал» опозорился в двух класико сезона — и у этого есть причина. Команде не хватает важнейшей детали
Класико — особенное универсальное блюдо, мимо которого не проходят даже гурманы, которым все равно на испанскую кухню. Матчи «Реала» и «Барселоны» привлекают внимание огромной аудитории: в любых составах и при любых обстоятельствах. Обожают это противостояние в том числе за непредсказуемость — в какой бы форме ни находились соперники, в момент их дуэли весь мир вокруг останавливается, и остаются только 22 человека под прицелами десятков камер.
Но в этом сезоне оба класико закончились унижением одной команды и неудержимым куражом другой. В октябре «Барса» разнесла «Реал» в Мадриде со счетом 4:0, а в январском Суперкубке оформила колокольные 5:2. Кто знает, позор какого масштаба пришлось бы пережить «Королевскому клубу», не останься сине-гранатовые на 56-й минуте в меньшинстве.
Так что же происходит с «Реалом»? Два таких шокирующих разгрома уже не похожи на простое совпадение.
Карло Анчелотти после игры указал на причину поражения: «В перерыве я сказал своим игрокам, что проигрывать матчи можно, но не так. Сказал, что для начала нам нужно начать играть в футбол, а не просто выносить мяч вперед, как мы делали всю первую половину встречи. План на матч это в себя не включал, мы должны были играть в футбол».
И тут можно задаться вопросом: а что имеется в виду под расплывчатым определением «играть в футбол?». Речь про быстрые ноги Винисиуса и Мбаппе и их способность обыграть кого угодно один в один? Да, порой это срабатывает (так «Реал» открыл счет), но в отрыве от остальной команды на постоянной основе не будут давать результат и лучшие форварды планеты. Может, имелась в виду тактика? Возможно, но без проводника тренерских идей на поле даже самый продуманный план на деле окажется совершенно бесполезен.
Можно осмелиться предположить, что под «игрой в футбол» Анчелотти подразумевает осмысленность, баланс и четкость принятия простых и эффективных решений. А кто ассоциируется у вас с этими качествами в первую очередь? Не Тони ли Кроос?
«Реал» пережил много кадровых потерь: Куртуа не так давно вернулся после травмы, в обороне — целая пандемия, из-за чего в основе выходит Лукас Васкес, а центрального защитника исполняет Тшуамени. Мбаппе понадобилось время на адаптацию, Беллингем ищет себя в новой роли. Но все-таки главная проблема мадридского гранда — уход Крооса.
Это невосполнимая потеря, так как даже если бы Флорентино Перес озаботился поиском прямого наследника на трансферном рынке, то ничего бы не вышло — игроков с такими качествами в мире просто нет. Кроос был воплощением баланса, уравновешенности, элегантности и чувства такта. Простые, но выверенные движения немца позволяли команде справляться с любым сценарием. Сколько раз зрители видели картину, как при прессинге соперника он опускается вглубь, получает мяч, одним движением сбрасывает опекуна и лазерным пасом запускает контратаку, превращая «Реал» из жертвы в хищника! Эти моменты нечасто попадали в хайлайты, но в этом была суперсила команды.
При помощи Модрича Кроос переворачивал для «Реала» матчи, в которых все шло не по плану. Даже на самом топовом уровне. Многие называли это удачей, опытом или инстинктом убийцы. Но это лишь красивые слова — все решали эти самые мелкие моменты, простые, но мастерские движения. Они за секунду меняли расклад на поле и запускали цепочку событий, которые влияли на сценарий игры.
Сейчас Крооса нет, Модрич не может выходить каждую неделю из-за возраста. И «Реал» потерял суперсилу. Анчелотти пробовал и схему с парой опорников, и «сажал» глубже Беллингема, и возвращал в основу Модрича. Порой это работало, но теперь во встречах с топ-соперниками «Реал» регулярно испытывает трудности. Он уже не может рассчитывать на то, что даже с доминирующим оппонентом в любом случае найдет свой момент.
И, кажется, именно в этом причина провалов в класико. На «Бернабеу» пафосно стартовала эпоха Мбаппе, но без Крооса, куда менее медийного и яркого персонажа, трофеев будет меньше, чем раньше. С привычной легкостью и грацией их уже не завоевать. Во всяком случае, пока Флорентино Перес не найдет такое же простое и безотказное супероружие, каким был Тони.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|19
|13
|5
|1
|34-12
|44
|
2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|
8
|Р. Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|
9
|Бетис
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|
10
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
11
|Осасуна
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|
12
|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
13
|Севилья
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|
14
|Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|
15
|Хетафе
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|
16
|Леганес
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|
17
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|
18
|Эспаньол
|19
|4
|4
|11
|17-31
|16
|
19
|Вальядолид
|19
|4
|3
|12
|13-37
|15
|
20
|Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|1 : 5
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|2 : 1
|10.01
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|2 : 1
|11.01
|16:00
|
Алавес – Жирона
|0 : 1
|11.01
|18:15
|
Вальядолид – Бетис
|1 : 0
|11.01
|20:30
|
Эспаньол – Леганес
|1 : 1
|11.01
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|12.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|1 : 2
|12.01
|18:15
|
Атлетико – Осасуна
|1 : 0
|13.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|16
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6