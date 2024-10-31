Стихийное бедствие отразилось и на футболе.

В некоторых регионах Испании продолжает бушевать шторм «Дана». Стихийное бедствие унесло жизни более 150 человек и поставило на паузу футбольные матчи в Валенсийской автономии и ее окрестностях.

«Реал» пожертвовал миллион

Бланкос анонсировали в соцсетях сбор средств для жертв потопа — клуб проводит его совместно с гуманитарной организацией «Красный крест». Любой желающий сможет сделать пожертвование, а к акции присоединилась еще и ла лига. Сам футбольный клуб задонатил миллион евро. Также тренировка «Реала» накануне началась с минуты молчания в память о погибших из-за стихии. «Эта катастрофа поставила в критическое положение многие семьи — крайне важно действовать быстро и солидарно. Любой вклад может стать решающим для помощи тем, кто лишился всего.

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров хотят выразить свои соболезнования семьям и близким людей, погибших из-за урагана, от которого страдают многие районы нашей страны, особенно в провинциях Валенсия и Альбасете. «Реал» глубоко потрясен и демонстрирует солидарность со всеми людьми, пострадавшими от этой катастрофы, которым клуб передает всю поддержку», — говорится в заявлении сливочных.

В Испании отменяют игры

Первые отмены матчей случились еще в среду — на сайте Королевской испанской футбольной федерации сообщили о переносе игр Кубка Испании «Леванте» — «Понтеведра» и «Валенсия» — «Парла Эскуэла», которые должны были пройти 30 октября. Вместе с ними отложили встречу «Эркулеса» и «Эхеи» — она должна была пройти в четверг. Многие клубы выразили слова поддержки жителям региона.

Позже федерация отменила все матчи в профессиональных и любительских лигах на этой неделе, а также игры по футзалу. Среди них матчи ла лиги: «Вильярреал» — «Райо Вальекано» и «Валенсия» — «Реал».

«Решено перенести матчи, которые должны были состояться в эти выходные в Валенсийском сообществе. Регион серьезно пострадал от шторма «Дана», приведшего к гибели людей и многочисленным разрушениям из-за наводнения. Помимо отсрочек игр, испанский футбол хотел продемонстрировать свою солидарность с пострадавшими людьми, особенно с родственниками тех, кто погиб в результате этого стихийного бедствия — поэтому все сыгранные накануне матчи начинались с минуты молчания. Это повторится и в выходные», — говорится в заявлении Королевской испанской футбольной федерации.

Фото Global Look Press

Что за шторм

Валенсия пострадала от сильнейшего шторма «Дана». За несколько часов выпал 491 миллиметр осадков, что соответствует годовой норме в регионе. Это вызвало сильное наводнение. Жертвами стихии считаются 158 человек, еще десятки объявлены пропавшими без вести. Бедствие заблокировало транспортное сообщение с ближайшими территориями, разрушило городскую инфраструктуру, а также оставило около 150 тысяч домов без электричества. Людей просят не покидать дома, во многих областях введен красный уровень опасности.

Одной из жертв шторма стал бывший игрок академии «Валенсии» Хосе Кастильехо. Карьера полузащитника прошла в низших дивизионах, где он выступал в основном за команды из Валенсийского сообщества. Последним клубом 28-летнего испанца был «Виламарксант» — он нигде не играл с сезона-2019/20. «Летучие мыши» и «Эльденсе», где находился Хосе некоторое время, выступили с заявлением по поводу гибели футболиста.

«Эльденсе» глубоко сожалеет о смерти Кастильехо, выступавшего за наш клуб в сезоне-2015/16. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Пусть он покоится с миром», — говорится в заявлении.