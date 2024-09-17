Винисиус всех достал: бразилец теряет поддержку «Реала» из-за своего поведения

«Не сосредоточен на футболе на 100 процентов».

Что случилось

Во вторник стартует Лига чемпионов, но в «Реале» неспокойно перед началом защиты титула. Как сообщает Cadena Ser, ситуация внутри команды остается напряженной: одна из главных звезд Мадрида Винисиус теряет поддержку представителей «Королевского клуба».

«Винисиус должен изменить отношение к своему поведению как можно скорее, потому что он теряет поддержку внутри клуба, — уверен журналист Антон Меана. — Все видят, как клуб защищает его, как его поддерживают товарищи по команде, но внутри «Реала» многим не нравится поведение Винисиуса».

По словам Меаны, преданность Винисиуса была поставлена под сомнение, так как некоторые люди в клубе считают, что он думает не о прямых обязанностях. «Он не сосредоточен на футболе на 100 процентов, а сконцентрирован на других темах, — продолжает журналист. — Это правда, что он продолжает забивать, но я чувствую беспокойство по поводу того, как развивается ситуация с Вини. Я думал, что все это не так уж важно, но в последние недели у меня возникла тревога. Из разговоров с окружением Винисиуса я выяснил, что, по его мнению, единственным защитником бразильца в клубе является Анчелотти».

О чем речь

Cadena Ser не уточняет, какие конкретно эпизоды повлияли на отношение окружающих к форварду. Но в последнее время Винисиус неоднократно попадал в заголовки околофутбольных новостей.

В конце августа бразилец в очередной раз поднял тему расизма в Испании и заявил, что футболисты «Реала» намерены уйти с поля всей командой, когда в следующий раз с трибун посыплются оскорбления в адрес Винисиуса и его партнеров. Позже бразилец добавил, что Испанию стоит лишить права проведения ЧМ-2030, если ситуация с расизмом в стране не улучшится.

Жест Винисиуса после гола в ворота «Реал Сосьедад». Фото Global Look Press

В минувший уик-энд Винисиус спровоцировал болельщиков «Реал Сосьедад» — он приложил палец к губам после своего гола. Как сообщала Marca, во время матча фанаты баскского клуба оскорбляли Винисиуса, называя его «дураком».

Ранее испанский суд приговорил к 8 месяцам тюрьмы условно человека, оскорблявшего Винисиуса и Рюдигера на почве расизма в интернете. Кроме того, в июне три болельщика «Валенсии» получили по 8 месяцев тюремного заключения из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса в мае 2023 года.

Что дальше?

Бразилец в текущем сезоне сыграл за «Реал» 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года, но, по сообщениям СМИ, 24-летний футболист мог уехать из Мадрида еще этим летом. Согласно инсайдам O Globo, «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии готовил Винисиусу контракт на пять лет, по которому он бы заработал миллиард евро. Однако форвард решил остаться в «Реале» и намерен выиграть «Золотой мяч».

Винисиус — один из главных фаворитов на получение «Золотого мяча». Церемония вручения приза состоится 28 октября в Париже.