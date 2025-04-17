Анчелотти — все? Он может уйти из «Реала» уже через неделю, среди претендентов — Клопп и Алонсо
«Реал» впервые с 2020 года не прошел в полуфинал Лиги чемпионов, уступив в 1/4 финала «Арсеналу» (1:5 по сумме двух игр). Лондонцы выглядели лучше в обоих матчах и заслуженно прошли дальше, а вот на «Сантьяго Бернабеу» после этого противостояния могут начаться серьезные перемены. Увольнение главного тренера мадридцев Карло Анчелотти все ближе.
Карло могут убрать уже в апреле
Разговоры об увольнении обострились еще после первого поражения «Реала» от «Арсенала» (0:3). Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в случае вылета из ЛЧ шансы на отставку Анчелотти серьезно возрастут. Сливочные действительно покинули турнир, а новый инсайд от Sky Sports подтвердил мысли Романо. По данным источника, итальянца уберут уже после финала Кубка Испании 26 апреля — в игре за трофей мадридцы встретятся с «Барселоной».
Как пишет Sky Sports, Анчелотти не оставят даже на заключительный отрезок сезона, хотя команда по-прежнему претендует на золотой дубль. За семь туров до финиша чемпионата Испании «Реал» идет вторым, отставая от «Барселоны» на четыре балла. Сам Карло после ответной игры с «Арсеналом» тоже прокомментировал разговоры об отставке — по его словам, это может произойти в любой момент.
«Возможно, руководство решит заменить меня, и это может произойти в текущем сезоне или в следующем, когда завершится мой контракт. Когда я закончу здесь, то буду благодарен клубу. Это может случиться завтра, через 10 дней, через месяц или год», — сказал Карло после матча.
Флорентино Перес знает о проблемах в раздевалке
Будущее Анчелотти в «Реале» усложняет не только отсутствие результатов в этом сезоне, но и отношение к нему со стороны футболистов. Как сообщает испанское медиа Relevo, некоторые лидеры бланкос больше не доверяют Карло и не считают, что он может исправить ситуацию в клубе.
По информации источника, в курсе недовольства игроков и президент «Реала» Флорентино Перес. Он даже поговорил с некоторыми из них после вылета из Лиги чемпионов и услышал претензии к плану, выбранному Анчелотти на ответный матч с «Арсеналом».
На место в «Реале» претендует не только Хаби Алонсо
На фоне слухов об уходе Анчелотти разгоняются инсайды о потенциальных преемниках. Наиболее возможным вариантом в медиа считают нынешнего главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, который в прошлом сезоне сенсационно привел команду к дублю в Германии и финалу Лиги Европы, потерпев всего одно поражение за сезон во всех турнирах — как раз в финале еврокубка от «Аталанты» (0:3).
Также активизировался Юрген Клопп: после прошлого сезона немец ушел из «Ливерпуля» в концерн Red Bull, где занимает пост главы футбольного направления. Однако Клопп разочаровался в работе и стремится к возвращению на тренерский пост: его предпочтительные варианты — сборная Бразилии и «Реал», о чем сообщает UOL.
«Конечно, есть много имен, например, Хаби Алонсо и Юрген Клопп. Но я надеюсь, что президент решит сохранить Анчелотти. Я не знаю, хочет ли он остаться. Эта скамейка очень сложна для любого тренера: перед вами обязательство побеждать, однако это невозможно делать постоянно», — сказал в интервью Sky Sports бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон.
Ближайший матч «Реал» проведет 20 апреля — в 32-м туре ла лиги встретится с «Атлетиком», идущим на четвертом месте. У команды Анчелотти лишь одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|31
|22
|4
|5
|84-29
|70
|
2
|Реал
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|
3
|Атлетико
|31
|18
|9
|4
|53-26
|63
|
4
|Атлетик
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|
5
|Вильярреал
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|
6
|Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|
7
|Сельта
|31
|12
|7
|12
|44-45
|43
|
8
|Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31-37
|43
|
9
|Р. Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|
10
|Р. Вальекано
|31
|10
|10
|11
|34-38
|40
|
11
|Хетафе
|31
|10
|9
|12
|31-28
|39
|
12
|Осасуна
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|
13
|Валенсия
|31
|9
|10
|12
|35-47
|37
|
14
|Севилья
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|
15
|Эспаньол
|30
|9
|8
|13
|33-40
|35
|
16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|
17
|Алавес
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|
18
|Лас-Пальмас
|31
|7
|8
|16
|37-52
|29
|
19
|Леганес
|31
|6
|10
|15
|29-48
|28
|
20
|Вальядолид
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
|18.04
|22:00
|
Эспаньол – Хетафе
|- : -
|19.04
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|19.04
|17:15
|
Барселона – Сельта
|- : -
|19.04
|19:30
|
Мальорка – Леганес
|- : -
|19.04
|22:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|- : -
|20.04
|15:00
|
Вальядолид – Осасуна
|- : -
|20.04
|17:15
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|20.04
|19:30
|
Севилья – Алавес
|- : -
|20.04
|22:00
|
Реал – Атлетик
|- : -
|21.04
|22:00
|
Жирона – Бетис
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|25
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Папе Гей
Вильярреал
|26
|1
|3