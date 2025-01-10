Класико в финале Суперкубка быть! После 0:4 на «Сантьяго Бернабеу» у «Реала» сумасшедшая мотивация

Мадридцы легко решили вопрос с «Мальоркой».

В розыгрыше испанского Суперкубка обязательно найдется бедный родственник, потому что система распределения премиальных заточена под грандов, а доли остальных зависят от статуса клуба и его популярности. Например, год назад только за участие «Реал» и «Барселона» получили по 6 миллионов евро. То есть, втрое больше, чем полагается победителю турнира. Три миллиона ушли «Атлетико», а роль Золушки досталась «Осасуне», которой к 800 тысячам еще по 200 добавили два гранда. Сейчас главные толстосумы точно так же поделились с «Мальоркой», которой изначально полагалось 900 тысяч.

Но, естественно, на поле на благотворительность красно-черным рассчитывать не приходилось. Там все было предсказуемо. Требовалось терпеть в обороне, находясь под прессом мадридского наступления. Пытаться зацепиться за свои шансы, как в первой и единственной толковой атаке первого тайма, когда Ларин из отличной позиции неудачно пытался замкнуть подачу Дани Родригеса. А еще занимающая шестое место в текущем чемпионате «Мальорка» не гнушалась спорных приемов. Маффео после мимолетного касания его груди рукой Винисиуса Жуниора исполнил номер умирающего лебедя и рухнул на газон, схватившись за лицо.

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Странно, что откровенная симуляция защитника не получила соответствующую оценку в виде желтой карточки. Впрочем, справедливости ради, примерно то же самое можно сказать и про картинное падение Мбаппе в чужой штрафной. В целом же «Реал» по привычной для нынешнего сезона традиции слишком долго раскачивался. Да, один раз вратарь остановил на ленточке дальний выстрел Беллингема. Были заблокированные защитниками удары из штрафной, только мадридский инстинкт убийцы пребывал в сладкой дреме. Рекордные для нынешнего испанского сезона пятнадцать ударов за первые 45 минут с нулевым КПД.

А ведь навестивший в Саудовской Аравии бывших одноклубников Карим Бензема накануне говорил, что Винисиус, Беллингем, Родриго и Мбаппе — это атака мечты. И как раз такой вариант избрал на полуфинал Карло Анчелотти. Выбирать же можно было во многих линиях, и даже не игравший с декабря 2023 года Алаба впервые попал в заявку после разрыва крестообразных связок. Но когда замена потребовалась получившему удар в голову Тшуамени, на поле отправился не австриец, который только несколько дней работает в общей группе, а поднятый по ходу сезона из второй команды Рауль Асенсио.

Получилась небольшая эмоциональная встряска, после которой «Реал» включился на полные обороты и дал повод Бензема (ему устроили овацию трибуны) улыбнуться. Причем голевая атака сливочных стала сочетанием красоты и трудолюбия, начавшись с отбора Родриго в центре поля. Ключевой же стала мягкая подача Винисиуса от линии поля, замыкавший ее Родриго попал в штангу. Добивание номер один за авторством Мбаппе остановил голкипер, однако против Беллингема аргументов не нашлось как у вратаря, так и у пытавшихся подстраховать его на линии защитников.

Собственно, этого взрыва «Королевскому клубу» оказалось достаточно. Мадрид выиграл прагматично и уверенно, затратив ровно столько сил, сколько требовалось. То, что в добавленное арбитром время счет вырос до крупного, не совсем логично и даже слишком жестоко по отношению к «Мальорке». Но не отказываться же от автогола и успеха Родриго, который все же забил в свой 24-й день рождения?!

Впереди воскресное класико в финале, когда потребуется брать реванш за октябрьское унижение на «Сантьяго Бернабеу» (0:4) Тот результат, возможно, даже большая мотивация, чем возможность выиграть Суперкубок в четырнадцатый раз и повторить рекорд «Барселоны». Будет битва!