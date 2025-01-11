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Сегодня, 00:30

«Реал» Мадрид — «Барселона»: основная информация о финале Суперкубка Испании

Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, футболист «Реала» Винисиус, футболист «Барселоны» Дани Ольмо и главный тренер «Барселоны» Ханс Флик
Карло Анчелотти, Винисиус, Дани Ольмо, Ханс Флик.
Фото Global Look Press, Reuters

Что нужно знать о матче принципиальных соперников за первый трофей сезона.

Вид стадиона Короля Абдалла Спорт Сити. Джидда
Фото Reuters

Дата и место проведения финала Суперкубка Испании

«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 12 января. Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Арена вмещает 62 345 зрителей.

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Время начала финала Суперкубка Испании

Стартовый свисток в решающем матче Суперкубка Испании прозвучит в 22.00 по московскому времени. Игра завершит очередной розыгрыш мини-турнира, который проводится в формате «Финала четырех».

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем
Фото Reuters

«Реал» Мадрид: результаты команды

«Реал» — чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов в сезоне-2023/24. В этом сезоне команда Карло Анчелотти в 19 матчах ла лиги набрала 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице (13 побед, четыре ничьи, два поражения, разность мячей — 43-19).

В четверг, 9 января, бланкос обыграли «Мальорку» (3:0) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

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«Реал» Мадрид: новости о составе и потери

Перемещенный на позицию защитника Орельен Тчуамени из-за травмы покинул поле во втором тайме матча с «Мальоркой». Также под вопросом участие в игре еще трех хавбеков — Джуда Беллингема, Луки Модрича и Федерико Вальверде. Англичанин и хорват при этом приняли участие в предматчевой тренировке. Защитники Дани Карвахаль и Эдер Милитао продолжают восстановление после разрыва крестообразных связок.

Ожидается, что состав «Реала» не претерпит особых изменений после полуфинала, кроме позиции центрального защитника. Стартовые одиннадцать на матч с «Мальоркой» выглядели так: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго, Мбаппе.

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль
Фото Reuters

«Барселона»: результаты команды

«Барселона» — вице-чемпион Испании в сезоне-2023/24. В этом розыгрыше ла лиги каталонцы потеряли лидерство после удачного старта, набрали 38 очков в 19 матчах и занимают третью строчку в турнирной таблице (12 побед, две ничьи, пять поражений, разность мячей — 51-22).

В среду, 8 января, «Барса» обыграла «Атлетик» (2:0) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

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«Барселона»: новости о составе и потери

К матчу с «Реалом» сине-гранатовые подходят без новых потерь. В списке травмированных вратарь Марк-Андре тер Штеген (разрыв коленной чашечки), защитник Андреас Кристенсен (воспаление ахиллова сухожилия) и полузащитник Марк Берналь (разрыв крестообразной связки).

Стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком» выглядел следующим образом: Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья, Гави, Ямаль, Левандовски.

Футболисты Андрей Лунин, Лукас Васкес и Антонио Рюдигер после гола Рафиньи в матче «Реал» — «Барселона» (0:4). 26 октября 2024 года. Мадрид
Фото Getty Images

Статистика противостояния: кто ведет в истории и последние результаты

За всю историю соперники по класико провели между собой 258 матчей. У «Реала» 106 побед, у «Барселоны» 101, еще 51 раз была зафиксирована ничья. Разность мячей — 436-423 в пользу бланкос.

В Суперкубке Испании принципиальные соперники играли девять раз. Пять побед у «Реала», три — у «Барселоны», один матч завершился вничью. Разность мячей — 21-16 в пользу мадридцев.

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В предыдущем сезоне-2023/24 «Реал» победил «Барселону» во всех трех матчах: два — в чемпионате Испании (2:1 в гостях 28 октября 2023 года в 11-м туре, 3:2 на своем поле 21 апреля 2024-го в 32-м туре) и в финале Суперкубка Испании (4:1 на нейтральном поле в Эр-Рияде 14 января 2024-го).

В сезоне-2024/25 команды сыграли первое классико 26 октября 2024 года на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «Барселона» одержала разгромную победу на поле «Реала» — 4:0.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти
Фото Reuters

Что говорят о финале Суперкубка Испании

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»: «В последнее время класико всегда было непредсказуемым. Были матчи, которые мы легко выиграли, а были и такие, где они разгромно обыграли нас. Трудно представить, каким будет финал, но он будет интересным. Мы постараемся превзойти «Барселону».

Игорь Корнеев, бывший футболист «Барселоны» и сборной России: «Реал» — однозначный фаворит. Они накажут «Барселону» так, как это не смог сделать «Атлетик» в полуфинале Суперкубка, хотя должен был наказывать. Нападающие «Реала» не повторят ошибок, совершенных в игре чемпионата Испании, когда они массово попадали в офсайды. Сейчас все соперники начинают приспосабливаться к обороне «Барселоны». Сила «Реала» в том, что его игроки не гнушаются черновой работы».

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Прогноз на финал Суперкубка Испании

Фаворитом букмекеров с небольшим разбросом в коэффициентах является «Реал». Победа мадридцев котируется как 2.40, в то время как успех «Барселоны» — 2.85. Коэффициент на ничью в основное время — 4.00.

Игроки «Реала» и «Барселоны» выходят на матч. 26 октября 2024 года. Мадрид
Фото Getty Images

Где смотреть финал Суперкубка Испании

Транслировать матч в России будут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», сайт холдинга matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.30 мск, за полчаса до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Суперкубка Испании. Ключевые события и результат игры «Реал» — «Барселона» можно также отслеживать в футбольном матч-центре нашего сайта.

Испания. Суперкубок. Финал
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
Лука Модрич
ФК Барселона
ФК Реал
Федерико Вальверде
Ханс Флик
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
8
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
9
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
10
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
11
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
14
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
Результаты / календарь
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38 тур
3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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