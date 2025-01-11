«Реал» Мадрид — «Барселона»: основная информация о финале Суперкубка Испании
Что нужно знать о матче принципиальных соперников за первый трофей сезона.
- Дата и место проведения финала Суперкубка Испании
- Время начала финала Суперкубка Испании
- «Реал» Мадрид: результаты команды
- «Реал» Мадрид: новости о составе и потери
- «Барселона»: результаты команды
- «Барселона»: новости о составе и потери
- Статистика противостояния: кто ведет в истории и последние результаты
- Что говорят о финале Суперкубка Испании
- Прогноз на финал Суперкубка Испании
- Где смотреть финал Суперкубка Испании
Дата и место проведения финала Суперкубка Испании
«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 12 января. Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Арена вмещает 62 345 зрителей.
Время начала финала Суперкубка Испании
Стартовый свисток в решающем матче Суперкубка Испании прозвучит в 22.00 по московскому времени. Игра завершит очередной розыгрыш мини-турнира, который проводится в формате «Финала четырех».
«Реал» Мадрид: результаты команды
«Реал» — чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов в сезоне-2023/24. В этом сезоне команда Карло Анчелотти в 19 матчах ла лиги набрала 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице (13 побед, четыре ничьи, два поражения, разность мячей — 43-19).
В четверг, 9 января, бланкос обыграли «Мальорку» (3:0) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
«Реал» Мадрид: новости о составе и потери
Перемещенный на позицию защитника Орельен Тчуамени из-за травмы покинул поле во втором тайме матча с «Мальоркой». Также под вопросом участие в игре еще трех хавбеков — Джуда Беллингема, Луки Модрича и Федерико Вальверде. Англичанин и хорват при этом приняли участие в предматчевой тренировке. Защитники Дани Карвахаль и Эдер Милитао продолжают восстановление после разрыва крестообразных связок.
Ожидается, что состав «Реала» не претерпит особых изменений после полуфинала, кроме позиции центрального защитника. Стартовые одиннадцать на матч с «Мальоркой» выглядели так: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго, Мбаппе.
«Барселона»: результаты команды
«Барселона» — вице-чемпион Испании в сезоне-2023/24. В этом розыгрыше ла лиги каталонцы потеряли лидерство после удачного старта, набрали 38 очков в 19 матчах и занимают третью строчку в турнирной таблице (12 побед, две ничьи, пять поражений, разность мячей — 51-22).
В среду, 8 января, «Барса» обыграла «Атлетик» (2:0) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
«Барселона»: новости о составе и потери
К матчу с «Реалом» сине-гранатовые подходят без новых потерь. В списке травмированных вратарь Марк-Андре тер Штеген (разрыв коленной чашечки), защитник Андреас Кристенсен (воспаление ахиллова сухожилия) и полузащитник Марк Берналь (разрыв крестообразной связки).
Стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком» выглядел следующим образом: Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья, Гави, Ямаль, Левандовски.
Статистика противостояния: кто ведет в истории и последние результаты
За всю историю соперники по класико провели между собой 258 матчей. У «Реала» 106 побед, у «Барселоны» 101, еще 51 раз была зафиксирована ничья. Разность мячей — 436-423 в пользу бланкос.
В Суперкубке Испании принципиальные соперники играли девять раз. Пять побед у «Реала», три — у «Барселоны», один матч завершился вничью. Разность мячей — 21-16 в пользу мадридцев.
В предыдущем сезоне-2023/24 «Реал» победил «Барселону» во всех трех матчах: два — в чемпионате Испании (2:1 в гостях 28 октября 2023 года в 11-м туре, 3:2 на своем поле 21 апреля 2024-го в 32-м туре) и в финале Суперкубка Испании (4:1 на нейтральном поле в Эр-Рияде 14 января 2024-го).
В сезоне-2024/25 команды сыграли первое классико 26 октября 2024 года на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «Барселона» одержала разгромную победу на поле «Реала» — 4:0.
Что говорят о финале Суперкубка Испании
Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»: «В последнее время класико всегда было непредсказуемым. Были матчи, которые мы легко выиграли, а были и такие, где они разгромно обыграли нас. Трудно представить, каким будет финал, но он будет интересным. Мы постараемся превзойти «Барселону».
Игорь Корнеев, бывший футболист «Барселоны» и сборной России: «Реал» — однозначный фаворит. Они накажут «Барселону» так, как это не смог сделать «Атлетик» в полуфинале Суперкубка, хотя должен был наказывать. Нападающие «Реала» не повторят ошибок, совершенных в игре чемпионата Испании, когда они массово попадали в офсайды. Сейчас все соперники начинают приспосабливаться к обороне «Барселоны». Сила «Реала» в том, что его игроки не гнушаются черновой работы».
Прогноз на финал Суперкубка Испании
Фаворитом букмекеров с небольшим разбросом в коэффициентах является «Реал». Победа мадридцев котируется как 2.40, в то время как успех «Барселоны» — 2.85. Коэффициент на ничью в основное время — 4.00.
Где смотреть финал Суперкубка Испании
Транслировать матч в России будут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», сайт холдинга matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.30 мск, за полчаса до стартового свистка.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Суперкубка Испании. Ключевые события и результат игры «Реал» — «Барселона» можно также отслеживать в футбольном матч-центре нашего сайта.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
2
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
9
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
10
|Бетис
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|
11
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
12
|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
13
|Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
14
|Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
15
|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|18
|2
|6
|10
|17-28
|12
|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|1 : 5
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|2 : 1
|10.01
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|2 : 1
|11.01
|16:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|11.01
|18:15
|
Вальядолид – Бетис
|- : -
|11.01
|20:30
|
Эспаньол – Леганес
|- : -
|11.01
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|- : -
|12.01
|18:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|13.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6