Что нужно знать о матче принципиальных соперников за первый трофей сезона.

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Дата и место проведения финала Суперкубка Испании

«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 12 января. Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Арена вмещает 62 345 зрителей.

Время начала финала Суперкубка Испании

Стартовый свисток в решающем матче Суперкубка Испании прозвучит в 22.00 по московскому времени. Игра завершит очередной розыгрыш мини-турнира, который проводится в формате «Финала четырех».

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«Реал» Мадрид: результаты команды

«Реал» — чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов в сезоне-2023/24. В этом сезоне команда Карло Анчелотти в 19 матчах ла лиги набрала 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице (13 побед, четыре ничьи, два поражения, разность мячей — 43-19).

В четверг, 9 января, бланкос обыграли «Мальорку» (3:0) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

«Реал» Мадрид: новости о составе и потери

Перемещенный на позицию защитника Орельен Тчуамени из-за травмы покинул поле во втором тайме матча с «Мальоркой». Также под вопросом участие в игре еще трех хавбеков — Джуда Беллингема, Луки Модрича и Федерико Вальверде. Англичанин и хорват при этом приняли участие в предматчевой тренировке. Защитники Дани Карвахаль и Эдер Милитао продолжают восстановление после разрыва крестообразных связок.

Ожидается, что состав «Реала» не претерпит особых изменений после полуфинала, кроме позиции центрального защитника. Стартовые одиннадцать на матч с «Мальоркой» выглядели так: Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго, Мбаппе.

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«Барселона»: результаты команды

«Барселона» — вице-чемпион Испании в сезоне-2023/24. В этом розыгрыше ла лиги каталонцы потеряли лидерство после удачного старта, набрали 38 очков в 19 матчах и занимают третью строчку в турнирной таблице (12 побед, две ничьи, пять поражений, разность мячей — 51-22).

В среду, 8 января, «Барса» обыграла «Атлетик» (2:0) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

«Барселона»: новости о составе и потери

К матчу с «Реалом» сине-гранатовые подходят без новых потерь. В списке травмированных вратарь Марк-Андре тер Штеген (разрыв коленной чашечки), защитник Андреас Кристенсен (воспаление ахиллова сухожилия) и полузащитник Марк Берналь (разрыв крестообразной связки).

Стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком» выглядел следующим образом: Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья, Гави, Ямаль, Левандовски.

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Статистика противостояния: кто ведет в истории и последние результаты

За всю историю соперники по класико провели между собой 258 матчей. У «Реала» 106 побед, у «Барселоны» 101, еще 51 раз была зафиксирована ничья. Разность мячей — 436-423 в пользу бланкос.

В Суперкубке Испании принципиальные соперники играли девять раз. Пять побед у «Реала», три — у «Барселоны», один матч завершился вничью. Разность мячей — 21-16 в пользу мадридцев.

В предыдущем сезоне-2023/24 «Реал» победил «Барселону» во всех трех матчах: два — в чемпионате Испании (2:1 в гостях 28 октября 2023 года в 11-м туре, 3:2 на своем поле 21 апреля 2024-го в 32-м туре) и в финале Суперкубка Испании (4:1 на нейтральном поле в Эр-Рияде 14 января 2024-го).

В сезоне-2024/25 команды сыграли первое классико 26 октября 2024 года на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «Барселона» одержала разгромную победу на поле «Реала» — 4:0.

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Что говорят о финале Суперкубка Испании

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»: «В последнее время класико всегда было непредсказуемым. Были матчи, которые мы легко выиграли, а были и такие, где они разгромно обыграли нас. Трудно представить, каким будет финал, но он будет интересным. Мы постараемся превзойти «Барселону».

Игорь Корнеев, бывший футболист «Барселоны» и сборной России: «Реал» — однозначный фаворит. Они накажут «Барселону» так, как это не смог сделать «Атлетик» в полуфинале Суперкубка, хотя должен был наказывать. Нападающие «Реала» не повторят ошибок, совершенных в игре чемпионата Испании, когда они массово попадали в офсайды. Сейчас все соперники начинают приспосабливаться к обороне «Барселоны». Сила «Реала» в том, что его игроки не гнушаются черновой работы».

Прогноз на финал Суперкубка Испании

Фаворитом букмекеров с небольшим разбросом в коэффициентах является «Реал». Победа мадридцев котируется как 2.40, в то время как успех «Барселоны» — 2.85. Коэффициент на ничью в основное время — 4.00.

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Где смотреть финал Суперкубка Испании

Транслировать матч в России будут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», сайт холдинга matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.30 мск, за полчаса до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Суперкубка Испании. Ключевые события и результат игры «Реал» — «Барселона» можно также отслеживать в футбольном матч-центре нашего сайта.