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«Реал» Мадрид — «Барселона»: ключевая информация и трансляция класико

Матч ла лиги «Реал» — «Барселона» пройдет 26 октября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Рафинья и Винисиус оформили по хет-трику в Лиге чемпионов перед встречей «Барселоны» и «Реала».
Фото Getty Images

Самое важное о принципиальном матче лучших клубов испанской ла лиги.

Дата и место проведения класико

«Реал» и «Барселона» встретятся в матче 11-го тура испанской ла лиги в субботу, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Время начала класико

Стартовый свисток в матче «Реал» — «Барселона» прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Фото Getty Images

«Реал» Мадрид: результаты команды

«Реал» — действующий чемпион Испании, набрал 24 очка в 10 турах и занимает второе место в таблице испанской ла лиги (7 побед, 3 ничьи, 0 поражений, разность мячей — 21-7).

Во вторник мадридский клуб провел на своем поле матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов и снова победил соперника по финалу ЛЧ-2024 — дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:2 (0:2 после первого тайма).

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«Реал» Мадрид: новости о составе и потери

Перед матчем с «Барселоной» выбыли вратарь Куртуа и полузащитник Родриго (оба — мышечные травмы). Также в списке потерь «Реала» остаются защитники Алаба и Карвахаль (оба — травмы связок колена). Ожидается, что место в воротах займет Лунин, а десять других позиций заполнят многие из оставшихся в распоряжении Анчелотти футболистов стартового состава игры с «Боруссией» — Менди, Рюдигер, Милитао, Васкес, Беллингем, Модрич, Вальверде, Винисиус и Мбаппе.

Фото Getty Images

«Барселона»: результаты команды

«Барселона» — вице-чемпион Испании, лидирует в лиге с 27 очками в 10 турах (9 побед, 0 ничьих, 1 поражение, разность мячей — 33-10).

В среду каталонский клуб провел на своем поле матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов и победил принципиального соперника последних лет «Баварию» со счетом 4:1.

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«Барселона»: новости о составе и потери

Перед матчем с «Реалом» в списке потерь сине-гранатовых значатся вратарь тер Штеген, полузащитник Берналь (оба — травмы колена), защитники Кристенсен (травма ахилла) и Араухо (мышечная травма). Под вопросом участие в класико защитника Гарсии и форварда Феррана Торреса (оба — мышечные травмы). Стартовый состав «Барсы» на матч с «Баварией» выглядел так: Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Касадо, Педри, Лопес, Ямаль, Левандовски и Рафинья.

Фото Global Look Press

Статистика класико: кто ведет в истории и последние результаты

«Реал» и «Барселона» за всю историю провели между собой 257 матчей, мадридцы выиграли 106 из них, каталонцы — 100, ничья была зафиксирована 51 раз, разность мячей — 436-419 в пользу столичной команды.

В чемпионатах Испании «Реал» выиграл класико 79 раз, «Барселона» — 74, вничью завершились 35 матчей, разность мячей — 304-301 в пользу мадридского клуба.

В сезоне-2023/24 «сливочные» выиграл у сине-гранатовых оба матча в ла лиге (2:1 в гостях 28 октября 2023 года в 11-м туре, 3:2 на своем поле 21 апреля в 32-м туре), а также победили в финале Суперкубка Испании (4:1 на нейтральном поле в Эр-Рияде 14 января).

Фото Global Look Press

Что говорят о класико

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»: «Мы хорошо настроены и мотивированы. Мы знаем, что это сложный матч, но также и интересный. Мы хотим хорошо сыграть перед нашими болельщиками. Мой план увидите завтра, потом можете меня критиковать. В такой игре, как дерби и класико, фаворита нет. Нет, я не нервничаю, ничего не отнимет у меня сон перед игрой с «Барсой». Ламин Ямаль? Он мне очень нравится, он очень опасный игрок, но мы должны сосредоточиться на всех аспектах игры. «Барселона» изменила свою философию, теперь играет более вертикально и раскрепощено. Однако я не хочу сравнивать эту команду с «Барселоной» Хави, мы уважаем обе версии. Мбаппе? Он знает, что ему нужно сделать завтра. Он уже не раз играл против «Барсы». Винисиус — лидер «Реала»? У нас нет одного лидера. Им может быть и Вальверде, и Модрич, и кто-то из молодых игроков — не кто-то один. Нам повезло, что таких игроков у нас много».

Жюль Кунде, защитник «Барселоны»: «Нет, я не боюсь Винисиуса. Да, он фаворит на «Золотой мяч». Это вызов, мне нравится играть против лучших. Я бы назвал его самой большой угрозой. Он не тот игрок, которого можно остановить в одиночку, особенно в течение 90 минут, так что будут моменты, когда мне понадобится помощь — и это нормально, у нас командный вид спорта. Мы видели игру Мадрида с Дортмундом. Эта команда знает, как побеждать. Не так важно, как она играет — иногда очень хорошо, иногда не очень, — она всегда находит способ победить».

Серхио Агуэро, бывший нападающий «Барселоны»: «Это будет хороший матч. Не пытаюсь никого убеждать, но «Барса» очень хороша. Поле всегда влияет на ее игру, и оно будет сложным. Однако у нее больше шансов на победу, чем у Мадрида, хотя «Реалу» не нужны даже 20 процентов владения мячом для голов. Почему это так? Неизвестно, но исторически в последние десять минут матча у него есть то, чего нет у остальных. Говорят, что это просто удача, но это не так. Если ты выигрываешь столько раз в конце матчей, то это не удача, а особенность».

Фото Global Look Press

Где смотреть класико «Реал» Мадрид — «Барселона»

В прямом эфире матч в России покажет «Матч ТВ» и сайт холдинга matchtv.ru. Прямой эфир начнется за 30 минут до стартового свистка — в 21.30. Также смотреть трансляцию можно в стриминговых сервисах Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального спортивного телеканала).

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Винисиус и&nbsp;футболист &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья. «Реал» и «Барселона»: демонстрация силы перед класико

«СЭ» проведет текстовую трансляцию класико «Реал» — «Барселона». Ключевые события игры двух топ-клубов Испании можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
ФК Барселона
ФК Реал
Жюль Кунде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
8
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
9
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
10
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Лас-Пальмас 10 1 3 6 12-19 6
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
26.10 22:00
Реал – Барселона
 - : -
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
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