«Барселона» — снова великая! «Реал» растерзан в Мадриде. Хави — новый Гвардиола?
Возвращение сине-гранатовых
Слишком долго «Барселона» находилась в кризисе. Настолько долго, что многие могли забыть дату последней победы каталонцев в класико. А было это в марте 2019 года — еще с Эрнесто Вальверде, Месси, Суаресом и Ракитичем.
И вот ровно три года спустя «Барселона» вновь побеждает на «Сантьяго Бернабеу». Все выглядит идеально для болельщиков. Каталонцы обставляют извечного врага на его поле, вообще не проигрывают в этом году в ла лиге (а в основное время — ни в одном турнире) и восхищают мир новым поколением из Ла Масии. Но означает ли это конец кризиса? Пока нет. «Барса» все еще сырая: Хави возглавил команду каких-то четыре месяца назад и еще не имел возможности сделать глобальные перестановки. Все в будущем может обернуться таким же коллапсом, как в «Манчестер Юнайтед» — «свой» Уле Гуннар Сульшер тоже начал шикарно, а закончилось все разочарованием.
Но сейчас Хави — топ. Сравнения с Пепом Гвардиолой так и напрашиваются — они, конечно, появились далеко не сегодня, но именно после такой громкой победы легко поверить в то, что у бывшего плеймейкера «Барсы» великое тренерское будущее.
Триумф Хави
Признаки так считать и правда есть. «Барселона» абсолютно заслужила победу над лидером чемпионата Испании — и эта победа во многом тактическая. Гости отлично пользовались пространством и не отдавали мяч «Реалу», а Хави еще и угадал с позицией Араухо. Видеть уругвайца на правом фланге обороны было странно, особенно при наличии Деста и Дани Алвеса. Но Араухо движением на краю освободил пространство для Дембеле, и вечно критикуемый француз отдал две голевые передачи за тайм — одну с игры, а другую с углового.
В целом «Барса» делала то, что приносит ей успех все последние месяцы. Поэтому и переоценивать Хави не стоит — он просто не ломал то, что и так работает, и внес лишь косметические изменения. А вот Карло Анчелотти, кажется, не угадал во всем.
Модрич на месте нападающего
Конечно, перед тренером «Реала» стояла сложнейшая задача — заменить травмированного Бензема. Француза до последнего пытались подлатать, но повреждение недельной давности все-таки перекрыло ему путь к класико. Казалось, Анчелотти просто заменит Бензема по позиции — выпустит Йовича или хотя бы Мариано Диаса. Но итальянец изобрел велосипед.
«Реал» вышел с гибридной схемой. С мячом хозяева выстраивались в 4-3-3 с Родриго в роли ложной «девятки», но большую часть времени «Королевский клуб» находился без мяча в расстановке 4-4-2. И это были диковинные 4-4-2: в роли двух форвардов были Модрич и Кроос (ситуативно вместо немца — Вальверде), которые составили переднюю линию прессинга и персонально пытались давить на центральных защитников «Барселоны». Остальные хавбеки «Реала» разбирали свободных футболистов «Барсы». Логика была ясна — перекрыть каталонцам все артерии при позиционном нападении и попытаться перехватить мяч как можно ближе к воротам тер Штегена.
Но идея вообще не сработала. Может быть, Анчелотти просто не хватило времени на отработку принципов на тренировках, ведь на Бензема надеялись до конца, а именно француз руководит прессингом впереди и вообще великолепен в этом компоненте (вспомните ответный матч с «ПСЖ», когда ошибся Доннарумма). 0:2 к перерыву были по игре: «Барселона» отлично делала то, что умеет, а «Реал» ужасно делал то, что не умеет.
Проклятая черная форма
Но недавние матчи с «ПСЖ» доказали, что характер у «Королевского клуба» есть. И Анчелотти не сдавался: в перерыве он разменял правого защитника Карвахаля на форварда Мариано Диаса, а также Крооса на Камавингу. Но еще важнее, что итальянец резко поднял линию обороны. В первом тайме «Реал» сознательно отказался от мяча, поэтому и защита сидела низко, но в стартовые минуты второго тайма рядом с Куртуа было пусто. И Ферран Торрес через несколько секунд после возобновления встречи вышел один на один с бельгийцем, только не попал в ворота.
Но Анчелотти оставлял линию обороны высокой, что в противостоянии с такой быстроногой атакой — самоубийство. И очень скоро Торрес все-таки забил, а затем и Обамеянг оформил дубль. Оба этих мяча — следствие перестановок «Реала».
Уже после четвертого гола мадридцы откинулись к заводским установкам, хотя «Барселона» продолжала нажимать. И у Обамеянга, и у Торреса, и у Дембеле, и у Депая были шансы сделать счет 5:0. Тогда сравнения Хави с Гвардиолой были бы везде и всюду — именно с таким счетом в 2010 году Пеп разгромил «Реал» Жозе Моуринью в одном из самых резонансных матчей европейского футбола в этом веке.
Но «Барса» ограничилась четырьмя мячами и все равно должна быть довольна. Правда, до «Реала» все равно 12 очков при игре в запасе, и надеяться на чемпионство было бы наивно. Ну а мадридцы, наверное, больше никогда не выйдут на класико в черной форме. Сейчас это был лишь маркетинговый ход, связанный с юбилеем клуба и сотрудничества с экипировщиком. Теперь черные футболки будут вызывать только негативную ассоциацию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|29
|20
|6
|3
|59-25
|66
|
2
|Севилья
|29
|15
|12
|2
|40-19
|57
|
3
|Барселона
|28
|15
|9
|4
|56-29
|54
|
4
|Атлетико
|29
|16
|6
|7
|53-36
|54
|
5
|Бетис
|29
|15
|5
|9
|50-35
|50
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|13
|9
|7
|29-29
|48
|
7
|Вильярреал
|29
|12
|9
|8
|48-27
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|33-32
|36
|
12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|
18
|Мальорка
|29
|6
|8
|15
|26-49
|26
|
19
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|
20
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
|18.03
|23:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|19.03
|16:00
|
Алавес – Гранада
|2 : 3
|19.03
|18:15
|
Эльче – Валенсия
|0 : 1
|19.03
|20:30
|
Осасуна – Леванте
|3 : 1
|19.03
|23:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|0 : 1
|20.03
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|1 : 0
|20.03
|18:15
|
Кадис – Вильярреал
|1 : 0
|20.03
|18:15
|
Сельта – Бетис
|0 : 0
|20.03
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 0
|20.03
|23:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|23
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6