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«Барселона» — снова великая! «Реал» растерзан в Мадриде. Хави — новый Гвардиола?

«Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
20 марта. «Реал» — «Барселона» — 0:4.
Фото Reuters
Класико на «Сантьяго Бернабеу» обернулось грандиозной победой каталонцев над лидером чемпионата Испании.
Испания. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:4
Барселона
Голы
Обамеянг, 29 (0:1), Араухо, 38 (0:2), Торрес, 47 (0:3), Обамеянг, 51 (0:4)
Реал
Куртуа Карвахаль (Диас, 47) Эдер Милитау Алаба Начо (Асенсио, 63) Кроос (Камавинга, 46) Модрич Каземиру Вальверде Винисиус Жуниор Родригу (Васкес, 63)
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Жорди Альба (Дани Алвес, 86) Гарсия Бускетс Педри (Гонсалес, 86) де Йонг (Гави, 71) Дембеле (Траоре, 80) Торрес Обамеянг (Депай, 71)
Предупреждения
Кроос 22’, Модрич 63’, Камавинга 82’, Васкес 88’  -  де Йонг 26’, Бускетс 31’, Жорди Альба 74’, Гонсалес 88’
Судьи
Мунуэра (Испания)

Возвращение сине-гранатовых

Слишком долго «Барселона» находилась в кризисе. Настолько долго, что многие могли забыть дату последней победы каталонцев в класико. А было это в марте 2019 года — еще с Эрнесто Вальверде, Месси, Суаресом и Ракитичем.

И вот ровно три года спустя «Барселона» вновь побеждает на «Сантьяго Бернабеу». Все выглядит идеально для болельщиков. Каталонцы обставляют извечного врага на его поле, вообще не проигрывают в этом году в ла лиге (а в основное время — ни в одном турнире) и восхищают мир новым поколением из Ла Масии. Но означает ли это конец кризиса? Пока нет. «Барса» все еще сырая: Хави возглавил команду каких-то четыре месяца назад и еще не имел возможности сделать глобальные перестановки. Все в будущем может обернуться таким же коллапсом, как в «Манчестер Юнайтед» — «свой» Уле Гуннар Сульшер тоже начал шикарно, а закончилось все разочарованием.

Но сейчас Хави — топ. Сравнения с Пепом Гвардиолой так и напрашиваются — они, конечно, появились далеко не сегодня, но именно после такой громкой победы легко поверить в то, что у бывшего плеймейкера «Барсы» великое тренерское будущее.

Триумф Хави

Признаки так считать и правда есть. «Барселона» абсолютно заслужила победу над лидером чемпионата Испании — и эта победа во многом тактическая. Гости отлично пользовались пространством и не отдавали мяч «Реалу», а Хави еще и угадал с позицией Араухо. Видеть уругвайца на правом фланге обороны было странно, особенно при наличии Деста и Дани Алвеса. Но Араухо движением на краю освободил пространство для Дембеле, и вечно критикуемый француз отдал две голевые передачи за тайм — одну с игры, а другую с углового.

В целом «Барса» делала то, что приносит ей успех все последние месяцы. Поэтому и переоценивать Хави не стоит — он просто не ломал то, что и так работает, и внес лишь косметические изменения. А вот Карло Анчелотти, кажется, не угадал во всем.

«Реал» — «Барселона». Лука Модрич. Фото Reuters
«Реал» — «Барселона». Лука Модрич.
Фото Reuters

Модрич на месте нападающего

Конечно, перед тренером «Реала» стояла сложнейшая задача — заменить травмированного Бензема. Француза до последнего пытались подлатать, но повреждение недельной давности все-таки перекрыло ему путь к класико. Казалось, Анчелотти просто заменит Бензема по позиции — выпустит Йовича или хотя бы Мариано Диаса. Но итальянец изобрел велосипед.

«Реал» вышел с гибридной схемой. С мячом хозяева выстраивались в 4-3-3 с Родриго в роли ложной «девятки», но большую часть времени «Королевский клуб» находился без мяча в расстановке 4-4-2. И это были диковинные 4-4-2: в роли двух форвардов были Модрич и Кроос (ситуативно вместо немца — Вальверде), которые составили переднюю линию прессинга и персонально пытались давить на центральных защитников «Барселоны». Остальные хавбеки «Реала» разбирали свободных футболистов «Барсы». Логика была ясна — перекрыть каталонцам все артерии при позиционном нападении и попытаться перехватить мяч как можно ближе к воротам тер Штегена.

Но идея вообще не сработала. Может быть, Анчелотти просто не хватило времени на отработку принципов на тренировках, ведь на Бензема надеялись до конца, а именно француз руководит прессингом впереди и вообще великолепен в этом компоненте (вспомните ответный матч с «ПСЖ», когда ошибся Доннарумма). 0:2 к перерыву были по игре: «Барселона» отлично делала то, что умеет, а «Реал» ужасно делал то, что не умеет.

«Реал» — «Барселона». Фото AFP
«Реал» — «Барселона».
Фото AFP

Проклятая черная форма

Но недавние матчи с «ПСЖ» доказали, что характер у «Королевского клуба» есть. И Анчелотти не сдавался: в перерыве он разменял правого защитника Карвахаля на форварда Мариано Диаса, а также Крооса на Камавингу. Но еще важнее, что итальянец резко поднял линию обороны. В первом тайме «Реал» сознательно отказался от мяча, поэтому и защита сидела низко, но в стартовые минуты второго тайма рядом с Куртуа было пусто. И Ферран Торрес через несколько секунд после возобновления встречи вышел один на один с бельгийцем, только не попал в ворота.

Но Анчелотти оставлял линию обороны высокой, что в противостоянии с такой быстроногой атакой — самоубийство. И очень скоро Торрес все-таки забил, а затем и Обамеянг оформил дубль. Оба этих мяча — следствие перестановок «Реала».

Уже после четвертого гола мадридцы откинулись к заводским установкам, хотя «Барселона» продолжала нажимать. И у Обамеянга, и у Торреса, и у Дембеле, и у Депая были шансы сделать счет 5:0. Тогда сравнения Хави с Гвардиолой были бы везде и всюду — именно с таким счетом в 2010 году Пеп разгромил «Реал» Жозе Моуринью в одном из самых резонансных матчей европейского футбола в этом веке.

Но «Барса» ограничилась четырьмя мячами и все равно должна быть довольна. Правда, до «Реала» все равно 12 очков при игре в запасе, и надеяться на чемпионство было бы наивно. Ну а мадридцы, наверное, больше никогда не выйдут на класико в черной форме. Сейчас это был лишь маркетинговый ход, связанный с юбилеем клуба и сотрудничества с экипировщиком. Теперь черные футболки будут вызывать только негативную ассоциацию.

Карло Анчелотти
Пьер-Эмерик Обамеянг
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
2
16
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Класико живых! «Реал» и «Барселона» готовы выдать огненную битву
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 1
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 1 : 0
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 1 : 0
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 0 : 0
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 0
20.03 23:00
Реал – Барселона
 0 : 4
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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