Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:20

Модрич — герой мадридского дерби. В 39 он делает игру «Реала»

«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в матче ла лиги
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лука Модрич и Александер Серлот в матче «Атлетико» — «Реал».
Фото Global Look Press
Игорь Рабинер — о главном впечатлении после матча тура в ла лиге.
Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Реал

Лука Модрич уже пару лет как в большинстве матчей «Реала» — джокер, выходит на замены. Ему 39 лет. Он скоро заканчивает.

Но вот дерби с «Атлетико», традиционно тяжелейшим для «сливочных» соперником. Анчелотти ставит Луку с первых минут, и тот своей мудростью весь матч регулирует темп игры так, как это надо «Реалу». И сил ему хватает, и готовности.

А потом он, глядя в другую сторону, еще и лукаво (имя же — Лука!) разыгрывает стандарт так, как «Атлетико», изучивший соперника вдоль и поперек, этого не читает. Вырезает с места на фланг Винисиусу, а тот навешивает под удар Милитао, вокруг которого словно зона отчуждения какая-то, и никто ему бить не мешает. 1:0.

Вратарь &laquo;Реала&raquo; Тибо Куртуа и&nbsp;фанаты &laquo;Атлетико&raquo;. В Куртуа полетели пакет с мусором и зажигалки от фанатов «Атлетико». Дерби едва не сорвали

Потом — пауза из-за бесчинств фанатов хозяев. Тема другая, но Куртуа — редиска, зная все вводные, нельзя было провоцировать. И пропущенный в итоге гол — расплата судьбы за это.

Пауза дала всем подышать, что Луке из-за возраста было необходимо едва ли не больше всех. Хотя по игре это и не было заметно. Модрич продолжает, и лишь на 86-й минуте при 1:0 его меняют.

Фото AFP

Без ветерана «Реал» на пятой добавленной пропускает, довольствуется ничьей, пусть и не прерывает теперь уже 40-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Испании.

Это не означает, что не пропустили бы при Модриче — тем более что голевая атака возникла с фланга. Но факт, что при Луке «матрасники» и создать-то толком ничего не могли, а без него за огрызок оставшегося времени — ускорились, как-то слишком легко для такого момента матча создали, забили.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;) и&nbsp;Маркос Льоренте (&laquo;Атлетико&raquo;). Остановка матча, удаление, провокации Винисиуса и гол в добавленное время. «Атлетико» и «Реал» зажгли в дерби

Может, стоило оставить его до конца, а, папа Карло?

Модрич до конца карьеры еще обязательно принесет «Реалу» большую пользу. Он, тонкий мудрец футбола, еще не сказал последнего слова.

Лука Модрич
ФК Атлетико
ФК Реал
Читайте также
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Российским лыжникам, биатлонистам и конькобежцам продлили отстранение от международных соревнований еще на год
Боец UFC Мойкано разнес Макрона после победы над Сен-Дени
На южные регионы России обрушилась пыльная буря
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 1 : 1
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 1 : 1
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 1 : 0
29.09 22:00
Атлетико – Реал
 1 : 1
30.09 22:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 5 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости