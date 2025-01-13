«Барса» лидирует по разгромам в класико в XXI веке

Каталонцы в 11-й раз унизили самого принципиального соперника.

В третий раз подряд обладатель Суперкубка Испании в Эр-Рияде определился в очном противостоянии двух грандов пиренейского футбола. «Барселона» взяла реванш за крупное поражение в прошлом году и снова оторвалась от главного конкурента по количеству побед в турнире. На счету сине-гранатовых 15 трофеев, у «Реала» — 13, у делящих третье место «Атлетика» и «Депортиво» — всего по три.

«Реал» и «Барселона» в юбилейный, десятый раз разыграли Суперкубок в очном противостоянии. До 2018 года, пока победитель определялся по сумме двух встреч, столичный клуб громил соперника по числу титулов со счетом 6:1, зато после смены регламента каталонцы перехватили инициативу, добившись успеха в двух случаях из трех.

Сине-гранатовые в 11-й раз в XXI веке нанесли самому принципиальному сопернику крупное поражение. Для сравнения, «Реал» на этом отрезке времени громил «Барсу» только трижды — в чемпионате-2007/08, Кубке-2022/23 и Суперкубке-2023/24. Любопытно, что семь разгромов сине-гранатовые учинили на «Сантьяго Бернабеу», три — на родном «Камп Ноу» и один — в столице Саудовской Аравии.