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Сегодня, 16:45

«Барса» лидирует по разгромам в класико в XXI веке

«Барселона» разгромила «Реал» и завоевала Суперкубок Испании
Кирилл Бурдаков
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Футболисты Ламин Ямаль и Алехандро Бальде празднуют гол в матче «Реал» — «Барселона» (2:5). 12 января. Джедда.
Ламин Ямаль и Алехандро Бальде празднуют гол в матче «Реал» — «Барселона» (2:5). 12 января. Джедда.
Фото Reuters
Каталонцы в 11-й раз унизили самого принципиального соперника.

В третий раз подряд обладатель Суперкубка Испании в Эр-Рияде определился в очном противостоянии двух грандов пиренейского футбола. «Барселона» взяла реванш за крупное поражение в прошлом году и снова оторвалась от главного конкурента по количеству побед в турнире. На счету сине-гранатовых 15 трофеев, у «Реала» — 13, у делящих третье место «Атлетика» и «Депортиво» — всего по три.

Все обладатели Суперкубка Испании

«Реал» и «Барселона» в юбилейный, десятый раз разыграли Суперкубок в очном противостоянии. До 2018 года, пока победитель определялся по сумме двух встреч, столичный клуб громил соперника по числу титулов со счетом 6:1, зато после смены регламента каталонцы перехватили инициативу, добившись успеха в двух случаях из трех.

Все матчи «Барселоны» и «Реала» за Суперкубок Испании (без учета полуфиналов)

Сине-гранатовые в 11-й раз в XXI веке нанесли самому принципиальному сопернику крупное поражение. Для сравнения, «Реал» на этом отрезке времени громил «Барсу» только трижды — в чемпионате-2007/08, Кубке-2022/23 и Суперкубке-2023/24. Любопытно, что семь разгромов сине-гранатовые учинили на «Сантьяго Бернабеу», три — на родном «Камп Ноу» и один — в столице Саудовской Аравии.

Все разгромы в класико в XXI веке
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
8
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
9
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
10
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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36 тур
37 тур
38 тур
3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 0 : 1
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 1 : 0
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 1 : 1
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 1 : 2
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 1 : 0
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 16 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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