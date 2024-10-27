Бомбическое класико от «Барсы»! Флик творит чудеса, Левандовски и Ямаль — герои двух поколений
Офсайдная ловушка для Мбаппе
4:0 в выездном класико сразу после 4:1 дома у «Баварии» — «Барселона» и ее новый главный тренер Ханси Флик, который несколько лет назад как раз во главе мюнхенцев уничтожал со счетом 8:2 каталонцев, выдали невероятную неделю. Причем оба матча, которые сине-гранатовые начинали в абсолютно одинаковом составе, стартовали так, что, казалось, что у их соперников очень даже хорошие шансы. Но потом...
Потом соперники громились по-разному. С «Баварией» уже к перерыву счет был 3:1, и третий мяч перед самым перерывом вбил последний гвоздь в гроб соперника. С «Реалом» — 0:0. Кстати, далеко не уверен, что ВАР подтвердил бы офсайд у «Королевского клуба» в начале игры, когда голкипер «блауграны» Иньяки Пенья сделал «осьминожий» сейв, как-то выбив ладонью в воздухе «мертвый» мяч до того, как тот пересек линию ворот. Так что очень возможно, что спасал свои ворота Пенья не впустую. Вратари в принципе не любят, когда мяч даже после свистка пересекает линию — но тут неизвестно, чем бы дело кончилось.
А один гол-таки засчитали, но ВАР из-за офсайда у Килиана Мбаппе отменил. Вообще, пять попаданий во «вне игры» у француза в первом тайме ясно сказали — ему предстоит еще много работы, чтобы стать органичной частью сливочных. Килиану надо учиться понимать партнеров, а партнерам — его. Это каждодневный процесс, и даже у самых выдающихся футболистов он не проходит сразу и автоматически. Во втором тайме, уже при 0:2, Мбаппе снова забьет из офсайда, а однажды выйдет-таки чисто один на один — и бесхитростно зарядит мячом в Пенью. Первое свое дерби он точно запомнит навсегда. И не с лучшей стороны.
Золотой виток «Ла Масии»
Флик сделал очень рискованную, казалось, ставку на сверхвысокую линию обороны. С такими-то скоростными игроками у соперника, как Мбаппе или Винисиус. Малейшая несогласованность защитников, одна чуть-чуть сломанная их линия — и вынимайте. Но они работали с какой-то даже пугающей безупречностью и синхронностью. Когда немец успел все это поставить?! Это был тот не такой уж частый случай, когда игра команды в обороне вызывает наслаждение.
Первый тайм каталонцы в основном терпели. Но уже во второй его половине атакующий пыл «Реала» стал угасать, минуты с 25-й до перерыва на поле поскучнело. Однако это было затишье перед ураганом «Роберт». Два гола за три минуты забил 36-летний нападающий — с 54-й по 56-ю!
Против Мюнхена солировал Рафинья с хет-триком. Теперь — Левандовски. Это были голы из репертуара, когда-то идеально сформулированного Юрием Розановым: «Вот форвард, вот настоящий форвард». Как чисто, без капли фальши все было исполнено! Ты поди еще так положи в самый уголок с линии штрафной, не сближаясь с вратарем, как в первом случае.
Но и как ему отдавали — при первом голе низом по центру Марк Касадо, 21-летний воспитанник «Ла Масии», еще один птенец великой футбольной школы, во втором слева верхом — Алехандро Бальде, тоже 21-летний и тоже из «Ла-Масии». Шесть воспитанников академии «Барселоны» вышли в этом матче с первых минут — и это, тем более с учетом итогового результата, невероятно. Особенно на фоне того, что у «Реала» в стартовом составе был один испанец — Лукас Васкес.
Хотя чему удивляться, если вспомнить, что в 2010-м все три номинанта на «Золотой мяч» представляли «Ла Масию» — Лео Месси, Хави и Андрес Иньеста. Похоже, у академии каталонцев наступил новый золотой виток. В стартовом составе против «Реала» вышло два 17-летних — Ламин Ямаль и защитник Пау Кубарси, трое 21-летних — Бальде, Касадо, и Фермин Лопес. Все — свои. И даже с учетом 36-летнего Левандовски и 33-летнего Иньиго Мартинеса, средний возраст основы — 24 года ровно.
Что же касается самого Левандовски, то, когда он забивал, я вспоминал, как ему, извините, по-свински не дали в 2020 году «Золотой мяч», с какого-то перепугу отменив приз на тот ковидный год. И больше шанса его выиграть у нападающего не было.
Дубль Левандовски легко мог превратиться в хет-трик, но поляк из гораздо более простой ситуации, чем при голах, ухитрился попасть не в пустые ворота, а в штангу. А потом еще и пробить с угла вратарской над перекладиной. Подумалось, как же будет эпично, если сливочные после такого отыграются. И не потащи Пенья в упор от Мбаппе — как знать.
Но «Реал» захлестнула волна не особо ему свойственного атакующего авантюризма — и «Барса», пару-тройку моментов запоров, затем еще два использовала.
Впечатляющий сюжет
Ламин Ямаль. 17 лет. Естественно, воспитанник «Барсы». Уже чемпион Европы и один из ключевых игроков золотой «Красной фурии». А теперь — и самый молодой в истории автор гола в класико. Даже юный Месси себе такого не позволял! Ямаль же зарядил к тому же с «чужой» правой в ближнюю «девятку». Между ним и Левандовски, двумя голеадорами этого класико, — 19 лет разницы в возрасте!
Гол Рафиньи, легонько перекинувшего мяч через вратаря, стал уже настоящим издевательством. Причем Андрею Лунину ни за один гол всерьез претензий не предъявишь. Все были забиты с близкого расстояния при параличе обороны, а можно повернуть и иначе — с демонстрацией настоящего искусства барселонской атакой. Сработало просто все, что срежиссировал Флик.
Папа Карло хоть и нехарактерно для него нервничал после финального свистка, это переживет. За этого мудрого и обладающего великолепным, излечивающим все стрессы чувством юмора седого итальянского дядьку волнуюсь меньше всего. «Реалу» в этот вечер не хватило на поле шахматиста в центре поля по имени Тони Кроос. Может, стоило выпустить Луку Модрича с первых минут...
«Барселона» впереди «Реала» в таблице ла лиги уже на шесть очков. Понятно, что это отыгрывается. Но почти никто не ждал от замученного финансовыми проблемами (во многом оттого и столько молодежи в составе) каталонского клуба, в который пришел новый тренер, такого космического состояния в середине осени. Что творит Флик?!
У меня, кстати, до сих пор ощущение, что в Катаре для его сборной Германии просто звезды не сошлись. До двух голов Японии подряд счет должен был быть не 1:0, а 4:0 в пользу немцев. И тогда все было бы иначе.
Но нужно больно удариться оземь, чтобы понять, почему упал, встать, отряхнуться — и с вдвое большей спортивной злостью пойти дальше. С командой, из которой ты четыре года назад сделал фарш.
Похоже, на наших глазах разворачивается один из самых интересных сюжетов европейского футбола за годы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
8
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
9
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
10
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
11
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
18
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2