Свиная голова для Фигу, легендарный финт Роналду и великий гол Месси. Главные моменты класико в XXI веке

В преддверии очередной битвы «Реала» и «Барселоны» вспоминаем культовые эпизоды прошлого. А новую серию великого противостояния в прямом эфире покажет РЕН ТВ — единственный из федеральных каналов.

За 105 лет в истории класико было сыграно множество интересных матчей с потрясающими голами и неповторимыми событиями, но именно в XXI веке с развитием технологий популярность противостояния возросла до небывалых высот. Вспомним некоторые моменты из класико последних двух десятилетий.

Свиная голова для Фигу

Капитан «Барселоны» конца 1990-х Луиш Фигу сменил милость каталонской публики на гнев всего за один день. 23 июля 2000 года португалец заявил, что никогда не перейдет в «Реал», а на следующий день фотографировался с майкой мадридского клуба в руках. Каталонцы возненавидели своего кумира, сам Фигу даже боялся исполнять угловые в первой игре на «Камп Ноу» за «Реал». Пропустив две очные встречи, 23 ноября 2002 года полузащитник снова сыграл на стадионе «Барселоны». В этот раз португалец был смелее — он подавал угловые и выбрасывал ауты. Броски и подачи местных фанатов оказались не менее точными: во время одного из угловых около Фигу приземлилась свиная голова. Именно она на долгие годы стала символом ненависти каталонцев к португальскому предателю.

13 years ago today, the Camp Nou «welcomed' Luis Figo back to Barcelona with an offering of a pig's head. ? pic.twitter.com/ol5u6rH5CB — B/R Football (@brfootball) November 23, 2015

Аплодисменты болельщиков «Реала» Роналдинью

19 ноября 2005 года в центре внимания снова оказались болельщики, но на сей раз мадридские. В отличие от барселонских они отличились со знаком плюс. «Сантьяго Бернабеу» стоя аплодировал волшебной игре плеймейкера «Барселоны» Роналдинью. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Первый хет-трик Месси

Лионель Месси является лучшим бомбардиром в истории класико — на его счету 26 мячей в ворота «Реала». Среди них есть два хет-трика, и первый он сделал всего в 19 лет. 11 марта 2007 года «Барселона» сыграла вничью — 3:3 — благодаря трем мячам Лео. Последний гол Месси забил на 90+1-й минуте, чем спас каталонцев от поражения.

Видеообзор

Победы «Барсы» со счетом 6:2 и 5:0

Как бы ни было трудно признавать болельщикам «Реала», но самые крупные победы в класико в XXI веке остались за «Барселоной». Еще обиднее для мадридцев то, что матчи разделило полтора года. В мае 2009-го каталонский клуб на пути к треблу обыграл «Реал» Хуанде Рамоса 6:2, да еще и на «Бернабеу». Неудивительно, что по окончании сезона испанский тренер ушел из «королевского клуба».

Видеообзор

29 ноября 2010 года состоялось первое класико с Жозе Моуринью во главе «Реала». «Барселона» особо не церемонилась с португальцем и отгрузила его клубу пять безответных мячей. Забил даже молодой и перспективный Хеффрен. Если кто вдруг не знает, то нападающий успел поменять футбольное гражданство с испанского на венесуэльское, сменить несколько клубов и уехать в 33 года доигрывать в ОАЭ, в клуб «Аль-Таид».

Видеообзор

Гол Роналду головой в финале Кубка Испании

Криштиану Роналду знаменит своей игрой на втором этаже. В класико португалец тоже отметился красивым мячом головой. 20 апреля 2011 года Роналду забил победный мяч в дополнительное время в финале Кубка Испании. Нападающий в своем фирменном прыжке перевисел всех в штрафной «Барселоны» и принес трофей «Реалу» (1:0).

Видеообзор

Забег Месси

В XXI веке команды дважды играли друг с другом в Лиге чемпионов. Оба раза это случалось в полуфинале. В 2002-м «Реал» выиграл на «Камп Ноу» 2:0 и сыграл 1:1 дома, выйдя в финал, где затем победил «Байер» (2:1).

Через девять лет все получилось с точностью до наоборот. «Барселона» обыграла сливочных на «Сантьяго Бернабеу» — 2:0, а Месси сделал дубль. Его второй гол можно смело назвать одним из лучших в карьере аргентинца. Лео подобрал мяч в центре поля и пробежал сквозь всю защиту «Реала». В финале каталонцы были сильнее «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Видеообзор

Роналду перебросил мяч пяткой через Пике

Дриблинг Роналду великолепен, но в Суперкубке Испании-2012 португалец превзошел сам себя. Сами Хедира отдал не лучшую передачу вперед, мяч скакал, а перед Криштиану был защитник «Барселоны» Жерар Пике. Если бы он знал, чем для него закончится эпизод, то даже не побежал бы встречать португальца. Роналду подбил мяч пяткой вверх на несколько метров, оббежал защитника и переиграл Виктора Вальдеса, сделав счет 2:0. Мадридцы довели встречу до победы — 2:1, и взяли Суперкубок.

Видеообзор

Забег Бэйла

Безусловно, забег Месси был хорош, но он не повлиял на карьеры футболистов «Реала» так, как это случилось с Гаретом Бэйлом и Марком Бартрой. Бартра провел в «Барсе» целых восемь лет в статусе «молодого и перспективного», но так и не смог стать основным в каталонском клубе. Немалую роль в том, что его карьера сложилась именно так, сыграл финал Кубка Испании 2014 года. При счете 1:1 на 85-й минуте Бэйл убежал от Бартры, как от стоячего. Валлийцу даже не помешал вираж, который он заложил за пределами поля, пока обходил каталонца. Бартра не успел отобрать мяч или сфолить, ну а догнать Бэйла образца 2014 года смог бы разве что Альфонсо Дэйвис образца 2020-го.

Видеообзор

Месси и майка перед трибуной болельщиков «Реала»

В апреле 2017 года класико проходило сразу после четвертьфиналов Лиги чемпионов. Для испанских грандов матчи в Европе сложились по-разному. «Ювентус» размазал «Барселону» дома (3:0) и не дал каталонцам ничего сделать в ответной встрече (0:0). «Реал» же, напротив, сыграл с «Баварией» вдохновенно. Мадридцы обыграли мюнхенский клуб на выезде (2:1), но уступили дома с таким же счетом. В дополнительное время благодаря спорным мячам Роналду и голу Марко Асенсио «Реал» прошел дальше (4:2).

Для полного счастья «королевскому клубу» не хватало победы над «Барсой». Но домашнее класико сливочные проиграли (2:3), пропустив от Месси на 90+2-й минуте игры.

Видеообзор

После гола аргентинский нападающий не сдержал эмоций, снял футболку и показал ее сектору болельщиков «Реала». После игры на мемы разлетелась фотография, на которой Месси держит майку одной рукой.

23 апреля 2017 года. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 2:3. 92-я минута. Нападающий каталонцев Лионель Месси показывает свою футболку болельщикам мадридцев после победного гола. Фото AFP

Издевательский мяч Модрича

Пожалуй, самое свежее воспоминание о класико — это гол Луки Модрича в последней игре. 35-летний хорват вышел на замену в выездной встрече с «Барселоной» при счете 2:1 в пользу «Реала» и не только отметился отличной игрой, но и успел унизить оборону «Барсы» и вратаря Марка-Андре тер Штегена. Хорват двумя замахами уложил голкипера и развел по сторонам трех защитников, после чего шведой пробил по центру ворот.

Леонид Александров