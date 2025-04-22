«Реал» — неудачник сезона, а «Барселона» — королева? Не спешите с оценками перед двумя важнейшими класико
В среде болельщиков и экспертов в этом сезоне есть определенный тренд — ругать «Реал» и хвалить «Барселону». И это вроде бы логично — пока мадридцы без шансов отлетают от «Арсенала» в Лиге чемпионов и отстают от лидера ла лиги на четыре очка, каталонцы всерьез идут на требл, а Рафинья и Ямаль входят в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» по версии авторитетного издания Goal. Совсем скоро нас ждут два класико — финал Кубка Испании (26 апреля) и встреча в рамках чемпионата (11 мая), которая может решить судьбу титула.
Испанский Relevo сообщает, что в раздевалке «Реала» царит боевая атмосфера, и одна из ключевых задач до лета — не позволить уехать в Каталонию трем ключевым трофеям разом. Со стороны кажется, что шансы «Королевского клуба» очень невелики. Нынешний сезон — это просто парад неудач и непрестанного давления. Помните же, как уничтожали Мбаппе осенью? А как смеялись над Винисиусом после пролета мимо «Золотого мяча»? Разговоры про дырявую оборону вообще уже давно стали мейнстримом — по сути, в стартовой четверке «Реала» порой играл лишь один профильный защитник, Рюдигер. А тут еще фиаско с «Арсеналом». Казалось бы, какое здесь соревнование с такой окрыленной «Барсой»?
Ну, взять хотя бы статистику в ла лиге. Забитые голы — 88-65 в пользу сине-гранатовых; xG — 76,5-61,9; удары — 535-512 (здесь и далее — по данным Fbref). Все ключевые индивидуальные рейтинги также возглавляют футболисты «Барселоны» — Левандовски идет за Пичичи, Ямаль — лучший ассистент, Рафинья — лидер по ожидаемым голевым передачам, Педри — первый по доставке мяча в финальную треть. У «Реала» лишь два представителя в топах — Мбаппе как самый бьющий игрок чемпионата и Винисиус в роли лучшего по проходам с мячом. Только вот каждый из них вряд ли может занести этот сезон себе в актив.
Так что же, футболистам «Реала» пора снимать свои белоснежные футболки, крепить их на ближайшее древко и размахивать над головой? Ну это как минимум не в традициях клуба — вспомнить хоть регулярные камбэки в ЛЧ. Но дело даже в другом: у Мадрида есть суперсила, о которой говорят уже давно, — умение добывать результат, когда команда играет откровенно плохо. Вот в воскресенье принимали «Атлетик» из Бильбао, ужасно смотрелись в первом тайме, но во втором прибавили и дожали благодаря шикарному голу Вальверде в добавленное время (1:0). И таких матчей — победных, но содержание которых болельщики «Реала» наверняка стараются побыстрее забыть, — у команды в этом сезоне предостаточно.
У «Барсы» же если случается спад, то почти тут же отражается на результатах. Сейчас блауграна выжимает последнюю жидкость из топливного бака. Стиль Ханси Флика подразумевает постоянный прессинг и регулярные забеги защитников от центра поля к своим воротам. С учетом ограниченного состава и травм это сказывается на функциональности — потому каталонцы буксовали в ноябре и испытывают сложности сейчас. А тут еще вылетели где-то до середины мая Бальде, Касадо и Левандовски. «Барселона» на зубах вытащила битвы с «Леганесом» и «Сельтой», проиграла в Дортмунде «Боруссии», потеряла очки с «Бетисом». Это уже похоже на спад — пусть и не глобальный, но вполне очевидный. Сине-гранатовые тоже умеют выжимать результат, но делают это за счет старого бразильского принципа: вы нам забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. Подход красивый, но авантюрный, особенно с топ-соперниками.
К чему это все? В ключевой отрезок сезона «Реал» и «Барселона» входят в разном настроении, но в примерно одинаковом физическом состоянии. Сезон мадридцев уже готовятся записать в провальный — а как еще, когда есть риск пролететь мимо всех трофеев? Но впереди еще две игры, которые могут кардинально поменять тона всей кампании. Да, в последнее время «Реал» постоянно уступает «Барселоне», причем без шансов. Да, у команды проблемы с движением в центре поля и наполнением защитной линии. Но нет сомнений, что с учетом усталости «Барсы» победить в обоих класико мадридцы способны. Они как минимум будут чуть свежее — благодаря досрочному вылету из Лиги чемпионов.
И тут будет интересно посмотреть на реакцию людей, которые сплавляют Карло Анчелотти в сборную Бразилии, примеряя на его место Юргена Клоппа или Хаби Алонсо. Вот будет номер, если итальянец возьмет два важных трофея по итогам очень неоднозначных девяти месяцев!
Хотя это вполне в стиле «Реала».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|23
|4
|5
|88-32
|73
|
2
|Реал
|32
|21
|6
|5
|65-31
|69
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|32
|15
|12
|5
|49-26
|57
|
5
|Вильярреал
|31
|14
|10
|7
|55-42
|52
|
6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|
7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31-37
|44
|
8
|Сельта
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|
9
|Р. Сосьедад
|32
|12
|6
|14
|32-36
|42
|
10
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|
12
|Хетафе
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|
13
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|34-40
|38
|
14
|Валенсия
|32
|9
|11
|12
|36-48
|38
|
15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|
16
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39-51
|34
|
17
|Лас-Пальмас
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|
18
|Алавес
|32
|7
|10
|15
|34-46
|31
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
|22.04
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|- : -
|22.04
|22:30
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|23.04
|20:00
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|- : -
|23.04
|20:00
|
Сельта – Вильярреал
|- : -
|23.04
|22:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|- : -
|23.04
|22:30
|
Хетафе – Реал
|- : -
|24.04
|20:00
|
Леганес – Жирона
|- : -
|24.04
|20:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|24.04
|22:30
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|24.04
|22:30
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5