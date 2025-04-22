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Сегодня, 16:30

«Реал» — неудачник сезона, а «Барселона» — королева? Не спешите с оценками перед двумя важнейшими класико

«Барселона» на 4 очка опережает «Реал» за 6 туров до завершения ла лиги
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Игроки «Барселоны» празднуют гол Ламина Ямаля (№ 19) в ворота «Реала» (5:2) в матче за Суперкубок Испании 12 января.
Фото Getty Images
Почему рано хоронить команду Анчелотти.

В среде болельщиков и экспертов в этом сезоне есть определенный тренд — ругать «Реал» и хвалить «Барселону». И это вроде бы логично — пока мадридцы без шансов отлетают от «Арсенала» в Лиге чемпионов и отстают от лидера ла лиги на четыре очка, каталонцы всерьез идут на требл, а Рафинья и Ямаль входят в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» по версии авторитетного издания Goal. Совсем скоро нас ждут два класико — финал Кубка Испании (26 апреля) и встреча в рамках чемпионата (11 мая), которая может решить судьбу титула.

Испанский Relevo сообщает, что в раздевалке «Реала» царит боевая атмосфера, и одна из ключевых задач до лета — не позволить уехать в Каталонию трем ключевым трофеям разом. Со стороны кажется, что шансы «Королевского клуба» очень невелики. Нынешний сезон — это просто парад неудач и непрестанного давления. Помните же, как уничтожали Мбаппе осенью? А как смеялись над Винисиусом после пролета мимо «Золотого мяча»? Разговоры про дырявую оборону вообще уже давно стали мейнстримом — по сути, в стартовой четверке «Реала» порой играл лишь один профильный защитник, Рюдигер. А тут еще фиаско с «Арсеналом». Казалось бы, какое здесь соревнование с такой окрыленной «Барсой»?

20&nbsp;апреля. &laquo;Реал&raquo; обыграл &laquo;Атлетик&raquo; (1:0).«Реал» остался в гонке с «Барсой», «Ливерпуль» в одной победе от золота, титул «Интера» под вопросом

Ну, взять хотя бы статистику в ла лиге. Забитые голы — 88-65 в пользу сине-гранатовых; xG — 76,5-61,9; удары — 535-512 (здесь и далее — по данным Fbref). Все ключевые индивидуальные рейтинги также возглавляют футболисты «Барселоны» — Левандовски идет за Пичичи, Ямаль — лучший ассистент, Рафинья — лидер по ожидаемым голевым передачам, Педри — первый по доставке мяча в финальную треть. У «Реала» лишь два представителя в топах — Мбаппе как самый бьющий игрок чемпионата и Винисиус в роли лучшего по проходам с мячом. Только вот каждый из них вряд ли может занести этот сезон себе в актив.

Так что же, футболистам «Реала» пора снимать свои белоснежные футболки, крепить их на ближайшее древко и размахивать над головой? Ну это как минимум не в традициях клуба — вспомнить хоть регулярные камбэки в ЛЧ. Но дело даже в другом: у Мадрида есть суперсила, о которой говорят уже давно, — умение добывать результат, когда команда играет откровенно плохо. Вот в воскресенье принимали «Атлетик» из Бильбао, ужасно смотрелись в первом тайме, но во втором прибавили и дожали благодаря шикарному голу Вальверде в добавленное время (1:0). И таких матчей — победных, но содержание которых болельщики «Реала» наверняка стараются побыстрее забыть, — у команды в этом сезоне предостаточно.

У «Барсы» же если случается спад, то почти тут же отражается на результатах. Сейчас блауграна выжимает последнюю жидкость из топливного бака. Стиль Ханси Флика подразумевает постоянный прессинг и регулярные забеги защитников от центра поля к своим воротам. С учетом ограниченного состава и травм это сказывается на функциональности — потому каталонцы буксовали в ноябре и испытывают сложности сейчас. А тут еще вылетели где-то до середины мая Бальде, Касадо и Левандовски. «Барселона» на зубах вытащила битвы с «Леганесом» и «Сельтой», проиграла в Дортмунде «Боруссии», потеряла очки с «Бетисом». Это уже похоже на спад — пусть и не глобальный, но вполне очевидный. Сине-гранатовые тоже умеют выжимать результат, но делают это за счет старого бразильского принципа: вы нам забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. Подход красивый, но авантюрный, особенно с топ-соперниками.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Сельты&raquo; в&nbsp;матче чемпионата Испании 19&nbsp;апреля.Невероятный камбэк «Барселоны», Шомуродов забил победный гол, Эмери рвется в Лигу чемпионов

К чему это все? В ключевой отрезок сезона «Реал» и «Барселона» входят в разном настроении, но в примерно одинаковом физическом состоянии. Сезон мадридцев уже готовятся записать в провальный — а как еще, когда есть риск пролететь мимо всех трофеев? Но впереди еще две игры, которые могут кардинально поменять тона всей кампании. Да, в последнее время «Реал» постоянно уступает «Барселоне», причем без шансов. Да, у команды проблемы с движением в центре поля и наполнением защитной линии. Но нет сомнений, что с учетом усталости «Барсы» победить в обоих класико мадридцы способны. Они как минимум будут чуть свежее — благодаря досрочному вылету из Лиги чемпионов.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

И тут будет интересно посмотреть на реакцию людей, которые сплавляют Карло Анчелотти в сборную Бразилии, примеряя на его место Юргена Клоппа или Хаби Алонсо. Вот будет номер, если итальянец возьмет два важных трофея по итогам очень неоднозначных девяти месяцев!

Хотя это вполне в стиле «Реала».

Испания. Ла лига. 33-й тур.
22 апреля, 22:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Мальорка

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 23 4 5 88-32 73
2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
13
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
14
 Валенсия 32 9 11 12 36-48 38
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 - : -
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 - : -
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 - : -
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 - : -
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
 - : -
24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
24.04 22:30
Бетис – Вальядолид
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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