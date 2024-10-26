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Класико — битва двух лучших бразильцев на данный момент. Кто сейчас круче — Винисиус или Рафинья?

Даниил Матвеев
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Винисиус и футболист «Барселоны» Рафинья
Полузащитник «Реала» Винисиус и футболист «Барселоны» Рафинья.
Фото Getty Images
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
Рафинья.
Фото Reuters
1/3
От их дуэли зависит исход матча.
Испания. Ла Лига. 11-й тур
26 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Раньше, в эпоху Месси и Роналду, противостояние «Барселоны» и «Реала» было интересно даже тем, кто был очень далек от футбола. Оба клуба бились за все трофеи, в их составах играли два лучших игрока планеты.

С тех пор многое изменилось: «Реал» потерял Роналду, но смог быстро оправиться от этой потери и пережил ренессанс, «Барса» после ухода Месси свалилась в глубокий кризис, из которого выкарабкивается только сейчас. Следить за противостоянием двух клубов было все еще интересно, но в последние годы матч как будто потерял свою магию.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе. Мбаппе в определяющей точке карьеры. Этот класико — один из важнейших матчей в его жизни

И вот теперь, кажется, настоящее класико возвращается. По большей части из-за того, что в нем теперь есть и важное индивидуальное противостояние — это битва двух лучших левых вингеров мира.

Несмотря на разницу футболистов в возрасте, можно с уверенностью сказать, что и Винисиус Жуниор, и Рафинья сейчас находятся в своем прайме. Первый продолжает быть главной звездой «Реала» в атаке, даже несмотря на переезд в Мадрид Мбаппе. Второй по полной пользуется доверием нового тренера: Флик словно разблокировал все его возможности после неплохого, но не самого яркого отрезка при Хави.

Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Винисиус — лучший в мире?

Для Винисиуса грядущее класико станет очередным большим тестом. Бразилец является главным фаворитом на «Золотой мяч», и хотя сезон-2024/25 уже не идет в зачет этой награды, футболисту надо продолжать доказывать, что он достоин считаться лучшим в мире.

В любом случае, Винисиус — точно один из лучших футболистов мира. Его главное качество — способность решать в важнейшие моменты, будь то матч за Суперкубок Испании или финал Лиги чемпионов.

В адрес Винисиуса льется много критики: во многом зрителей бесят его выходки, обвинения всех подряд в расизме (хотя такая проблема действительно существует), постоянные нырки и прочие неприятные моменты. С другой стороны, не напоминает ли это другую легенду «Реала»?

Вини имеет все шансы стать для сливочных Роналду 2.0. По присутствию в новостных заголовках они уже почти сравнялись, на поле выступают примерно в той же позиции, а по важности для клуба Винисиус уже точно приблизился к португальской звезде. По результативности пока не тянет, но, может, это лишь дело времени.

Рафинья.
Фото Reuters

Рафинья — внезапный лидер «Барсы»

В «Барселоне» открытием прошлого сезона стал Ламин Ямаль — юный испанец играет так, будто родился с мячом. В основную команду за последнее время пробились и другие молодые таланты: Кубарси, Бальде, Касадо, вторую молодость переживает Левандовски. В этом параде до недавнего времени нечасто упоминали Рафинью, который, между прочим, тоже был важным игроком.

Кажется, Хави так и не смог раскрыть весь потенциал бразильца: он чаще встречался с мячом, но как будто не понимал, что от него требуется. Игра на ограниченном пространстве и перепасовки на коротком пространстве — это не про него. Оттого и производилось впечатление, что это футболист не уровня старта «Барсы». Дошло до того, что клуб собирался этим летом расстаться с Рафиньей — ему даже поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Каталонцам предлагали 100 миллионов евро, а самому бразильцу были готовы дать достойную зарплату, но тот твердо решил остаться. Недавно он признался, что и правда раздумывал над тем, чтобы уйти, но к концу прошлого сезона уже точно знал, что продолжит играть за «Барселону».

У «Барселоны» сменился тренер — на смену Хави неожиданно пришел Ханси Флик. Немецкий специалист как будто не замечает проблем клуба с составом: команда превратилась в машину и, несмотря на все жуткие травмы, продолжает побеждать. А главным винтиком в этом механизме стал как раз Рафинья, которому предоставили подходящие условия — свободное пространство, где он может использовать свои козыри в виде скорости и рывков за спину. Но и сам бразилец мощно прибавил в реализации — этот компонент был его слабым местом, а сейчас — козырь. Возможно, повлияло и то, что Рафу выбрали вторым капитаном и после травмы тер Штегена он выводит команду с желтой повязкой на руке.

В этом сезоне у Рафиньи уже девять забитых голов и восемь голевых передач. За весь прошлый сезон бразилец набил 10+13 по системе «гол плюс пас». Секрет прост: Флик просто поверил в футболиста и отвел ему особую роль на поле — и бразилец платит тренеру за доверие голевыми действиями. Кто знает, может, к концу сезона уже Рафинья, а не Винисиус, будет главной звездой сборной Бразилии.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Винисиус и&nbsp;футболист &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья. «Реал» и «Барселона»: демонстрация силы перед класико

Кто лучше?

Несмотря на все сходства, Винисиус и Рафинья — все-таки разные игроки с разными функциями. Для начала давайте поймем, кто лучше завершает атаки. Для простоты эксперимента всю статистику возьмем из ла лиги и опустим игры Лиги чемпионов.

Винисиус vs Рафинья: реализация

Удивительно, что Винисиус так... плохо бьет по воротам. Тем не менее он все равно в плюсе по ожидаемым голам — а это обычно признак топового форварда, который забивает даже из неочевидных позиций.

Рафинья таким похвастаться не может — он должен был забить на 0,7 гола больше. С другой стороны, все его голы в чемпионате были забиты с игры, а вот Винисиус два из пяти забил с пенальти.

Все встанет на свои места, когда мы посмотрим на креатив двух футболистов. Оказывается, Рафинья куда больше вовлечен в билд-ап (построение атак на своей половине поля) — в его задачи входят не только своевременные забегания и отправка мяча в ворота.

Винисиус vs Рафинья: подыгрыш

Рафинья в этом сезоне стал выполнять такую гибридную роль: он может вовремя включиться и завершить перспективную атаку, но, если этого не требует рисунок игры, очень комфортно чувствует себя и в роли плеймейкера.

Это не говорит о том, что Винисиус хуже комбинирует — у него просто немного другая задача на поле. Тем не менее футболист «Реала» не так уж и отстает от своего оппонента из «Барселоны», если брать во внимание особенности стилей двух команд.

А еще стоит отметить, что Рафинья в «Барселоне» — штатный исполнитель угловых. Так что статистика по передачам тяготеет в его пользу еще и из-за этой особенности его игры.

Кстати, о разных ролях на поле говорит и статистика по успешным обводкам. По ней у двух футболистов действительно огромное расхождение.

Винисиус vs Рафинья: дриблинг

Винисиус действует как настоящий форвард и чаще идет в обыгрыш. Рафинья вступает в дриблинг более ситуативно, но тоже умеет это делать: почти 50% всех попыток заканчиваются успехом.

В то же время Винисиус пока лучше собирает на себе нарушения — он знает, когда нужно немного подрисовать фол и заработать опасный стандарт. Это тоже особенность средней позиции: Винисиус чаще оказывается на пространстве.

Грядущее класико будет невероятно интересным. Оба клуба пока не проигрывали в этом сезоне (в чемпионате) и расположились очень близко друг к другу в таблице — их разделяют всего три очка.

В игре такого масштаба и выяснится, кто же лучше прямо сейчас: Винисиус или Рафинья. В пользу Вини говорят топовые перформансы в принципиальных матчах, на стороне Рафиньи — почти безупречная игра в последних встречах.

Градуса игре добавляет и то, что оба бразильца в последних матчах Лиги чемпионов отличились хет-триком. В общем, здесь точно будет на что посмотреть.

Статистика fbref, Opta

ФК Барселона
ФК Реал
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Мбаппе в определяющей точке карьеры. Этот класико — один из важнейших матчей в его жизни
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
8
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
9
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
10
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
19
 Лас-Пальмас 10 1 3 6 12-19 6
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
26.10 22:00
Реал – Барселона
 - : -
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
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