Класико — битва двух лучших бразильцев на данный момент. Кто сейчас круче — Винисиус или Рафинья?
Раньше, в эпоху Месси и Роналду, противостояние «Барселоны» и «Реала» было интересно даже тем, кто был очень далек от футбола. Оба клуба бились за все трофеи, в их составах играли два лучших игрока планеты.
С тех пор многое изменилось: «Реал» потерял Роналду, но смог быстро оправиться от этой потери и пережил ренессанс, «Барса» после ухода Месси свалилась в глубокий кризис, из которого выкарабкивается только сейчас. Следить за противостоянием двух клубов было все еще интересно, но в последние годы матч как будто потерял свою магию.
И вот теперь, кажется, настоящее класико возвращается. По большей части из-за того, что в нем теперь есть и важное индивидуальное противостояние — это битва двух лучших левых вингеров мира.
Несмотря на разницу футболистов в возрасте, можно с уверенностью сказать, что и Винисиус Жуниор, и Рафинья сейчас находятся в своем прайме. Первый продолжает быть главной звездой «Реала» в атаке, даже несмотря на переезд в Мадрид Мбаппе. Второй по полной пользуется доверием нового тренера: Флик словно разблокировал все его возможности после неплохого, но не самого яркого отрезка при Хави.
Винисиус — лучший в мире?
Для Винисиуса грядущее класико станет очередным большим тестом. Бразилец является главным фаворитом на «Золотой мяч», и хотя сезон-2024/25 уже не идет в зачет этой награды, футболисту надо продолжать доказывать, что он достоин считаться лучшим в мире.
В любом случае, Винисиус — точно один из лучших футболистов мира. Его главное качество — способность решать в важнейшие моменты, будь то матч за Суперкубок Испании или финал Лиги чемпионов.
В адрес Винисиуса льется много критики: во многом зрителей бесят его выходки, обвинения всех подряд в расизме (хотя такая проблема действительно существует), постоянные нырки и прочие неприятные моменты. С другой стороны, не напоминает ли это другую легенду «Реала»?
Вини имеет все шансы стать для сливочных Роналду 2.0. По присутствию в новостных заголовках они уже почти сравнялись, на поле выступают примерно в той же позиции, а по важности для клуба Винисиус уже точно приблизился к португальской звезде. По результативности пока не тянет, но, может, это лишь дело времени.
Рафинья — внезапный лидер «Барсы»
В «Барселоне» открытием прошлого сезона стал Ламин Ямаль — юный испанец играет так, будто родился с мячом. В основную команду за последнее время пробились и другие молодые таланты: Кубарси, Бальде, Касадо, вторую молодость переживает Левандовски. В этом параде до недавнего времени нечасто упоминали Рафинью, который, между прочим, тоже был важным игроком.
Кажется, Хави так и не смог раскрыть весь потенциал бразильца: он чаще встречался с мячом, но как будто не понимал, что от него требуется. Игра на ограниченном пространстве и перепасовки на коротком пространстве — это не про него. Оттого и производилось впечатление, что это футболист не уровня старта «Барсы». Дошло до того, что клуб собирался этим летом расстаться с Рафиньей — ему даже поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии.
Каталонцам предлагали 100 миллионов евро, а самому бразильцу были готовы дать достойную зарплату, но тот твердо решил остаться. Недавно он признался, что и правда раздумывал над тем, чтобы уйти, но к концу прошлого сезона уже точно знал, что продолжит играть за «Барселону».
У «Барселоны» сменился тренер — на смену Хави неожиданно пришел Ханси Флик. Немецкий специалист как будто не замечает проблем клуба с составом: команда превратилась в машину и, несмотря на все жуткие травмы, продолжает побеждать. А главным винтиком в этом механизме стал как раз Рафинья, которому предоставили подходящие условия — свободное пространство, где он может использовать свои козыри в виде скорости и рывков за спину. Но и сам бразилец мощно прибавил в реализации — этот компонент был его слабым местом, а сейчас — козырь. Возможно, повлияло и то, что Рафу выбрали вторым капитаном и после травмы тер Штегена он выводит команду с желтой повязкой на руке.
В этом сезоне у Рафиньи уже девять забитых голов и восемь голевых передач. За весь прошлый сезон бразилец набил 10+13 по системе «гол плюс пас». Секрет прост: Флик просто поверил в футболиста и отвел ему особую роль на поле — и бразилец платит тренеру за доверие голевыми действиями. Кто знает, может, к концу сезона уже Рафинья, а не Винисиус, будет главной звездой сборной Бразилии.
Кто лучше?
Несмотря на все сходства, Винисиус и Рафинья — все-таки разные игроки с разными функциями. Для начала давайте поймем, кто лучше завершает атаки. Для простоты эксперимента всю статистику возьмем из ла лиги и опустим игры Лиги чемпионов.
Удивительно, что Винисиус так... плохо бьет по воротам. Тем не менее он все равно в плюсе по ожидаемым голам — а это обычно признак топового форварда, который забивает даже из неочевидных позиций.
Рафинья таким похвастаться не может — он должен был забить на 0,7 гола больше. С другой стороны, все его голы в чемпионате были забиты с игры, а вот Винисиус два из пяти забил с пенальти.
Все встанет на свои места, когда мы посмотрим на креатив двух футболистов. Оказывается, Рафинья куда больше вовлечен в билд-ап (построение атак на своей половине поля) — в его задачи входят не только своевременные забегания и отправка мяча в ворота.
Рафинья в этом сезоне стал выполнять такую гибридную роль: он может вовремя включиться и завершить перспективную атаку, но, если этого не требует рисунок игры, очень комфортно чувствует себя и в роли плеймейкера.
Это не говорит о том, что Винисиус хуже комбинирует — у него просто немного другая задача на поле. Тем не менее футболист «Реала» не так уж и отстает от своего оппонента из «Барселоны», если брать во внимание особенности стилей двух команд.
А еще стоит отметить, что Рафинья в «Барселоне» — штатный исполнитель угловых. Так что статистика по передачам тяготеет в его пользу еще и из-за этой особенности его игры.
Кстати, о разных ролях на поле говорит и статистика по успешным обводкам. По ней у двух футболистов действительно огромное расхождение.
Винисиус действует как настоящий форвард и чаще идет в обыгрыш. Рафинья вступает в дриблинг более ситуативно, но тоже умеет это делать: почти 50% всех попыток заканчиваются успехом.
В то же время Винисиус пока лучше собирает на себе нарушения — он знает, когда нужно немного подрисовать фол и заработать опасный стандарт. Это тоже особенность средней позиции: Винисиус чаще оказывается на пространстве.
Грядущее класико будет невероятно интересным. Оба клуба пока не проигрывали в этом сезоне (в чемпионате) и расположились очень близко друг к другу в таблице — их разделяют всего три очка.
В игре такого масштаба и выяснится, кто же лучше прямо сейчас: Винисиус или Рафинья. В пользу Вини говорят топовые перформансы в принципиальных матчах, на стороне Рафиньи — почти безупречная игра в последних встречах.
Градуса игре добавляет и то, что оба бразильца в последних матчах Лиги чемпионов отличились хет-триком. В общем, здесь точно будет на что посмотреть.
Статистика fbref, Opta
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|10
|9
|0
|1
|33-10
|27
|
2
|Реал
|10
|7
|3
|0
|21-7
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
8
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
9
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
10
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
11
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
18
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
19
|Лас-Пальмас
|10
|1
|3
|6
|12-19
|6
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|- : -
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|12
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2