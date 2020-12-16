Куртуа спас, Бензема забил. У Зидана четвертая победа подряд

«Реал» нагнал лидеров после сложной победы над «Атлетиком» (3:1).

«Реал» — «Атлетик» — 3:1 (1:0)

Голы: Кроос, 45+1 (1:0). Капа, 52 (1:1). Бензема, 74 (2:1). Бензема, 90+2 (3:1).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос, Вальверде (Иско, 64), Бензема, Васкес (Родригу, 75), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Лекуэ, 80), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Икер Муниаин, 80), Альварес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Венседор (Весга, 66), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 67), Беренгер (Кордоба, 59).

Предупреждения: Рауль Гарсия, 8. Васкес, 42. Альварес, 80.

Удаление: Рауль Гарсия, 13.

Судья: Хиль Мансано.

15 декабря. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Удаление на 13-й минуте

Каких-то десять дней назад тема будущего Зинедина Зидана была одной из самых горячих в европейском футболе. Француз рисковал впервые не победить в четырех кряду турах ла лиги и остаться за бортом плей-офф Лиги чемпионов, а сейчас кажется, что все это было в какой-то другой жизни, которая не имеет к реальности никакого отношения. Всего неделя потребовалась «Реалу», чтобы последовательно уложить на лопатки «Севилью» с менхенгладбахской «Боруссией», а потом выиграть за явным преимуществом мадридское дерби.

Суммарный счет трех матчей (5:0) говорит сам за себя, и, похоже, Зидан нашел идеальную на данный момент формулу состава. Он даже не использовал все замены, заметив: «Это были точечные решения, и нет никакого смысла проводить замену только для того, чтобы ее сделать». Скорее всего, в среду у «Реала» был бы тот же состав, что взял верх над «Атлетико», однако вмешалась дисквалификация Каземиру. Впрочем, бразильца есть, кем заменить, так как в строй после месячного лечения вернулся Вальверде.

El cerdo de Ra?l Garc?a, con amarilla tras un palo tremendo a Kroos nada m?s empezar, le suelta poco despu?s este pisot?n. Bien expulsado. Al carrer. pic.twitter.com/fGAVRLncT9 — JoseJavier (@JoseJAviLOI) December 15, 2020

То есть, изменения получились косметическими, однако, в отличие от игры трехдневной давности, мадридцы событий не форсировали. Инициативой владели, но не больше, и в целом спокойное течение матча взорвало удаление Рауля Гарсии. Сложно понять логику одного из лидеров «Атлетика», который, имея в пассиве желтую карточку, пошел в отбор недалеко от штрафной хозяев и, атаковав Крооса со спины, нарвался на второе предупреждение. Шла всего лишь 13-я минута игры.

Развязка «на флажке»

Гарсия банально не успел за соперником, тогда как его одноклубники действовали слаженно. Огрызнувшись контратакой, быстро откатывались назад, перекрывая все зоны на подступах к собственным воротам. Правда, «Реал» сам облегчил гостям жизнь, так как его игре не хватало скорости. Почти все более-менее перспективные атаки сливочных в первом тайме были плодом индивидуальных усилий отдельных исполнителей. Но стоило начать двигать мяч быстрее, появились реальные моменты. И если после паса Модрича свой идеальный шанс Винисиус Жуниор упустил, то в концовке тайма ему удалось найти оптимальное решение в более сложной ситуации. Придержав мяч в штрафной, бразилец стянул на себя внимание защитников и выдал своевременный пас набегавшему из глубины мастеру дальних ударов Кроосу.

45 — Toni Kroos ?? in 45 minutes against Athletic:



1 goal

3 shots — a joint-high in game

53 passes completed from 55 — the most in the game

100% of duels win (3/3)

6 recoveries — the most in the game

2 fouls won — the most in the game



Show. pic.twitter.com/as1soWmkwN — OptaJose (@OptaJose) December 15, 2020

Однако, отдавая должное 20-му голу немца за «Королевский клуб», в целом игрой «Реала» восхищаться было сложно. Басков же развязка первого тайма, кажется, только раззадорила. Вторую половину они начали настолько активно, что на острие атаки неожиданно оказался правый защитник Капа. Его мадридские коллеги ошалели от такой наглости и позволили коллеге по амплуа пробить Куртуа со второй попытки. В кои-то веки ошибся Серхио Рамос, прозевавший рывок оппонента себе за спину, а потом не сумевший заблокировать добивание после вратарского сэйва.

Тут уже «Реал» завелся по настоящему и даже забил в ответной атаке, но все испортил офсайд Винисиуса. Отделавшийся легким испугом «Атлетик» собрался и в целом довольно уверенно справлялся с мадридским давлением. И все же Зидан вовремя вспомнил о заменах, которые дали возможность держать темп, что в итоге привело к изначально ожидавшейся развязке. Ее обеспечили нестандартный розыгрыш углового, и Бензема, идеальной выскочивший из-за спин защитников на подачу Карвахаля.

Команда из Бильбао — один из самых любимых соперников француза. В концовке он поразил ворота «Атлетика» в 13-й раз, только звание героя вечера Бензема обязан разделить с Куртуа. При счете 2:1 бельгиец отразил удар в упор и фактически продлил победную серию «Реала». Мадридцы уже сравнялись по очкам с лидерами — «Реалом Сосьедад» и «Атлетико».