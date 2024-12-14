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Сегодня, 18:30

«Ты мог выйти на ударную позицию и вдруг услышать выстрел». Увлекательный путь Рафиньи до «Барселоны»

Даниил Матвеев
Корреспондент
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Вингер «Барселоны» Рафинья.
Вингер «Барселоны» Рафинья.
Фото Getty Images
В субботу бразилец отмечает 28-й день рождения.

Рафинья в огне — в текущем сезоне бразилец наколотил уже 17+10 по «гол + пас» и пока даже не думает останавливаться. Новый тренер «Барселоны» по-настоящему раскрыл весь атакующий потенциал футболиста.

Как Рафинья вообще к этому пришел? Оказывается, у него за плечами очень богатый жизненный опыт, о котором мы мало что знаем. В 28-й день рождения игрока делимся малоизвестными фактами о его футбольном пути.

Сын итальянского музыканта

Это не такой уж малоизвестный факт, но мало кто задавался вопросом, откуда у футболиста такая необычная для бразильца фамилия. Оказывается, его отец — итальянец Рафаэль Беллоли.

Мы знаем множество бразильских футболистов, которые связаны с Италией. На ум сразу приходит Жоржиньо, который в итоге стал выступать за «Скуадру адзурру». А кто еще? Тиагу Мотта, тот самый Алекс из «Спартака», защитник Эмерсон, центрхав Аллан, даже именитый Дунга. Ну и десятки других игроков.

В Бразилии больше всего эмигрантов с Апеннин, чем где-либо еще. Сейчас точные цифры неизвестны, но в 2013-м итальянское посольство в Бразилии оценило количество людей с итальянскими корнями в 32 миллиона. Это около 15% всего населения страны!

К слову, раз уж мы заговорили об отце Рафиньи — оказывается, он был музыкантом и выступал в группе Samba Tri и играл там на барабанах. А теперь самое интересное: главным фанатом группы был... Роналдиньо.

Бразильский футболист Роналдиньо.
Роналдиньо.
Фото Global Look Press

Ребенком тусовался на дне рождения Роналдиньо

В возрасте семи лет Рафинья оказался на дне рождения легенды — футболист пригласил на праздник группу Samba Tri. Рафинья утверждает, что его отец и дяди хорошо знали Роналдиньо, ведь он родился и вырос в том же самом районе.

Рафинья до сих пор вспоминает ту встречу с теплотой — говорит, Роналдиньо лично встречал каждого гостя и обязательно всех обнимал. Сейчас футболист считает легенду «Барселоны» своим другом.

«Когда он меня увидел, обнял и привел в дом за руку, — вспоминает Рафинья. — Я застыл — не знал, как реагировать. Но его очарование заставит растаять даже самого холодного ребенка, ха-ха. Он ко всем относится замечательно, даже к малышам. Я уверен, что это был лучший день рождения из всех, на которых я был, не считая своего собственного. Окей, возможно, включая мой собственный».

Рафинья был поражен знакомством с Роналдиньо, но на самом деле фанател он от другого игрока — его кумиром был Тьерри Анри. Рафинья смотрел футбол на бесплатных каналах вместе со своим отцом — он был в восторге от техники Анри, а еще ему очень нравилась атмосфера АПЛ. Тогда парень и пообещал себе, что однажды будет играть там.

Вингер «Барселоны» Рафинья. 2017 год
Фото Getty Images

В 17 играл в любительских турнирах для отвергнутых

Несмотря на знакомство с Роналдиньо, Рафинья долгое время не мог пробиться ни в одну из футбольных академий. Вместо молодежных турниров, организованных большими клубами, он играл в местечковых соревнованиях — причем до 17 лет, в этом возрасте Ямаль уже стал чемпионом Европы.

Эти локальные турниры назывались «Варзеа» — и сам Рафинья признается, что несведущему человеку ни за что не понять, что это такое. «Варзеа» — соревнования для тех, кто постоянно слышит отказы, и играют там так, словно это последний шанс и следующего уже не будет.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Винисиус и&nbsp;футболист &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья. Класико — битва двух лучших бразильцев на данный момент. Кто сейчас круче — Винисиус или Рафинья?

Самые страшные воспоминания — как в раздевалку перед матчем ломятся вооруженные люди и угрожают смертью в случае победы. Рафинья четко уместил всю суть этих турниров в несколько предложений:

«Это Дикий Запад. Это такая сеть независимых друг от друга турниров, организованных местными. Уровень игры там намного ниже, чем в академиях. Любой может прийти и показать себя, не нужен никакой контракт. Вы играете на глине, в невероятную жару, в воздухе пыль и песок. Мяч кто-то приносит из дома. Зачастую на воротах не было сеток, стояли просто штанги. Манишки? Что это? Одна команда просто играет без футболок. И все игроки — отвергнутые. Они играют со злостью, они играют, чтобы выжить. Играют так, словно от этого зависит их жизнь».

К счастью, угрозы оказывались всего лишь угрозами. Хотя Рафинья вспоминает, что на трибунах можно было заметить местных вооруженных мафиози. «Ты мог выйти на ударную позицию, получить супермомент и вдруг услышать выстрел, — говорит Рафинья. — Знаете, это немного сбивает с толку!»

Теперь Рафинье нипочем любое давление. Важный финал, когда весь стадион против него — ему все равно. Он признается, что теперь даже хочет, чтобы его заводили — настолько он к этому привык.

Вингер «Барселоны» Рафинья. 2020 год
Фото Getty Images

Чуть не бросил футбол

Рафинья в 18 лет тренировался с молодежной командой «Аваи», но вдруг получил травму и после восстановления не смог вернуться в состав. Тогда он едва не сломался: позвонил родителям и сказал, что вернется домой. Отец был не против, но мать напомнила ему, что тогда он забросит свою самую заветную мечту.

Главная проблема была в деньгах. В академиях хорошо платят — хватает на самое необходимое, но Рафинья к тому времени продолжал постоянно разъезжать по просмотрам и тратить больше денег, чем зарабатывал. Сам он рассказывал, что многие его знакомые зарабатывали другими способами — конечно, нелегальными.

Рафинья и&nbsp;Усман Дембеле. «Барселона» получит 330 миллионов евро. Каталонцы увели бразильскую звезду из-под носа «Челси» и сохранили Дембеле

Но Рафинья потерял достаточно друзей, чтобы понять, что это не самый лучший способ выбиться из нищеты. Сам он уверен, что ему просто повезло, ведь у него была полная семья. «В моем районе было нормой, когда ребенка растил один родитель или даже старший брат, сосед или просто друг, — вспоминает Рафинья. — Если бы я посчитал друзей из полных семей, мне бы хватило пальцев одной руки».

К счастью, Рафинья не сдался — он вернулся в состав молодежного «Аваи». На одном из турниров его заметил скаут, имя которого всем известно — это был тот самый Деку. Он стал агентом игрока и сразу же оформил трансфер в португальскую «Виторию».

Дальше вы и так все знаете — переход в «Спортинг» (где Рафинья подружился с Бруну Фернандешем), переезд в «Ренн», потом «Лидс» и, наконец, «Барселона».

Бруну Фернандеш против Рафиньи в матче «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 2020 год
Фото Getty Images

Уехал в АПЛ из-за Бруну Фернандеша

В «Лидс» переехать Рафинье посоветовал его друг и знакомый Бруну Фернандеш — португалец пообещал, что стиль игры в чемпионате идеально подойдет взрывному бразильцу. «Он был прав», — признался Рафа.

Рафинья очень ждал встречи с Марсело Бьелсой — он сам вспоминает, что многие друзья говорили: работа с ним — что-то невероятное.

«Это была моя первая тренировка, но Бьелса пришел только после того, как мы начали. Господи, как он меня напугал! Я стоял отдельно, работал с мячом, и вдруг кто-то тыкнул меня в спину. Я повернулся — это был он».

На самом деле Бьелса многому научил молодого вингера — после тренировок он постоянно отводил его в сторонку и объяснял, куда ему нужно бежать и где принимать мяч.

Вингер «Барселоны» Рафинья. 2020 год
Фото Getty Images

Посвятил забитый мяч матери Роналдиньо

С Роналдиньо связана еще одна история — один из забитых мячей Рафинья посвятил его матери, которая ушла из жизни в 2021-м. Футболист был очень расстроен за друга и послал ему огромный букет цветов. Но у него была еще одна идея.

«Лидс» в том месяце встречался с «Саутгемптоном», и Рафинья перед матчем написал на футболке послание: «Сил семье Ассис Морейра. Покойся с миром, Дона Мигелина».

«У меня просто было ощущение, что я забью. Когда мы получили право на штрафной в конце матча, я посчитал, что это знак свыше. Как я был рад, когда мяч попал в ворота, — вспоминает Рафинья. — После матча я подписал эту футболку и отправил ее Роналдиньо. Отец говорит, что он был очень рад — жест оценили он, его племянник, брат и племянница. Это многое значило для меня».

Игрок &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Баварии&raquo;. 23&nbsp;октября 2024 года. «Барселона» отомстила «Баварии» за все унижения. Великолепный Рафинья заставил забыть те самые 2:8

Идет на «Золотой мяч»

Рафинью можно назвать лейтблумером — это такое выражение из английского, обозначающее поздний расцвет. Футболист действительно долго шел к тому, где он сейчас, — потребовались годы терпения.

Теперь он играет в свой лучший футбол. Текущий сезон — вообще лучший в карьере бразильца. 17 голов и 10 ассистов за 23 матча — космические цифры. А еще он лучший в топ-5 европейских лиг по ключевым передачам и созданным моментам, присутствует в десятке лучших по всем ключевым атакующим показателям. Это реальная заявка на «Золотой мяч» в следующем году.

Рафинья не боится ни давления, ни жестких стыков, ни травм — все это он уже видел на родине, когда играл в местных соревнованиях для тех, кому больше негде играть. Сейчас Рафе 28, он зрелый мастер и один из лучших в мире. И именно его работа над собой помогла ему выйти на такой фантастический уровень. К таким футболистам всегда испытываешь особое уважение.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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38 тур
13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 - : -
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 13 1 5
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 13 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 14 1 4
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