Фалькао так и не доехал до России. Он реанимировал карьеру и снова разрывает всех в Испании

Защитники всех команд ла лиги снова дрожат.

В конце августа Радамель Фалькао обменивался с «Локомотивом» сообщениями в Twitter. Тогда казалось, что колумбиец, чей «Галатасарай» попал в одну группу с железнодорожниками в Лиге Европы, исполнит мечту Валерия Карпина и приедет в Москву. Но не судьба — уже 1 сентября 35-летний форвард расторг контракт с турецким клубом.

Тогда Фалькао многие вспомнили впервые за долгое время. Пожалуй, что с чемпионата мира-2018 в России — там он забил Польше на групповом этапе, а также реализовал свой удар в серии пенальти в матче 1/8 финала с Англией. Правда, Колумбия все равно проиграла. Неудивительно — казалось, что карьера лучшей «девятки» мира начала 2010-х тихо катится к закату. Два сезона в Турции виделись первым шагом на пути к футбольной периферии — следующей остановкой, казалось, должен стать Ближний Восток, где можно попылить пару годиков, а там и тихонько выйти на пенсию.

Но внезапно через три дня после расставания с «Галатасараем» Фалькао стал футболистом испанского «Райо Вальекано».

OFICIAL | @FALCAO nuevo jugador del Rayo Vallecano.

?Bienvenido a Vallecas! ?? ? pic.twitter.com/rWYNto5JsF — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2021

Статус мировой звезды колумбиец приобрел именно в Испании. Да, была победа в Лиге Европы с «Порту» в сезоне-2010/11, когда в четвертьфинале «драконы» разорвали «Спартак» и родилась та легендарная фраза-мем Карпина. Фалькао в том победном розыгрыше наколотил 17 голов. Но в «Атлетико», куда он отправился летом 2011-го, Фалькао стал еще сильнее. Он снова выиграл Лигу Европы и получил «Золотую бутсу» лучшего бомбардира турнира. К тому же форвард поспособствовал возвращению «матрасников» в элиту испанского футбола. В оба своих сезона в мадридской команде Эль Тигре стал третьим бомбардиром ла лиги (24 и 28 голов соответственно) после сами знаете кого, а «Атлетико» финишировал пятым в чемпионате-2011/12 и третьим в турнире-2012/13. В 91 матче за «матрасников» Фалькао настрелял 70 голов — мощнейшая статистика.

После его ухода банда Диего Симеоне завоевала чемпионство впервые за 18 лет и вышла в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории. Кто знает, чего бы мадридский клуб добился с Фалькао в составе... Но колумбиец за 60 миллионов евро перешел в «Монако».

«Иногда я смеюсь, когда меня спрашивают, почему я не остался в определенном клубе или почему я не перешел в какую-то другую команду. Как будто у игрока есть выбор в этом вопросе. Я отвечу журналистам: почему вы не работаете на CNN или ESPN? То же самое и в футболе; в очень редких случаях игрок может принять решение о переходе из одного клуба в другой. Много раз были случаи, когда я не мог жить так, как хочу. Я хотел пойти в один клуб и в конце концов переходил в другой», — говорил Фалькао в 2014 году, недвусмысленно давая понять, что был пешкой в руках своего могущественного агента Жорже Мендеша.

Теперь колумбиец снова в Мадриде, но уже в более скромном «Райо Вальекано» — культовой для всех антифашистов и сторонников левых команде из рабочего района Вальекас. И выступает Фалькао не под привычной «девяткой», а под 3-м номером. Таким образом он почтил память отца, погибшего в 2019 году.

«Я хочу поблагодарить Франа Гарсию, номер три был свободен. Для моего отца это имело большое значение, он привил мне страсть к этому виду спорта, он играл под этим номером. Он больше всего нравился отцу — что может быть лучше, чем играть с номером три?» — цитирует Фалькао Sport Bible.

А вот его старт в «Райо» скромным никак не назвать. Колумбиец вышел на поле на 20 с небольшим минут в матче 5-го тура с «Хетафе» (3:0) и тут же забил третий мяч.

Зато в следующей игре колумбиец сыграл куда более важную роль в победе «Райо Вальекано». Он вышел на замену при счете 1:1 за 15 минут до конца встречи и на 90+6-й минуте воспользовался единственным шансом. Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Бебе навесил точно на голову Фалькао, а тот из вратарской переправил мяч в сетку.

«Отличная командная работа. Команда проявляет зрелость, решительность и, прежде всего, единство. Спасибо Богу за эту возможность», — написал Фалькао после матча.

Un gran trabajo de equipo. Supimos interpretar los tiempos del partido. Mostramos madurez, solidez y por sobre todo solidaridad. Gracias a Dios por esta oportunidad. A ?l sea la gloria. ?@rayovallecano pic.twitter.com/Q8nY5Cgxfm — Radamel Falcao (@FALCAO) September 21, 2021

Как видим, 35 лет — это еще не приговор. В этом возрасте турок Бурак Йылмаз после командировок в Китай приехал в «Лилль» и привел «догов» к чемпионству. «Райо» с его скромнейшими ресурсами такой поворот не грозит, но видеть, как один из лучших нападающих десятилетия снова заставляет защитников дрожать, — бесценно.