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Сегодня, 11:00

Кошмар «Барсы» и раздолье «Реала». Как работает потолок зарплат в ла лиге?

Испанская ла лига объявила новый потолок зарплат
Оскар Финк
Приглашенный автор
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Футболисты Дани Ольмо и Килиан Мбаппе
Дани Ольмо и Килиан Мбаппе.
Фото AFP, Global Look Press
Гранатовые мучаются до сих пор.

С 2021 года ни одно трансферное окно не проходит без новостей о финансовых проблемах «Барсы», из-за которых она не может зарегистрировать новых игроков (а иногда и тренеров). Это лето не стало исключением: сначала Ханси Флик и его тренерский штаб провели пару недель с командой в неофициальном статусе, а затем Дани Ольмо был вынужден пропустить два стартовых тура чемпионата.

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Накануне испанская лига обновила потолок зарплат по итогам летнего окна. «Барса» вписалась и получила поощрение — теперь каталонцы смогут увеличить зарплатную ведомость с 204 до 426 миллионов евро. Неплохой рывок, но до «Реала», как до Эвереста: чемпионам позволено тратить 755 миллионов евро.

Как «Барсе» удается балансировать на грани финансовой катастрофы? Как устроен потолок зарплат в ла лиге? Давайте разбираться.

Хавьер Тебас
Хавьер Тебас.
Фото Global Look Press

Потолок зарплат придумали как панацею от долгов

К началу первого срока Хавьера Тебаса как президента ла лиги клубы примеры и сегунды накопили долги в размере 2 миллиардов евро. Они имели огромные финансовые обязательства как перед правительством Испании, так и перед бывшими и текущими игроками и тренерами. Тебасу пришлось ломать голову.

Так ввели потолок зарплат: тратить можно лишь столько, сколько зарабатываешь. При выведении итогового лимита учитывается множество факторов: от расходов и доходов до долгосрочных внешних инвестиций и долгов. Причем в расходах учитываются контракты не только основы, но и молодежных команд.

Трансферы тоже влияют на лимит. Часто суммы, уплачиваемые за новых игроков, амортизируются. Иначе говоря, входят в финансовые отчеты постепенно. Например, если футболист обошелся в 50 миллионов евро и подписал контракт на пять лет, значит, следующие пять лет в расходах прибавится по 10 миллионов евро. А если клуб совершил продажу на 50 миллионов евро, то может сразу внести всю сумму в доходную статью.

Но система не дает этим злоупотреблять. Если кто-то с превышенным лимитом реализует права на игрока, то большая часть денег пойдет на покрытие долга, а не в трансферный бюджет.

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Как «Барса» жила с отрицательным лимитом?

В феврале 2022 года, когда все накопленные при экс-президенте Жозепе Бартомеу долги клуба были вскрыты, лимит «Барсы» упал ниже плинтуса — минус 144 миллиона евро. Команда могла распродать игроков и, как следствие, сильно ослабеть, но новый руководитель Жоан Лапорта выбрал другой путь. Активируя один рычаг за другим, он продавал будущие доходы клуба за сиюминутный кэш.

При этом лимит срабатывает не сразу, а действует в следующем отчетном периоде — эффект наступил летом 2022 года. Тогда «Барса» выручила 800 миллионов евро благодаря различным рычагам, что позволило потратить 150 миллионов на трансферы Рафиньи, Кунде и Левандовски.

Футболист «Барселоны» Дани Ольмо
Дани Ольмо.
Фото Global Look Press

Теперь у «Барсы» все в порядке?

Короткий ответ — нет. Летом-2022 Лапорта сумел вписаться в лимит, что позволило поднять его в два раза. Однако нынешним летом все прошло на тоненького.

Вдумайтесь: чтобы зарегистрировать Ольмо, пришлось в срочном порядке спихнуть Гюндогана в «Сити» и использовать травму Кристенсена. У ла лиги есть правило № 77, которое позволяет заменить игрока в заявке, выбывшего на несколько месяцев из-за повреждения.

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Так, зимой Витор Роке был заявлен вместо Гави, а летом Роналда Араухо заменил Иниго Мартинес. Но 1 января Ольмо снова выпадет из заявки команды, потому что вернется Кристенсен.

Клуб также до сих пор не может вернуться к соотношению 1:1, позволяющему инвестировать все деньги от продаж в покупку новых игроков. На прошлой неделе Лапорта пообещал решить этот вопрос в ближайшие месяцы. Но кажется, что без проблем снова не обойдется.

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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
6
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
7
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
8
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
9
 Атлетик 5 2 1 2 6-6 7
10
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
11
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
12
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
13
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
16
 Р. Сосьедад 5 1 1 3 3-6 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 4 0 3 1 1-2 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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13.09 22:00
Бетис – Леганес
 2 : 0
14.09 15:00
Мальорка – Вильярреал
 1 : 2
14.09 17:15
Эспаньол – Алавес
 3 : 2
14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 1 : 0
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 2
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 3 : 1
15.09 17:15
Жирона – Барселона
 1 : 4
15.09 19:30
Лас-Пальмас – Атлетик
 2 : 3
15.09 22:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 0
16.09 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 3 : 1
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Дани Ольмо

Дани Ольмо

Барселона

 3
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Сельта

 3
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
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Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

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И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

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 3 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
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