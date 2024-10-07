Иньеста завершил карьеру в 40 лет. На прощальном видео он не сдержал слез
Один из лучших полузащитников XXI века Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего испанца был «Эмирейтс» из ОАЭ.
Прощание великого
Иньеста анонсировал уход 1 октября — опубликовал в соцсетях видео, на котором он рисует себя в форме «Барселоны». Андрес добавил загадочную надпись «скоро» и подписал дату — 8 октября 2024-го. Испанское медиа Relevo сообщало, что в этот день он объявит об уходе.
Назначенная дата еще не наступила, но испанец уже объявил о завершении карьеры, а в его соцсетях появилось новое видео. Теперь Иньеста со слезами на глазах анализирует ушедшую карьеру и отвечает на вопрос: «Что футбол значит для тебя?» В этом же ролике знаковые для Андреса тренеры — Луис Энрике, Пеп Гвардиола, Луи ван Гал, Висенте дель Боске и Лоренсо Серра Феррер — рассуждают о величии полузащитника. Под роликом находится еще одно интригующее послание — «Игра продолжается 08.10.2024».
Где Иньеста играл после «Барселоны»
Андрес вошел в историю игроком «Барселоны» и сборной Испании. Каталонию он покинул летом 2018-го и превратился в миссионера — стал знакомить с волшебством своей игры отдаленные части футбольного мира.
Пять лет Андрес провел в японском «Виссел Кобе» и еще один год в «Эмирейтс» из ОАЭ, в составе которого сыграл 1000-й матч в карьере. Испанец объяснял необычные локации желанием развивать там футбол. «Я хотел бы помочь этому клубу продвигаться вперед и помочь японской лиге расти в Азии. Доверие, вера и возможность внести свой вклад в этот проект в Эмиратах для меня очень важны», — говорил испанец о Японии и ОАЭ.
Летом 2024-го у него завершился контракт с «Эмирейтс», а опция однолетнего продления не была задействована. Но сам футболист не собирался уходить. «Я хочу продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что настал момент остановиться», — приводил его слова Goal.
Наследие испанца
Андрес отпечатался в истории автором победного гола в овертайме финала чемпионата мира 2010 года — он принес Испании минимальную победу над Нидерландами (1:0). Всего за карьеру Иньеста выиграл 37 трофеев — четвертый показатель среди всех футболистов.
Он был частью одной из сильнейших средних линий в истории футбола — в «Барселоне» и сборной Испании взаимодействовал с Серхио Бускетсом и Хави. Иньеста провел более 1000 матчей за клуб и сборную, а теперь, возможно, займется тренерством. «Очевидно, что я хотел бы вернуться в «Барсу» в какой-то момент своей жизни», — цитирует полузащитника Goal.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|
11
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
12
|Бетис
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
13
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
14
|Алавес
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|
15
|Р. Сосьедад
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|
16
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|- : -
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|6
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1