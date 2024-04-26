Деньги, скандалы и ошибки компьютера. Почему в ла лиге нет системы автоматического определения гола

Проверяем аргументы главы испанского чемпионата Хавьера Тебаса.

Претензии «Барселоны»

Самым обсуждаемым моментом недавнего класико стал угловой «Барселоны» из первого тайма. Не победный гол Беллингема. Не относительно спорный пенальти на Васкесе. Не травма де Йонга. Угловой. Дело в том, что после касания Ямаля мяч долетел до линии ворот. А пересек ее или нет — вопрос, стопроцентного ответа на который не нашлось до сих пор.

Делая сейв, Лунин загородил мяч от нескольких камер, дающих удобный ракурс для ВАР. Ассистенты донесли главному судье, что у них нет железных аргументов за гол, поэтому его решение остается в силе. А сам арбитр взятие ворот не засчитал. Эта проблема почти наверняка решилась бы при наличии в чемпионате Испании автоматической системы определения гола, но ее там нет.

«Барса» уверена, что ее обокрали, а президента ла лиги Хавьера Тебаса ожидаемо забросали вопросами — почему не взять пример с других топ-лиг и не установить goal-line technology? Ответ: это неоправданно дорого и ненадежно. Ну давайте проверим устойчивость аргументации Тебаса.

О введении новой технологии всерьез заговорили после чемпионата мира-2010, когда уругвайский рефери Хорхе Ларрионда проморгал чистый гол Лэмпарда и лишил Англию шансов сравнять счет в 1/8 финала против Германии. Уже через два года систему начали тестировать на клубном ЧМ, а в 2014-м интегрировали в национальные чемпионаты. На чемпионате мира в Бразилии она тоже была.

Есть несколько разновидностей, но самая популярная — Hawk-Eye. В чем суть: на ворота сверху направлено более десятка камер, которые создают 3D-проекцию, легко определяющую момент пересечения линии ворот. Когда это происходит, часы судьи начинают вибрировать, а на их экране крупно пишется GOAL. Технология годами преподносилась как безотказно работающая. Вот мы и подобрались к первому тезису Тебаса.

Функционирует все действительно четко. Если функционирует. То есть когда система исправна, она реально не может ошибаться, автоматизм есть автоматизм. Это как в калькулятор вбить 2+2 или другой пример какой угодно сложности — ответ будет верным. Но любой компьютер, даже самый современный и мощный, имеет свойство зависать или глючить.

Ошибки системы

Широко известно как минимум о нескольких ошибках Hawk-Eye, Тебас делился скриншотами старых новостей, в которых говорилось о косяках технологии. В 2020 году вратарь «Астон Виллы» Эрьян Нюланн завалился с мячом в ворота во встрече с «Шеффилдом». Не сильно, слегка прилег на сетку около штанги, но мяч был в руках прямо над линией. На повторе сбоку отчетливо видно, что случился гол. А уведомления на запястье Майкла Оливера не появилось. Как так?

Разработчики заявили, что это первая ошибка за 9000 матчей, и назвали причиной слишком большое количество игроков на пути половины камер. Верится в это с большим трудом. Тем более сам Оливер сказал, что ему все-таки пришло сообщение о взятии ворот. Правда, он тогда был уже в раздевалке. Машину коротнуло, бывает.

Еще раньше, в 2018 году, произошла обратная ситуация. В матче четвертьфинала Кубка французской лиги между «Амьеном» и «ПСЖ» часы кричали о голе, когда мяч находился очень далеко от ворот. Это была система GoalContrlol, но суть один в один такая же, как у Hawk-Eye. На второй тайм от греха подальше все отключили.

Тестирование системы Hawk-Eye. Фото Getty Images

Вопрос цены

Технология допускает ошибки, но, конечно, гораздо чаще помогает. Если вратарь нелепо закинет мяч в свои ворота после тысячи отбитых ударов, его репутация будет подпорчена. Здесь то же самое. Другое дело — рентабельность. Слова нидерландского арбитра ФИФА с опытом работы на самом высоком уровне, включая Евро и ЧМ, Яна Вегерефа, сказанные в 2016 году:

«Если смотреть со спортивной точки зрения, ни у кого не может быть возражений по поводу автоматического определения гола. Но с финансовой стороны все чуть иначе. В сезоне эредивизи-2014/15 технология пригодилась всего пять раз. То есть раз в 60 матчей. Получается, отдельно взятой команде такая система понадобится в среднем один раз за четыре сезона».

Заставляет сомневаться в необходимости такого вложения. Клубы АПЛ отдали примерно по 300 тысяч фунтов за Hawk-Eye. Сумма включает в себя оборудование, его установку, сертификацию и тестирования. Если ссылаться на Вегерефа, одна команда потратит больше миллиона до первой потребности в помощи технологии. И если этот клуб, предположим, «Шеффилд» из одного из прошлых абзацев, желание пользоваться нововведением отпадает напрочь.

Собственно, обо всем этом Тебас и говорит: «Это не идеальная технология. Но дело не только в этом. В течение сезона голы-фантомы случаются три или четыре раза, и если добавить, что система не идеальна, то стоимость ее использования очень высока: нужно инвестировать 5-6 миллионов долларов, чтобы использовать ее один раз при том, что результат может быть сомнительным».

Вроде бы логично. Но! Неужели деньги, о которых идет речь, на самом деле неподъемны для чемпионата Испании? Когда в Шотландии заявляют, что не потянут, вопросов нет. Но ла лига? Чемпионат, который еще год назад занимал второе место по общим доходам и по убыткам, уступая лишь АПЛ. Не может такого быть. По крайней мере, если верить отчетам.

Хавьер Тебас. Фото Global Look Press

Тебас явно не хочет внедрять Hawk-Eye. Теперь произошел скандал, и Хавьеру припомнили и радикальное повышение собственной зарплаты, и коррупционные вопросики, и финансы «Барселоны». Обязаны были это упомянуть, но данные темы — для отдельного большого текста.

Хочется непосредственно об игре. Очевидно, что от системы автоматического определения гола очень и очень много пользы. Безумно удобно откопать несколько аргументов против и с серьезным лицом их вывалить на неподготовленную аудиторию. Выглядит однобоко и странно. Сколько было случаев, когда камеры указывали на миллиметры, отделившие от гола? А сколько головной боли принес боссам лиги неоднозначный эпизод с Ямалем? Ответ на эти два вопроса одинаков. И именно он должен привести Тебаса или хотя бы кого-нибудь из чиновников к единственно верному решению.