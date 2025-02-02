Захарян вернулся: сыграл за «Сосьедад» впервые за 8 месяцев. Тяжелейший отрезок его карьеры позади
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» уступил «Осасуне» (1:2). В этой игре впервые с мая 2024-го на поле появился Арсен Захарян, который долгое время восстанавливался от травм. 21-летний россиянин вышел на замену в конце встречи.
Захаряну доверили 17 минут
Главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль выпустил полузащитника на 78-й минуте при счете 2:0 в пользу «Осасуны». Вместе с компенсированным временем Арсен провел на поле 17 минут, но особенно не запомнился обостряющими действиями. Вероятно, его самое опасное решение — попытка вывести один на один исландского нападающего Орри Оускарссона, вышедшего на замену незадолго до россиянина. Захарян выбегал по центру в быстрой атаке и вырезал пас на нападающего, но к мячу первым успел вратарь.
По данным Opta, за время на поле россиянин сделал семь точных успешных пасов при восьми попытках (88 процентов точности) и оформил одну удачную обводку. Также Арсен отметился двумя касаниями в чужой штрафной, а всего соприкасался с мячом 10 раз.
Для Захаряна это появление на поле стало первым с 25 мая, когда он провел 68 минут в игре последнего тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:2). В этом сезоне до встречи с «Осасуной» он лишь трижды попадал в заявку. Из-за травм Арсен пропустил более восьми месяцев.
Что за травма была у Арсена
Еще в июле 2024-го россиянин повредил правую лодыжку. В начале августа Арсена прооперировали, но никак не возвращали в общую группу — восстановление проходило дольше ожидаемого, а представители клуба не могли точно ответить на вопросы о состоянии футболиста. Впервые информация о возвращении к полноценным тренировкам с командой появилась только в октябре, однако позже Захарян усугубил повреждение.
Наконец в декабре представитель Арсена Геннадий Голубин сказал, что возвращение футболиста следует ждать уже в 2025 году. Захарян долго занимался по индивидуальной программе и никак не мог окончательно восстановиться — при этом в клубе говорили, что серьезных проблем со здоровьем у россиянина нет. Однако некоторые эксперты все равно засомневались в правильности трансфера полузащитника в «Реал Сосьедад», а кто-то, наоборот, защищал его.
«Не знаю, кто как, но я не считаю переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой. Парень тренируется и играет на высочайшем уровне, набирается опыта с теми, кто лучше его. То, что пока что-то может не получаться, это нормально. Арсен еще очень молод, и у него точно будут шансы. Может, в аренду уйдет и там заиграет. Все может быть», — сказал Александр Мостовой «РБ Спорт».
«Реал Сосьедад» потерпел третье поражение подряд
Поражение от «Осасуны» стало для «Реал Сосьедад» уже третьим подряд в чемпионате — до этого баски уступили «Хетафе» (0:3) и «Валенсии» (0:1). От третьего кряду сухого проигрыша команду из Сан-Себастьяна спас тот самый Оускарссон, забивший в добавленное время.
«Реал Сосьедад» спустился в турнирной таблице уже на девятую строчку и может оказаться еще ниже, если «Жирона» и «Бетис» наберут хотя бы по одному очку в своих матчах.
В следующем туре команда Альгуасиля встретится с «Эспаньолом». Но перед этим, 6 февраля, опять встретится с «Осасуной» — уже в четвертьфинале Кубка Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|
2
|Атлетико
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|
3
|Барселона
|22
|14
|3
|5
|60-24
|45
|
4
|Атлетик
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
5
|Вильярреал
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|
6
|Р. Вальекано
|22
|8
|8
|6
|26-24
|32
|
7
|Осасуна
|22
|7
|9
|6
|27-31
|30
|
8
|Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|
9
|Р. Сосьедад
|22
|8
|4
|10
|18-19
|28
|
10
|Севилья
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|
11
|Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|
12
|Бетис
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|
13
|Сельта
|22
|7
|4
|11
|31-35
|25
|
14
|Хетафе
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|
15
|Леганес
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|
16
|Лас-Пальмас
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|
17
|Эспаньол
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|
18
|Алавес
|22
|5
|6
|11
|25-34
|21
|
19
|Валенсия
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|
20
|Вальядолид
|22
|4
|3
|15
|15-47
|15
|31.01
|23:00
|
Леганес – Р. Вальекано
|0 : 1
|1.02
|16:00
|
Хетафе – Севилья
|0 : 0
|1.02
|18:15
|
Вильярреал – Вальядолид
|5 : 1
|1.02
|20:30
|
Атлетико – Мальорка
|2 : 0
|1.02
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|1 : 0
|2.02
|16:00
|
Барселона – Алавес
|1 : 0
|2.02
|18:15
|
Валенсия – Сельта
|2 : 1
|2.02
|20:30
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|2 : 1
|2.02
|23:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|3.02
|23:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|18
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|17
|2
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|18
|1
|3
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|19
|1
|7