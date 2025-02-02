Захарян вернулся: сыграл за «Сосьедад» впервые за 8 месяцев. Тяжелейший отрезок его карьеры позади

Россиянин появился на поле в конце матча с «Осасуной».

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» уступил «Осасуне» (1:2). В этой игре впервые с мая 2024-го на поле появился Арсен Захарян, который долгое время восстанавливался от травм. 21-летний россиянин вышел на замену в конце встречи.

Испания. Ла Лига. 22-й тур.

02 февр, 20:30. El Sadar (Памплона)

Захаряну доверили 17 минут

Главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль выпустил полузащитника на 78-й минуте при счете 2:0 в пользу «Осасуны». Вместе с компенсированным временем Арсен провел на поле 17 минут, но особенно не запомнился обостряющими действиями. Вероятно, его самое опасное решение — попытка вывести один на один исландского нападающего Орри Оускарссона, вышедшего на замену незадолго до россиянина. Захарян выбегал по центру в быстрой атаке и вырезал пас на нападающего, но к мячу первым успел вратарь.

По данным Opta, за время на поле россиянин сделал семь точных успешных пасов при восьми попытках (88 процентов точности) и оформил одну удачную обводку. Также Арсен отметился двумя касаниями в чужой штрафной, а всего соприкасался с мячом 10 раз.

Для Захаряна это появление на поле стало первым с 25 мая, когда он провел 68 минут в игре последнего тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:2). В этом сезоне до встречи с «Осасуной» он лишь трижды попадал в заявку. Из-за травм Арсен пропустил более восьми месяцев.

Что за травма была у Арсена

Еще в июле 2024-го россиянин повредил правую лодыжку. В начале августа Арсена прооперировали, но никак не возвращали в общую группу — восстановление проходило дольше ожидаемого, а представители клуба не могли точно ответить на вопросы о состоянии футболиста. Впервые информация о возвращении к полноценным тренировкам с командой появилась только в октябре, однако позже Захарян усугубил повреждение.

Наконец в декабре представитель Арсена Геннадий Голубин сказал, что возвращение футболиста следует ждать уже в 2025 году. Захарян долго занимался по индивидуальной программе и никак не мог окончательно восстановиться — при этом в клубе говорили, что серьезных проблем со здоровьем у россиянина нет. Однако некоторые эксперты все равно засомневались в правильности трансфера полузащитника в «Реал Сосьедад», а кто-то, наоборот, защищал его.

«Не знаю, кто как, но я не считаю переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой. Парень тренируется и играет на высочайшем уровне, набирается опыта с теми, кто лучше его. То, что пока что-то может не получаться, это нормально. Арсен еще очень молод, и у него точно будут шансы. Может, в аренду уйдет и там заиграет. Все может быть», — сказал Александр Мостовой «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» потерпел третье поражение подряд

Поражение от «Осасуны» стало для «Реал Сосьедад» уже третьим подряд в чемпионате — до этого баски уступили «Хетафе» (0:3) и «Валенсии» (0:1). От третьего кряду сухого проигрыша команду из Сан-Себастьяна спас тот самый Оускарссон, забивший в добавленное время.

«Реал Сосьедад» спустился в турнирной таблице уже на девятую строчку и может оказаться еще ниже, если «Жирона» и «Бетис» наберут хотя бы по одному очку в своих матчах.

В следующем туре команда Альгуасиля встретится с «Эспаньолом». Но перед этим, 6 февраля, опять встретится с «Осасуной» — уже в четвертьфинале Кубка Испании.