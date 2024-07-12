Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:00

«Барселона» совместит двух самых ярких тинейджеров Евро. Уильямс — топ-ответ на Мбаппе в «Реале»

«Барселона» договорилась с Нико Уильямсом о переходе
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ламин Ямаль и Нико Уильямс.
Фото Reuters
Дуэт Уильямс — Ямаль выжигает поля чемпионата Европы.

«Барселона» договорилась о личном контракте с одним из самых ярких игроков чемпионата Европы Нико Уильямсом. Вингер «Атлетика» появился в основе сборной Испании в каждом матче, кроме заключительного тура группового этапа с Албанией (1:0), набрал «1+1» и здорово выглядит с другим юным крайним нападающим «красной фурии» Ламином Ямалем. По информации castelldefelsnoticias, Нико уже ищет дом в Кастельдефельсе — каталонском городке неподалеку от Барселоны. Для заключения сделки сине-гранатовым осталось наскрести денег на опцию выкупа в 58 миллионов евро.

Уже с осени эта пара, вероятно, будет сносить защитников ла лиги и выступит катализатором накаленной чемпионской гонки, которая в Испании складывается редко, — в пяти из последних семи сезонов чемпион объезжал преследователей минимум на 10 баллов. 22-летний Уильямс в «Барсе» может вернуть времена ярких дуэлей в борьбе за первую строчку. Мощь его связки с Ямалем прошла финальную репетицию в Германии.

Олли Уоткинс и&nbsp;Харри Кейн. Евро получил лучший финал: самая яркая сборная турнира против раскрепостившейся Англии!

Как эта пара сыграла на Евро

На флангах сборной Испании находились две взлетные полосы, по которым стартовали Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Конечно, большинство внимания привлек 16-летний Ямаль: 1+3 на взрослом Евро и гильотина доя французов в полуфинале — безумие для его возраста. Однако с левого фланга действовал не менее буйный вингер. Нико раскочегарил игру с пока еще действующим чемпионом Европы Италией во втором туре группового этапа (1:0) и выбил 1+1 в 1/8 финала с Грузией (4:1). Лидерский перформанс 22-летнего нападающего окончательно убедил «Барселону» в покупке — она облизывалась на него еще до турнира.

Тинейджеры ворвались в число первых звезд на дебютном крупном турнире в карьере. Ямаль — лучший ассистент наряду с Хави Симонсом (по три), второй по гол+пас (четыре), замкнул топ-10 по npxG (1,7) — ожидаемые голы без учета пенальти. Также он лидер по xA — ожидаемым ассистам. По этой метрике он набрал 2,5 балла — у ближайшего преследователя Коди Гакпо меньше на 0,5. А еще 16-летний школьник вместе с Кристианом Эриксеном выдал больше всех ключевых передач (16).

Чуть более опытный партнер Ямаля не сильно отстал. Уильямс — второй по передачам (12) и третий по кроссам в штрафную (четыре). Вместе с Ламином он второй по ожидаемым ассистам (по 1,8) и восьмой по успешным обводкам (12). Также Нико замыкает топ-10 по совершению действий, приведшим к удару (20).

Нико Уильямс.
Фото Global Look Press

Неконтролируемая пара крайних нападающих превратилась в опасное оружие «красной фурии», а сами парни, кажется, отлично сыгрались и сдружились. Уильямс эпизодически сдваивался с Ямалем на правом фланге — особенно часто во втором тайме полуфинала с Францией, когда испанцы реже владели мячом. После игры вингер «Атлетика» запостил фотку с Ламином из раздевалки, которую подписал: «Мой младший брат — MVP». 16-летний алмаз «Барселоны» по ходу турнира тоже нередко выкладывал совместные фотографии с ганским баском.

Янгстеры вместе танцевали после голов в ворота Грузии, а Испанская футбольная федерация выпустила с ними видео на YouTube. Футболисты выгрузили тонны позитива в отношении друг друга, начав с «камня-ножниц-бумаги». Ламин даже сказал, что они с партнером постоянно общаются в соцсетях и делятся забавным увиденным. У них даже дни рождения почти в один день: у Уильямса 12 июля, у Ямаля — 13-го.

«Он (Алекс Бальде. — Прим. «СЭ») сказал мне, что есть парень, прошедший молодежные команды, и он очень хорош, — рассказал Нико о знакомстве с Ямалем. — Тогда я не знал его лично. Мы сразу поладили и не прекращали общение с первой встречи».

Почему трансфер Уильямса вернет «Барсу» в золотую гонку?

Приход Мбаппе в «Реал» выглядел казнью чемпионской интриги в ла лиге. Кто сможет остановить команду с ним, Джудом Беллингемом, Винисиусом, Родриго и другими гениями? Тем более Карло Анчелотти извлекает максимальную пользу даже из игроков типа Хоселу — до высаживания на «Сантьяго Бернабеу» испанец вылетел с «Эспаньолом» в сегунду.

Однако дуэт Уильямса и Ямаля однозначно освежит и преобразит атакующую линию «Барселоны». В прошедшем сезоне, кроме Роберта Левандовски, там не было ни одной настоящей звезды. При этом и поляк регулярно получал критику. Сам Ламин только выходил на топ-уровень и проводил первый сезон во взрослом футболе — перформанс на Евро показал, что он готов к роли полноценного лидера. А Уильямс станет для него фантастически подходящим партнером.

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль (справа) сравнивает счет в&nbsp;полуфинале Евро-2024 против Франции (2:1). Мы видели миг для истории: Ямаль первым забил на Евро и ЧМ в 16 лет. Подросток перевернул матч, который вывел новую прекрасную Испанию в финал

«Качество игры Нико Уильямса соответствует уровню национальной команды, — согласился Андрес Иньеста. — Нико провел превосходный сезон и с клубом, так что его имя будут связывать с большими командами. Его переход в «Барсу» вывел бы клуб на новый уровень».

Янгстеры вдвоем разнесли соперников на Евро — с такими атакующими крыльями каталонцы будут намного опаснее и вариативнее. Оба элитно выводят партнеров на удар: Нико прекрасно загружает мяч в штрафную, а Ламин почаще берет на себя. Но он также обладает топовыми диспетческими способностями — на чемпионате Европы вырезал сразу три ассиста.

К тому же футболисты отлично ладят — взаимодействуют не только на поле, но и в обычной жизни. Идеальный микс для прогресса команды, в которой и сейчас сконцентрировано немало молодых талантов — Фермин Лопес, Витор Роке и другие. «Барселона» с дерзким дуэтом Уильямса и Ямаля сможет конкурировать даже с «Реалом», который по уровню состава взлетел от королевского до императорского.

* Вся статистика с FBref.

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
ФК Барселона
10
Читайте также
День рыбака отметят в России 14 июля
Семья Мбаппе хочет купить футбольный клуб «Кан»
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Левандовски купил два диплома? Он стал фигурантом массового расследования
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости