Рангник просил «Локомотив» его сохранить, Черышев советовал ему, как общаться с Эмери. Российский талант дебютировал в чемпионате Испании

Никита Иосифов впервые сыграл за «Вильярреал» в ла лиге.

20-летний Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в чемпионате Испании. Да, уже в добавленное к матчу с «Мальоркой» время, да, при счете 3:0. Но такие выходы — всегда знак поощрения со стороны тренера молодому игроку, показатель того, что он все делает правильно. А тренер «Желтой субмарины», если кто-то не знал или забыл, — король Лиги Европы и экс-главный тренер «Спартака» Унаи Эмери.

В декабре Иосифов уже сыграл за первую команду «Вильярреала» — в Кубке Испании против «Витории» из Д-3 — и даже забил. Теперь настал черед первого выхода в матче чемпионата Испании.

Летом, когда он только перешел из «Локомотива» на правах свободного агента, я неформально общался с Ральфом Рангником. Он рассказывал, что в апреле, когда после трехнедельного анализа выступал перед боссами красно-зеленых (тогда еще в роли главы привлеченного со стороны агентства), призывал к подписанию новых контрактов, во-первых, с Максимом Мухиным, а во-вторых, с Иосифовым. Ни того ни другого не произошло.

По правде говоря, на Мухине нынешний главный тренер «МЮ» сделал явно больший акцент, но и Иосифов тоже внимания удостоился. Но, может, для Никиты и к лучшему, что в «Локо» ему особого внимания не уделили. Сам пацан хотел в «Европу» и уже провел там больше матчей, чем Акинфеев, Дзюба, Игнашевич и братья Березуцкие, вместе взятые.

И, когда он уезжал, никто ему золотых гор не сулил. Не помню, чтобы речь шла о его дебюте за основу в первом сезоне. Иосифов для начала ехал во вторую команду — и это уже говорит о том, как хотел попробовать себя за границей. Тот же Андрей Лунев, опытный вратарь, отправлялся в первую команду «Байера», но сыграл пока только в одном матче Лиги Европы, а недавно получил травму. Не так просто заявить о себе в топ-лигах.

Об Иосифове в этом качестве тоже, конечно, говорить рано. Но он приехал в Испанию в том возрасте, когда впитываешь все как губка, и это дает ему лишний шанс.

И почитайте, что мне недавно сказал о Никите Денис Черышев:

— Общаетесь ли с нашими молодыми ребятами, которые приехали в Испанию, — Иосифовым, Севикяном? Следите за ними?

— С Иосифовым говорил, когда он только прилетел. Никита спрашивал некоторые вещи, в частности, по работе с Унаи Эмери, у которого я играл в «Севилье». Я всегда открыт для общения и рассказал, что этому тренеру нравится, что нет. Очень хороший парень, прислушивается к советам, вежливо разговаривает. Все это мне понравилось. Дай бог, чтобы у него здесь получилось.

— Как относитесь к отъездам таких молодых ребят из России?

— Тот же Иосифов — молодец. Никита к этому стремился, поставил себе цель оказаться в «Европе» — и достиг ее. Все у него будет хорошо!

Дай бог, чтобы Черышев оказался прав, и как «Спартак», который Иосифова воспитал, так и «Локомотив», куда он ушел в выпускной год, долго о его потере жалели. Парень пошел нестандартным для России путем, явно не рассчитанным на быстрый успех. И будет очень приятно, если не собьется с пути и дебют получит хорошее продолжение.