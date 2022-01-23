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Рангник просил «Локомотив» его сохранить, Черышев советовал ему, как общаться с Эмери. Российский талант дебютировал в чемпионате Испании

Российский футболист Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в чемпионате Испании
Игорь Рабинер
Обозреватель
Никита Иосифов.
Фото Getty Images
Никита Иосифов впервые сыграл за «Вильярреал» в ла лиге.

20-летний Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в чемпионате Испании. Да, уже в добавленное к матчу с «Мальоркой» время, да, при счете 3:0. Но такие выходы — всегда знак поощрения со стороны тренера молодому игроку, показатель того, что он все делает правильно. А тренер «Желтой субмарины», если кто-то не знал или забыл, — король Лиги Европы и экс-главный тренер «Спартака» Унаи Эмери.

22&nbsp;января. &laquo;МЮ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Рангник поднял «МЮ» в зону Лиги чемпионов, у Холанна гол и травма, Иосифов дебютировал в ла лиге

В декабре Иосифов уже сыграл за первую команду «Вильярреала» — в Кубке Испании против «Витории» из Д-3 — и даже забил. Теперь настал черед первого выхода в матче чемпионата Испании.

Летом, когда он только перешел из «Локомотива» на правах свободного агента, я неформально общался с Ральфом Рангником. Он рассказывал, что в апреле, когда после трехнедельного анализа выступал перед боссами красно-зеленых (тогда еще в роли главы привлеченного со стороны агентства), призывал к подписанию новых контрактов, во-первых, с Максимом Мухиным, а во-вторых, с Иосифовым. Ни того ни другого не произошло.

По правде говоря, на Мухине нынешний главный тренер «МЮ» сделал явно больший акцент, но и Иосифов тоже внимания удостоился. Но, может, для Никиты и к лучшему, что в «Локо» ему особого внимания не уделили. Сам пацан хотел в «Европу» и уже провел там больше матчей, чем Акинфеев, Дзюба, Игнашевич и братья Березуцкие, вместе взятые.

И, когда он уезжал, никто ему золотых гор не сулил. Не помню, чтобы речь шла о его дебюте за основу в первом сезоне. Иосифов для начала ехал во вторую команду — и это уже говорит о том, как хотел попробовать себя за границей. Тот же Андрей Лунев, опытный вратарь, отправлялся в первую команду «Байера», но сыграл пока только в одном матче Лиги Европы, а недавно получил травму. Не так просто заявить о себе в топ-лигах.

Об Иосифове в этом качестве тоже, конечно, говорить рано. Но он приехал в Испанию в том возрасте, когда впитываешь все как губка, и это дает ему лишний шанс.

И почитайте, что мне недавно сказал о Никите Денис Черышев:

— Общаетесь ли с нашими молодыми ребятами, которые приехали в Испанию, — Иосифовым, Севикяном? Следите за ними?

— С Иосифовым говорил, когда он только прилетел. Никита спрашивал некоторые вещи, в частности, по работе с Унаи Эмери, у которого я играл в «Севилье». Я всегда открыт для общения и рассказал, что этому тренеру нравится, что нет. Очень хороший парень, прислушивается к советам, вежливо разговаривает. Все это мне понравилось. Дай бог, чтобы у него здесь получилось.

— Как относитесь к отъездам таких молодых ребят из России?

— Тот же Иосифов — молодец. Никита к этому стремился, поставил себе цель оказаться в «Европе» — и достиг ее. Все у него будет хорошо!

Дай бог, чтобы Черышев оказался прав, и как «Спартак», который Иосифова воспитал, так и «Локомотив», куда он ушел в выпускной год, долго о его потере жалели. Парень пошел нестандартным для России путем, явно не рассчитанным на быстрый успех. И будет очень приятно, если не собьется с пути и дебют получит хорошее продолжение.

Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 18:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
3:0
Мальорка
Голы
Руссо, 12 (1:0), Тригерос, 34 (2:0), Парехо, 87 (3:0)
Вильярреал
Рульи Марио Гаспар Альбиоль Пау Торрес Морено Педраса Парехо (Иосифов, 90+3 ) Иборра Тригерос Пино (Джексон, 68 ) Мойсес Гомес (Раба, 90+3 )
Мальорка
Роман Руссо Маффео Хауме Коста Вальент Руис де Галаррета (Севилья, 69) Родригес (Анхель, 76) Батталья Кубо (Ли Кан Ин, 69) Пратс (Санчес, 57) Ндиай (Ниньо, 57)
Предупреждения
Марио Гаспар 36  -  Руссо 80
Удаления
Руссо 86 (вторая ж.к)
Судьи
Арьяс

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Денис Черышев
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
6
8
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
7
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
8
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
9
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
12
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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38 тур
21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 0 : 2
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 3 : 0
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 2 : 2
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 2
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 - : -
23.01 18:15
Реал – Эльче
 - : -
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
23.01 23:00
Алавес – Барселона
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П
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Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
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