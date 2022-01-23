Рангник просил «Локомотив» его сохранить, Черышев советовал ему, как общаться с Эмери. Российский талант дебютировал в чемпионате Испании
20-летний Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в чемпионате Испании. Да, уже в добавленное к матчу с «Мальоркой» время, да, при счете 3:0. Но такие выходы — всегда знак поощрения со стороны тренера молодому игроку, показатель того, что он все делает правильно. А тренер «Желтой субмарины», если кто-то не знал или забыл, — король Лиги Европы и экс-главный тренер «Спартака» Унаи Эмери.
В декабре Иосифов уже сыграл за первую команду «Вильярреала» — в Кубке Испании против «Витории» из Д-3 — и даже забил. Теперь настал черед первого выхода в матче чемпионата Испании.
Летом, когда он только перешел из «Локомотива» на правах свободного агента, я неформально общался с Ральфом Рангником. Он рассказывал, что в апреле, когда после трехнедельного анализа выступал перед боссами красно-зеленых (тогда еще в роли главы привлеченного со стороны агентства), призывал к подписанию новых контрактов, во-первых, с Максимом Мухиным, а во-вторых, с Иосифовым. Ни того ни другого не произошло.
По правде говоря, на Мухине нынешний главный тренер «МЮ» сделал явно больший акцент, но и Иосифов тоже внимания удостоился. Но, может, для Никиты и к лучшему, что в «Локо» ему особого внимания не уделили. Сам пацан хотел в «Европу» и уже провел там больше матчей, чем Акинфеев, Дзюба, Игнашевич и братья Березуцкие, вместе взятые.
И, когда он уезжал, никто ему золотых гор не сулил. Не помню, чтобы речь шла о его дебюте за основу в первом сезоне. Иосифов для начала ехал во вторую команду — и это уже говорит о том, как хотел попробовать себя за границей. Тот же Андрей Лунев, опытный вратарь, отправлялся в первую команду «Байера», но сыграл пока только в одном матче Лиги Европы, а недавно получил травму. Не так просто заявить о себе в топ-лигах.
Об Иосифове в этом качестве тоже, конечно, говорить рано. Но он приехал в Испанию в том возрасте, когда впитываешь все как губка, и это дает ему лишний шанс.
И почитайте, что мне недавно сказал о Никите Денис Черышев:
— Общаетесь ли с нашими молодыми ребятами, которые приехали в Испанию, — Иосифовым, Севикяном? Следите за ними?
— С Иосифовым говорил, когда он только прилетел. Никита спрашивал некоторые вещи, в частности, по работе с Унаи Эмери, у которого я играл в «Севилье». Я всегда открыт для общения и рассказал, что этому тренеру нравится, что нет. Очень хороший парень, прислушивается к советам, вежливо разговаривает. Все это мне понравилось. Дай бог, чтобы у него здесь получилось.
— Как относитесь к отъездам таких молодых ребят из России?
— Тот же Иосифов — молодец. Никита к этому стремился, поставил себе цель оказаться в «Европе» — и достиг ее. Все у него будет хорошо!
Дай бог, чтобы Черышев оказался прав, и как «Спартак», который Иосифова воспитал, так и «Локомотив», куда он ушел в выпускной год, долго о его потере жалели. Парень пошел нестандартным для России путем, явно не рассчитанным на быстрый успех. И будет очень приятно, если не собьется с пути и дебют получит хорошее продолжение.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|
7
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
8
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
9
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|
10
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
11
|Сельта
|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
12
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
13
|Осасуна
|21
|6
|7
|8
|20-27
|25
|
14
|Гранада
|21
|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
20
|Леванте
|21
|1
|8
|12
|21-43
|11
|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 2
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6