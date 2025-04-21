Клубное ТВ «Реала» снова наезжает на испанских арбитров — даже после победы. Для чего они это делают?
«Реал», недавно вылетевший из Лиги чемпионов, рискует остаться и без трофея на внутренней арене. В ла лиге «Барселона» впереди на четыре очка за шесть туров до финиша, а победа в последнем матче с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) далась команде Карло Анчелотти с невероятным трудом.
Параллельно мадридцы при помощи клубного телевидения продолжают бороться с судьями. Это противостояние уже стало главным скандалом текущего сезона в Испании и продолжает набирать обороты.
Что опять не понравилось «Реалу»?
После победы над «Атлетиком» у клубного ТВ «Реала» возникло два вопроса по решениям главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры. На 79-й минуте он, проконсультировавшись с ВАР-центром, отменил гол Винисиуса из-за офсайда у Эндрика, участвовавшего в атаке.
«Где мяч в [изображении] полуавтоматической системы? Его не показывают, вы просто должны поверить. И как мы можем доверять системе Карлоса Клоса Гомеса (глава отдела ВАР в Испании) при поддержке Mediapro, учитывая происходящее каждую неделю? В это нужно поверить, но с нынешним ВАР это невозможно.
Это что-то из третьего мира. Это смех в лицо всем любителям футбола и фанатам «Реала» в частности. При Медине Канталехо это происходило уже множество раз. Им больше нет доверия, они не имеют права заниматься профессиональной деятельностью, но их по-прежнему вознаграждают. Именно поэтому ФИФА не вызвала ни одного испанца (речь об арбитрах) на клубный чемпионат мира. Непонятно, связано это с тем, насколько они плохи, или их подозревают в чем-то так же, как и мы. Это неприемлемо, настоящий позор», — прозвучало в репортаже телевидения «Реала».
Также под прицелом оказался момент с падением Джуда Беллингема в штрафной площади соперника после контакта с защитником Унаи Нуньесом. Судья не увидел нарушения правил, а коллеги из ВАР-комнаты не позвали его смотреть «телевизор».
«В этом новом футболе пенальти работают против «Реала». В нынешнем сезоне были моменты, как, например, с Камавинга в Памплоне (1:1 с «Осасуной»), когда мяч уже не был в игре. Если это пенальти, то почему, черт возьми, в случае с Беллингемом его не было?» — задались вопросом на видео.
У Переса конфликт с Тебасом
«Реал» весь сезон протестует из-за решений судейского корпуса, а их клубное телевидение уже стало мемом в Испании среди болельщиков остальных команд.
В феврале и вовсе появилась новость о том, что мадридцы могут выйти из чемпионата Испании из-за ситуаций с арбитрами, которые, по мнению «сливочных», преследуют команду и влияют на ее результаты. Издание Sport.es инсайдило: у президента «Реала» Флорентино Переса назрел конфликт с главой ла лиги Хавьером Тебасом.
«В клубе возмущены ошибками судей, которые серьезно влияют на результаты команды в этом сезоне. Мадридцы рассматривают варианты с уходом в серию А, бундеслигу или французскую лигу 1», — говорилось в статье.
Зачем «Реал» наезжает на судей?
Если коротко: «Королевский клуб» жаждет масштабных изменений в составе испанских рефери и настаивает на чистке во всем судейском корпусе.
В «Реале» хотят добиться отстранений главы комитета арбитров Медины Канталехо и руководителя отдела ВАР — Клоса Гомеса. Как пишет Relevo, позиция мадридцев продиктована тем, что комитет дискредитировал себя после скандала с Хосе Марией Негрейрой — вице-президентом, которому платила «Барселона». Многие судьи ла лиги были связаны с ним.
Санчес Мартинес публично заявлял: о повышении квалификации ему сообщал лично Негрейра, а Альберола Рохас платил сыну вице-президента за услуги по «арбитражному тренингу». Расследование дела до сих пор идет, оба спокойно судят матчи чемпионата.
«Реал» считает, что коррупция ставит под сомнение честность работы органа и настаивает на реформах. Кстати, подобное происходит не в первый раз: например, с 2010-го Перес дважды публично говорил об этом на генеральных ассамблеях клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|23
|4
|5
|88-32
|73
|
2
|Реал
|32
|21
|6
|5
|65-31
|69
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|32
|15
|12
|5
|49-26
|57
|
5
|Вильярреал
|31
|14
|10
|7
|55-42
|52
|
6
|Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|
7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31-37
|44
|
8
|Сельта
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|
9
|Р. Сосьедад
|32
|12
|6
|14
|32-36
|42
|
10
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|
12
|Хетафе
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|
13
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|34-40
|38
|
14
|Валенсия
|32
|9
|11
|12
|36-48
|38
|
15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|
16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|
17
|Лас-Пальмас
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|
18
|Алавес
|32
|7
|10
|15
|34-46
|31
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
|18.04
|22:00
|
Эспаньол – Хетафе
|1 : 0
|19.04
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|1 : 1
|19.04
|17:15
|
Барселона – Сельта
|4 : 3
|19.04
|19:30
|
Мальорка – Леганес
|0 : 0
|19.04
|22:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|1 : 0
|20.04
|15:00
|
Вальядолид – Осасуна
|2 : 3
|20.04
|17:15
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|2 : 2
|20.04
|19:30
|
Севилья – Алавес
|1 : 1
|20.04
|22:00
|
Реал – Атлетик
|1 : 0
|21.04
|22:00
|
Жирона – Бетис
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5