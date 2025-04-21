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Сегодня, 15:45

Клубное ТВ «Реала» снова наезжает на испанских арбитров — даже после победы. Для чего они это делают?

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судейство в матче с «Атлетиком»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Федерико Вальверде и Браим Диас спорят с судьей Хуаном Мартинесом Мунуэрой во время матча «Реал» — «Атлетик» (1:0).
Федерико Вальверде и Браим Диас спорят с судьей Хуаном Мартинесом Мунуэрой во время матча «Реал» — «Атлетик» (1:0).
Фото Reuters
Война с судейским корпусом не прекращается.
Испания. Ла лига. 32-й тур.
20 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Атлетик

«Реал», недавно вылетевший из Лиги чемпионов, рискует остаться и без трофея на внутренней арене. В ла лиге «Барселона» впереди на четыре очка за шесть туров до финиша, а победа в последнем матче с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) далась команде Карло Анчелотти с невероятным трудом.

Параллельно мадридцы при помощи клубного телевидения продолжают бороться с судьями. Это противостояние уже стало главным скандалом текущего сезона в Испании и продолжает набирать обороты.

20&nbsp;апреля. &laquo;Реал&raquo; обыграл &laquo;Атлетик&raquo; (1:0).«Реал» остался в гонке с «Барсой», «Ливерпуль» в одной победе от золота, титул «Интера» под вопросом

Что опять не понравилось «Реалу»?

После победы над «Атлетиком» у клубного ТВ «Реала» возникло два вопроса по решениям главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры. На 79-й минуте он, проконсультировавшись с ВАР-центром, отменил гол Винисиуса из-за офсайда у Эндрика, участвовавшего в атаке.

«Где мяч в [изображении] полуавтоматической системы? Его не показывают, вы просто должны поверить. И как мы можем доверять системе Карлоса Клоса Гомеса (глава отдела ВАР в Испании) при поддержке Mediapro, учитывая происходящее каждую неделю? В это нужно поверить, но с нынешним ВАР это невозможно.

Это что-то из третьего мира. Это смех в лицо всем любителям футбола и фанатам «Реала» в частности. При Медине Канталехо это происходило уже множество раз. Им больше нет доверия, они не имеют права заниматься профессиональной деятельностью, но их по-прежнему вознаграждают. Именно поэтому ФИФА не вызвала ни одного испанца (речь об арбитрах) на клубный чемпионат мира. Непонятно, связано это с тем, насколько они плохи, или их подозревают в чем-то так же, как и мы. Это неприемлемо, настоящий позор», — прозвучало в репортаже телевидения «Реала».

Также под прицелом оказался момент с падением Джуда Беллингема в штрафной площади соперника после контакта с защитником Унаи Нуньесом. Судья не увидел нарушения правил, а коллеги из ВАР-комнаты не позвали его смотреть «телевизор».

«В этом новом футболе пенальти работают против «Реала». В нынешнем сезоне были моменты, как, например, с Камавинга в Памплоне (1:1 с «Осасуной»), когда мяч уже не был в игре. Если это пенальти, то почему, черт возьми, в случае с Беллингемом его не было?» — задались вопросом на видео.

У Переса конфликт с Тебасом

«Реал» весь сезон протестует из-за решений судейского корпуса, а их клубное телевидение уже стало мемом в Испании среди болельщиков остальных команд.

В феврале и вовсе появилась новость о том, что мадридцы могут выйти из чемпионата Испании из-за ситуаций с арбитрами, которые, по мнению «сливочных», преследуют команду и влияют на ее результаты. Издание Sport.es инсайдило: у президента «Реала» Флорентино Переса назрел конфликт с главой ла лиги Хавьером Тебасом.

«В клубе возмущены ошибками судей, которые серьезно влияют на результаты команды в этом сезоне. Мадридцы рассматривают варианты с уходом в серию А, бундеслигу или французскую лигу 1», — говорилось в статье.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас
Хавьер Тебас.
Фото Global Look Press

Зачем «Реал» наезжает на судей?

Если коротко: «Королевский клуб» жаждет масштабных изменений в составе испанских рефери и настаивает на чистке во всем судейском корпусе.

В «Реале» хотят добиться отстранений главы комитета арбитров Медины Канталехо и руководителя отдела ВАР — Клоса Гомеса. Как пишет Relevo, позиция мадридцев продиктована тем, что комитет дискредитировал себя после скандала с Хосе Марией Негрейрой — вице-президентом, которому платила «Барселона». Многие судьи ла лиги были связаны с ним.

Джуд Беллингем и&nbsp;Хосе Луис Мунуэра Монтеро в&nbsp;матче &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Осасуна&raquo; (1:1). 15&nbsp;февраля.«Реал» пытается нанести урон всей ла лиге». В Испании новый судейский скандал

Санчес Мартинес публично заявлял: о повышении квалификации ему сообщал лично Негрейра, а Альберола Рохас платил сыну вице-президента за услуги по «арбитражному тренингу». Расследование дела до сих пор идет, оба спокойно судят матчи чемпионата.

«Реал» считает, что коррупция ставит под сомнение честность работы органа и настаивает на реформах. Кстати, подобное происходит не в первый раз: например, с 2010-го Перес дважды публично говорил об этом на генеральных ассамблеях клуба.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 23 4 5 88-32 73
2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
13
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
14
 Валенсия 32 9 11 12 36-48 38
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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38 тур
18.04 22:00
Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
19.04 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 1 : 1
19.04 17:15
Барселона – Сельта
 4 : 3
19.04 19:30
Мальорка – Леганес
 0 : 0
19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 1 : 0
20.04 15:00
Вальядолид – Осасуна
 2 : 3
20.04 17:15
Вильярреал – Р. Сосьедад
 2 : 2
20.04 19:30
Севилья – Алавес
 1 : 1
20.04 22:00
Реал – Атлетик
 1 : 0
21.04 22:00
Жирона – Бетис
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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