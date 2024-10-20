Модрич побил рекорд «Реала», который держался 58 лет. Обошел великого Пушкаша
Лука Модрич побил рекорд «Реала». Сыграв в матче 10-го тура ла лиги с «Сельтой», хорват стал самым возрастным игроком в истории мадридского клуба — на момент выхода на поле полузащитнику было 39 лет и 40 дней. Кроме того, Лука отметился голевой передачей: всего через три минуты после выхода на замену хорват ассистировал Винисиусу, и бразилец забил победный мяч: «Реал» выиграл 2:1.
Предыдущий рекорд держался 58 лет и принадлежал Ференцу Пушкашу — последний матч за «Реал» он сыграл в 1966 году в возрасте 39 лет 36 дней.
|
Место
|
Игрок
|
Возраст
|
1
|
Лука Модрич
|
39 лет 40 дней
|
2
|
Ференц Пушкаш
|
39 лет 36 дней
|
3
|
Пако Буйо
|
38 лет 63 дня
|
4
|
Ежи Дудек
|
38 лет 54 дня
|
5
|
Альфредо Ди Стефано
|
37 лет 323 дня
Модрич — легенда
Лука — настоящий ветеран «Реала», он выступает за клуб больше 12 лет. Он перебрался в Мадрид из «Тоттенхэма» в августе 2012 года за 30 миллионов евро, и с тех пор провел за «сливочных» 521 матч. На счету хорвата 38 голов и 78 ассистов.
В составе «Реала» Модрич выиграл четыре чемпионата Испании, два Кубка Испании, пять Суперкубков страны, шесть раз становился победителем Лиги чемпионов и по пять раз брал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018 году Лука выиграл «Золотой мяч» после того, как вместе со сборной Хорватии завоевал серебряные медали чемпионата мира в России.
Для национальной команды Модрич тоже бесспорная легенда — недавно стало известно, что полузащитник провел за «шашечных» больше половины матчей за всю их историю (182 из 363). При этом до дебюта Луки национальная команда сыграла 140 встреч, после — уже 223, то есть полузащитник застал большую часть игр сборной Хорватии.
Тренер «Реала» Карло Анчелотти восхитился непотопляемым полузащитником: «Тренировать Модрича, работать с ним — это честь для меня. Он добился всего того, что у него есть, благодаря тому, что он настоящий профессионал и прекрасный человек», — заявил специалист в интервью клубному ТВ.
До рекорда ла лиги еще далеко
Если Модрич хочет войти в историю еще прочнее (хотя казалось бы — куда?), то ему придется попотеть. Для ла лиги он далеко не самый старый игрок — после матча против «Сельты» Модрич вошел только в топ-25 самых возрастных футболистов в истории чемпионатов Испании. Дальше будет сложнее.
Несколько мест Лука еще может отыграть в течение этого сезона — например, подвинуть Альфредо Ди Стефано (сыгравшего свой последний матч в 39 лет и 300 дней) с 19-й строчки. Но чтобы сместить таких легенд ла лиги, как Пепе Рейна (в мае сыграл в чемпионате в возрасте 41 года и 264 дней) или Хоакин (41 год и 314 дней), Модричу еще пару раз придется продлить контракт.
А чтобы забраться на первое место, предстоит забыть о пенсии — ведь находящийся на первой строчке Харри Лоу почти 90 лет назад сыграл в ла лиге в возрасте 48 лет и 223 дней! Для обновления этого рекорда Луке придется задержаться в Испании еще на девять сезонов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|10
|7
|3
|0
|21-7
|24
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
7
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
8
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
9
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
10
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
11
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
12
|Жирона
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
13
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
14
|Эспаньол
|10
|3
|1
|6
|10-17
|10
|
15
|Алавес
|10
|3
|1
|6
|13-18
|10
|
16
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
17
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
18
|Вальядолид
|10
|2
|2
|6
|8-21
|8
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|2 : 3
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|4 : 1
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|1 : 2
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|0 : 1
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|1 : 2
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1