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Модрич побил рекорд «Реала», который держался 58 лет. Обошел великого Пушкаша

Артем Белинин
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Reuters
А вот до рекорда лиги далековато.

Лука Модрич побил рекорд «Реала». Сыграв в матче 10-го тура ла лиги с «Сельтой», хорват стал самым возрастным игроком в истории мадридского клуба — на момент выхода на поле полузащитнику было 39 лет и 40 дней. Кроме того, Лука отметился голевой передачей: всего через три минуты после выхода на замену хорват ассистировал Винисиусу, и бразилец забил победный мяч: «Реал» выиграл 2:1.

Предыдущий рекорд держался 58 лет и принадлежал Ференцу Пушкашу — последний матч за «Реал» он сыграл в 1966 году в возрасте 39 лет 36 дней.

Место

Игрок

Возраст

1

Лука Модрич

39 лет 40 дней

2

Ференц Пушкаш

39 лет 36 дней

3

Пако Буйо

38 лет 63 дня

4

Ежи Дудек

38 лет 54 дня

5

Альфредо Ди Стефано

37 лет 323 дня

Модрич — легенда

Лука — настоящий ветеран «Реала», он выступает за клуб больше 12 лет. Он перебрался в Мадрид из «Тоттенхэма» в августе 2012 года за 30 миллионов евро, и с тех пор провел за «сливочных» 521 матч. На счету хорвата 38 голов и 78 ассистов.

В составе «Реала» Модрич выиграл четыре чемпионата Испании, два Кубка Испании, пять Суперкубков страны, шесть раз становился победителем Лиги чемпионов и по пять раз брал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018 году Лука выиграл «Золотой мяч» после того, как вместе со сборной Хорватии завоевал серебряные медали чемпионата мира в России.

Для национальной команды Модрич тоже бесспорная легенда — недавно стало известно, что полузащитник провел за «шашечных» больше половины матчей за всю их историю (182 из 363). При этом до дебюта Луки национальная команда сыграла 140 встреч, после — уже 223, то есть полузащитник застал большую часть игр сборной Хорватии.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти восхитился непотопляемым полузащитником: «Тренировать Модрича, работать с ним — это честь для меня. Он добился всего того, что у него есть, благодаря тому, что он настоящий профессионал и прекрасный человек», — заявил специалист в интервью клубному ТВ.

До рекорда ла лиги еще далеко

Если Модрич хочет войти в историю еще прочнее (хотя казалось бы — куда?), то ему придется попотеть. Для ла лиги он далеко не самый старый игрок — после матча против «Сельты» Модрич вошел только в топ-25 самых возрастных футболистов в истории чемпионатов Испании. Дальше будет сложнее.

Несколько мест Лука еще может отыграть в течение этого сезона — например, подвинуть Альфредо Ди Стефано (сыгравшего свой последний матч в 39 лет и 300 дней) с 19-й строчки. Но чтобы сместить таких легенд ла лиги, как Пепе Рейна (в мае сыграл в чемпионате в возрасте 41 года и 264 дней) или Хоакин (41 год и 314 дней), Модричу еще пару раз придется продлить контракт.

А чтобы забраться на первое место, предстоит забыть о пенсии — ведь находящийся на первой строчке Харри Лоу почти 90 лет назад сыграл в ла лиге в возрасте 48 лет и 223 дней! Для обновления этого рекорда Луке придется задержаться в Испании еще на девять сезонов.

Лука Модрич
ФК Реал
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 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
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4
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 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
7
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
8
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
9
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
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13
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