В Куртуа полетели пакет с мусором и зажигалки от фанатов «Атлетико». Дерби едва не сорвали
Матч 8-го тура ла лиги между мадридскими «Атлетико» и «Реалом», который проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано», был приостановлен из-за поведения болельщиков.
Что случилось
На 69-й минуте фанаты хозяев поля забросали штрафную голкипера королевского клуба Тибо Куртуа различными предметами, в том числе зажигалками и мусорными пакетами. Увидев это, главный арбитр Матео Бускетс Феррер принял решение увести команды с поля. Отметим, что для 30-летнего судьи это было первое мадридское дерби в карьере.
Не помогли даже разговоры футболистов и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, которые подошли к трибунам и попросили болельщиков успокоиться. Команды находились в раздевалке примерно 20 минут, после чего игра была возобновлена.
Досталось и табличке Куртуа
Не так давно табличку Куртуа на аллее славы «Атлетико» закидали мусором. На ней оставили пивные банки, окурки и банановую кожуру. Это уже не первый случай, когда памятный знак бельгийца подвергается вандализму — руководство клуба даже думало убрать ее.
Тибо выступал за «матрасников» с 2011 по 2014 год. В футболке «Атлетико» он отыграл 154 матча, но отношение болельщиков этого клуба к бельгийцу резко изменилось после его трансфера из «Челси» в «Реал» в 2018 году.
Что происходило в матче до этого
Футболисты «Реала» открыли счет на 64-й минуте — отличился защитник Эдер Милитао. По ходу матча болельщики «Атлетико» свистом реагировали на действия Винисиуса: перед игрой фанаты мадридского клуба собирались прийти на дерби в масках, чтобы труднее было идентифицировать их личности.
Как клубы выступают в этом сезоне
Подопечные Карло Анчелотти перед стартом 8-го тура располагались на втором месте в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне шла на третьей строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|8
|5
|3
|0
|17-6
|18
|
3
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
4
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14-14
|14
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
10
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|7
|0
|3
|4
|8-13
|3
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|1 : 2
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|2 : 0
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|1 : 1
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|3 : 0
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|4 : 2
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|1 : 1
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|1 : 0
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|1 : 1
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1