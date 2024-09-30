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В Куртуа полетели пакет с мусором и зажигалки от фанатов «Атлетико». Дерби едва не сорвали

Матч между «Атлетико» и «Реалом» был прерван из-за поведения фанатов
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа и фанаты «Атлетико».
Фото AFP
Жара в Мадриде.
Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Реал

Матч 8-го тура ла лиги между мадридскими «Атлетико» и «Реалом», который проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано», был приостановлен из-за поведения болельщиков.

Что случилось

На 69-й минуте фанаты хозяев поля забросали штрафную голкипера королевского клуба Тибо Куртуа различными предметами, в том числе зажигалками и мусорными пакетами. Увидев это, главный арбитр Матео Бускетс Феррер принял решение увести команды с поля. Отметим, что для 30-летнего судьи это было первое мадридское дерби в карьере.

Не помогли даже разговоры футболистов и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, которые подошли к трибунам и попросили болельщиков успокоиться. Команды находились в раздевалке примерно 20 минут, после чего игра была возобновлена.

Досталось и табличке Куртуа

Не так давно табличку Куртуа на аллее славы «Атлетико» закидали мусором. На ней оставили пивные банки, окурки и банановую кожуру. Это уже не первый случай, когда памятный знак бельгийца подвергается вандализму — руководство клуба даже думало убрать ее.

Тибо выступал за «матрасников» с 2011 по 2014 год. В футболке «Атлетико» он отыграл 154 матча, но отношение болельщиков этого клуба к бельгийцу резко изменилось после его трансфера из «Челси» в «Реал» в 2018 году.

Фото AFP

Что происходило в матче до этого

Футболисты «Реала» открыли счет на 64-й минуте — отличился защитник Эдер Милитао. По ходу матча болельщики «Атлетико» свистом реагировали на действия Винисиуса: перед игрой фанаты мадридского клуба собирались прийти на дерби в масках, чтобы труднее было идентифицировать их личности.

Как клубы выступают в этом сезоне

Подопечные Карло Анчелотти перед стартом 8-го тура располагались на втором месте в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне шла на третьей строчке.

Тибо Куртуа
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 1 : 1
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 1 : 1
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 1 : 0
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Атлетико – Реал
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