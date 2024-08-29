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Сегодня, 10:00

Жесткая травма новой молодой звездочки «Барсы». 17-летний Берналь должен был стать открытием сезона

Полузащитник «Барселоны» Берналь получил серьезную травму
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
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Марк Берналь покидает поле после полученной травмы.
Фото Reuters
Теперь в центре поля сине-гранатовых дыра.

Если в «Барселоне» на данный момент что-то и работает как задумано, то это «Ла Масия». Кузница талантов стала спасением сине-гранатовых: Фати, Гави, Гиу, Касадо, Фермин, Бальде, Кубарси, Ямаль — все в той или иной степени прорвались в первый состав команды и успешно показали себя на высоком уровне.

Но есть и обратная сторона медали — довольно часто эти свежие выпускники академии получают жуткие травмы, которые выбивают их из строя на несколько месяцев. Фати повредил мениск, Гави порвал «кресты», теперь жертвой стал 17-летний Марк Берналь.

Новый Бускетс?

Берналь — футболист, на которого в «Барселоне» очень рассчитывали. Тренеры и скауты сравнивали его с Серхио Бускетсом и хвалили его футбольный интеллект. В 16 лет он подписал свой первый профессиональный контракт, а уже этим летом оказался в первой команде, впечатлив тренерский штаб на предсезонке.

Как можно догадаться, Берналь играет на позиции опорного полузащитника. Во многом именно из-за его прогресса в «Барселоне» не собирались подписывать нового футболиста на эту позицию. Напротив, сине-гранатовые даже отпустили в аренду в «Жирону» Ориоля Ромеу, которого подписали лишь прошлым летом. То же касается и Марка Касадо, но его как игрока основы Флик пока не рассматривает.

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Все указывало на то, что в «Барселоне» очень рассчитывали именно на Берналя. Футболист отыграл все три матча ла лиги и за это время уже успел стать четвертым в команде по количеству отданных передач. Точность — 92,5%, лучше только защитник Кубарси и сыгравший намного меньше Фермин.

По защитным действиям Берналь вообще лучший в составе команды. Он уже сделал шесть отборов (больше, чем кто-либо другой), причем почти все оформил в средней трети поля, не подпуская соперника к штрафной. В дриблинге, кстати, тоже все неплохо — пока он успешно обошел соперника два раза из трех попыток.

Марк Берналь получил травму.
Фото Reuters

Что теперь?

У «Барселоны» в составе был очень крутой молодой игрок, который вполне мог стать открытием сезона и одним из главных претендентов на Golden Boy. Берналь давал ответы на накопившиеся вопросы, и Флик собирался развивать его дальше. Но случилась трагедия, и теперь у «Барсы» еще больше проблем с составом.

Из действительно профильных опорных полузащитников был только Ориоль Ромеу, но он отправился в другой клуб. Есть всего одна опция — это Марк Касадо, который прошел через молодежные команды «Барсы» вместе с Берналем. Но этот футболист старше и другого плана. Да и, судя по всему, просто менее талантливый.

Какие могут быть другие опции? Есть Эрик Гарсия, который когда-то играл в опорной зоне, но он травмирован. Защитник Андреас Кристенсен тоже слег с травмой — клуб, кстати, воспользовался этим, чтобы вычеркнуть его из заявки и вписать в нее Дани Ольмо. Схема спорная, так что не факт, что датчанин вернется в состав, когда восстановится.

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Можно вспомнить Френки де Йонга, но в последние пару лет он больше лечится, чем играет. Сейчас он тоже в лазарете, и совершенно непонятно, когда вернется. Да и отношения с клубом у голландца, похоже, не лучшие — «Барселона» отчаянно пытается его продать, но футболист непреклонен и намерен отработать свой контракт до конца. Неудивительно, ведь он получает больше всех — 700 тысяч евро в неделю. Кто от такого откажется?

В этой зоне мог бы помочь Гави, но он все еще не оправился от травмы, полученной в ноябре прошлого года. Хавбек пострадал от точно такого же повреждения, как и Берналь — порвал крестообразные связки колена и повредил мениск. Через пару месяцев Гави вернется на поле, но очевидно, что ему еще предстоит набрать форму.

Еще в составе «Барселоны» есть Фермин и Педри, но их тяжело назвать опорными полузащитниками. Возможно, в матчах с проходными соперниками они смогли бы закрыть эту позицию, но ни тот, ни другой не выглядят хорошей опцией в долгосрочной перспективе.

Марк Берналь (справа).
Фото Reuters

Берналь получил травму из-за больших нагрузок?

Бытует мнение, что «Барселона» жутко перегружает своих вундеркиндов, из-за чего они и получают травмы. На самом деле, это лишь отчасти правда. Спортивные врачи в один голос говорят, что нагрузка не имеет ничего общего с разрывом связок — а именно такую травму обычно получают выпускники «Ла Масии».

Конечно, иди речь о мышечных повреждениях, то «Барселону» можно было бы упрекнуть. Но футболисты продолжают рвать связки, а это может случиться как в официальной игре, так и при любой другой активности. Грубо говоря, Берналю и многим другим до него просто не повезло. Можно посмотреть момент с травмой еще раз — там Марк пытается отобрать мяч, но просто неудачно ставит ногу и получает повреждение.

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С другой стороны, чем больше минут получают молодые игроки, тем выше шанс заработать повреждение. Звучит логично, но для молодого футболиста время на поле — едва ли не самый важный элемент для развития, так что тут к «Барселоне» претензий нет.

Марку Берналю остается только пожелать скорейшего выздоровления. Это очень неприятная травма, но современные методы лечения сейчас позволяют пройти успешное восстановление и вернуться на поле в хорошей форме. Хотелось бы верить, что у него получится.

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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Атлетико 3 1 2 0 5-2 5
5
 Леганес 3 1 2 0 3-2 5
6
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
7
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
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 Атлетик 3 1 1 1 3-3 4
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12
 Р. Сосьедад 3 1 0 2 3-4 3
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 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
15
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 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
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18
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Вильярреал – Сельта
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Бетис – Хетафе
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Вальядолид – Леганес
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