«Месси очень зол на Испанию». Как Лео чуть не попал в тюрьму из-за махинаций с налогами
Дело Месси — с чего начались проблемы Лео с налогами?
В 2007 году Месси привлек внимание не только своей игрой — за год до этого Лео ворвался в главную команду «Барсы», а его отец, понимая, что сына ждет большое будущее, начал продумывать экономические нюансы. Основной задачей было финансово оптимизировать прибыль с продажи имиджевых прав на сына. Проще говоря, сделать налоги на его прибыль максимально низкими, и сделать это законным путем. Для этого есть известный способ — «Двойное ирландское соглашение», когда имиджевые права на игрока продаются одной компании, а она задействует в их реализации сеть компаний-партнеров. И такая схема позволяет сократить налоговые вычеты.
Но в конечном счете это привело к тому, что в 2013 году Месси обвинили в неуплате налогов в период с 2007 по 2009 год на 4,1 миллиона евро.
Прокуратура была уверена: доходы от контрактов с Pepsi-Cola, Procter & Gamble, adidas, Banco Sabadell, Danone и Kuwait Food выводились в офшоры в Белизе, Уругвае, Швейцарии и Великобритании, а семья Месси уклонялась от налоговых выплат. Таким образом, Лео практически ничего не заплатил за свои рекламные доходы в размере 10,1 миллиона евро.
Панамский поворот
Месси не удалось избежать обвинения, поскольку его подпись фигурировала на неких «панамских документах». А в ходе расследования выяснилось, что Лионель и его отец — бенефициары подставной компании Mega Star Enterprises. Все эти махинации стали возможными благодаря уругвайской юридической фирме Mossack Fonseca, но она же и сдала те самые «панамские документы» с подписями Лионеля. Также эта компания подтвердила, что Месси — единственный партнер и другой подставной компании — Jenbril S.A.
«Лионель Месси не осуществил ни одного из действий, в котором он обвиняется средствами массовой информации. Эти ложные свидетельства направлены на создание нового сюжета об уклонении игрока от уплаты налогов и формировании фиктивной сети отмывания денег. Компания Mega Star Enterprises не ведет никакой деятельности и никогда не имела открытых финансовых счетов и фондов», — говорилось в официальном заявлении представителей семьи Месси.
Причем как только информация о том, что Месси замешан в налоговых махинациях, просочилась в СМИ, его уругвайские адвокаты пытались скрыть улики и написали в юридическую фирму письмо с просьбой о смене офшорного провайдера для Mega Star Enterprises. Но было уже поздно — делу Месси дали ход.
«Я играл в футбол. Я ничего не знал!»
Судебное разбирательство назначили на 2015 год, но Месси пытался прекратить дело до суда. Футболист внес «коррекционный платеж» в размере 5 миллионов евро, но это не помогло.
«Я играл в футбол. Я ничего не знал. Я доверял отцу и юристам», — в суде футболист отрицал все обвинения, подчеркивая, что не вникал в финансовые вопросы, так как этими делами занимался отец и профессиональные консультанты. Поэтому Лео якобы даже не читал документы, которые подписывает.
Изначально Месси подозревали в том, что он напрямую контролирует вывод средств. Хотя на момент работы с офшорами ему только исполнилось 18 лет. Положение Лео усугублялось тем, что на суде присутствовала не только прокуратура, но и адвокат от государства. Именно он требовал, чтобы и сына, и отца приговорил к 22 месяцам тюремного заключения. В итоге суд действительно занял сторону государственного представителя, заключив, что и Хорхе, и Лионель Месси виновны в уклонении от уплаты налогов в трех эпизодах.
Футболист и его отец были приговорены к 21 месяцу тюрьмы и штрафу. Для Лео — 2 миллиона евро, Хорхе — 1,5 миллиона. От тюрьмы спасло испанское законодательство, согласно которому срок за налоговые преступления до двух лет может быть заменен на условное наказание.
Лионель вины так и не признал. Он подал апелляцию в Верховный суд Испании, которая позже была отклонена. Несмотря на это, в «Барселоне» встали на сторону игрока и публично поддержали Лео.
«Барселона» выражает полную поддержку Лео Месси и его отцу в связи с приговором. Клуб в соответствии с позицией прокуратуры считает, что игрок, который уже скорректировал свою ситуацию в испанской налоговой инспекции, никоим образом не должен быть привлечен к уголовной ответственности в связи с фактами, изложенными в данном деле. Лео Месси и его семья могут по-прежнему рассчитывать на поддержку «Барселоны» в любых действиях, которые игрок сочтет нужными для защиты своей правоты и законных интересов», — говорилось в заявлении каталонского клуба.
«Очень зол на Испанию»
Случай Месси стал уникальным — проблемы с налогами возникали у многих топ-спортсменов, но только Лео подвели под уголовную статью.
«Есть элитные спортсмены, которые находятся в похожей ситуации. Касильяс, Хави, Надаль — у них были проблемы с налоговой, но они решили их административным путем. Месси единственный, на кого вдобавок к этим проблемам было открыто дело в суде. Он очень зол на Испанию и хочет уехать», — цитировала источника, близкого к Месси, испанская пресса во время судебного разбирательства.
С 2007 по 2015 год Лионель заплатил в казну страны налогов на 100 миллионов евро. Но «Барселону» покинул лишь через шесть лет — и не из-за проблем с законом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|14
|2
|1
|36-6
|44
|
2
|Реал
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|
3
|Р. Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|
4
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|
5
|Атлетико
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|
6
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|
7
|Осасуна
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|
8
|Атлетик
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|
9
|Р. Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|
10
|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|
11
|Жирона
|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|
12
|Эспаньол
|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|
13
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
14
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|
17
|Хетафе
|18
|4
|5
|9
|16-25
|17
|
18
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
19
|Кадис
|18
|3
|7
|8
|12-29
|16
|
20
|Эльче
|18
|0
|6
|12
|12-36
|6
|20.01
|23:00
|
Мальорка – Сельта
|1 : 0
|21.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|0 : 2
|21.01
|18:15
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 0
|21.01
|20:30
|
Атлетико – Вальядолид
|3 : 0
|21.01
|23:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 0
|22.01
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|1 : 0
|22.01
|18:15
|
Эльче – Осасуна
|1 : 1
|22.01
|20:30
|
Барселона – Хетафе
|1 : 0
|22.01
|23:00
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|23.01
|23:00
|
Валенсия – Альмерия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|14
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|11
|2
|1