«Месси очень зол на Испанию». Как Лео чуть не попал в тюрьму из-за махинаций с налогами

Его и отца приговорили к 21 месяцу лишения свободы и миллионным штрафам.

Дело Месси — с чего начались проблемы Лео с налогами?

В 2007 году Месси привлек внимание не только своей игрой — за год до этого Лео ворвался в главную команду «Барсы», а его отец, понимая, что сына ждет большое будущее, начал продумывать экономические нюансы. Основной задачей было финансово оптимизировать прибыль с продажи имиджевых прав на сына. Проще говоря, сделать налоги на его прибыль максимально низкими, и сделать это законным путем. Для этого есть известный способ — «Двойное ирландское соглашение», когда имиджевые права на игрока продаются одной компании, а она задействует в их реализации сеть компаний-партнеров. И такая схема позволяет сократить налоговые вычеты.

Но в конечном счете это привело к тому, что в 2013 году Месси обвинили в неуплате налогов в период с 2007 по 2009 год на 4,1 миллиона евро.

Прокуратура была уверена: доходы от контрактов с Pepsi-Cola, Procter & Gamble, adidas, Banco Sabadell, Danone и Kuwait Food выводились в офшоры в Белизе, Уругвае, Швейцарии и Великобритании, а семья Месси уклонялась от налоговых выплат. Таким образом, Лео практически ничего не заплатил за свои рекламные доходы в размере 10,1 миллиона евро.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Панамский поворот

Месси не удалось избежать обвинения, поскольку его подпись фигурировала на неких «панамских документах». А в ходе расследования выяснилось, что Лионель и его отец — бенефициары подставной компании Mega Star Enterprises. Все эти махинации стали возможными благодаря уругвайской юридической фирме Mossack Fonseca, но она же и сдала те самые «панамские документы» с подписями Лионеля. Также эта компания подтвердила, что Месси — единственный партнер и другой подставной компании — Jenbril S.A.

«Лионель Месси не осуществил ни одного из действий, в котором он обвиняется средствами массовой информации. Эти ложные свидетельства направлены на создание нового сюжета об уклонении игрока от уплаты налогов и формировании фиктивной сети отмывания денег. Компания Mega Star Enterprises не ведет никакой деятельности и никогда не имела открытых финансовых счетов и фондов», — говорилось в официальном заявлении представителей семьи Месси.

Причем как только информация о том, что Месси замешан в налоговых махинациях, просочилась в СМИ, его уругвайские адвокаты пытались скрыть улики и написали в юридическую фирму письмо с просьбой о смене офшорного провайдера для Mega Star Enterprises. Но было уже поздно — делу Месси дали ход.

Лионель Мессии его отец Хорхе Орасио около здания суда. Фото Getty Images

«Я играл в футбол. Я ничего не знал!»

Судебное разбирательство назначили на 2015 год, но Месси пытался прекратить дело до суда. Футболист внес «коррекционный платеж» в размере 5 миллионов евро, но это не помогло.

«Я играл в футбол. Я ничего не знал. Я доверял отцу и юристам», — в суде футболист отрицал все обвинения, подчеркивая, что не вникал в финансовые вопросы, так как этими делами занимался отец и профессиональные консультанты. Поэтому Лео якобы даже не читал документы, которые подписывает.

Изначально Месси подозревали в том, что он напрямую контролирует вывод средств. Хотя на момент работы с офшорами ему только исполнилось 18 лет. Положение Лео усугублялось тем, что на суде присутствовала не только прокуратура, но и адвокат от государства. Именно он требовал, чтобы и сына, и отца приговорил к 22 месяцам тюремного заключения. В итоге суд действительно занял сторону государственного представителя, заключив, что и Хорхе, и Лионель Месси виновны в уклонении от уплаты налогов в трех эпизодах.

Футболист и его отец были приговорены к 21 месяцу тюрьмы и штрафу. Для Лео — 2 миллиона евро, Хорхе — 1,5 миллиона. От тюрьмы спасло испанское законодательство, согласно которому срок за налоговые преступления до двух лет может быть заменен на условное наказание.

Лионель вины так и не признал. Он подал апелляцию в Верховный суд Испании, которая позже была отклонена. Несмотря на это, в «Барселоне» встали на сторону игрока и публично поддержали Лео.

«Барселона» выражает полную поддержку Лео Месси и его отцу в связи с приговором. Клуб в соответствии с позицией прокуратуры считает, что игрок, который уже скорректировал свою ситуацию в испанской налоговой инспекции, никоим образом не должен быть привлечен к уголовной ответственности в связи с фактами, изложенными в данном деле. Лео Месси и его семья могут по-прежнему рассчитывать на поддержку «Барселоны» в любых действиях, которые игрок сочтет нужными для защиты своей правоты и законных интересов», — говорилось в заявлении каталонского клуба.

Лионель Месси с отцом в зале суда. Фото Getty Images

«Очень зол на Испанию»

Случай Месси стал уникальным — проблемы с налогами возникали у многих топ-спортсменов, но только Лео подвели под уголовную статью.

« Есть элитные спортсмены, которые находятся в похожей ситуации. Касильяс, Хави, Надаль — у них были проблемы с налоговой, но они решили их административным путем. Месси единственный, на кого вдобавок к этим проблемам было открыто дело в суде. Он очень зол на Испанию и хочет уехать » , — цитировала источника, близкого к Месси, испанская пресса во время судебного разбирательства.