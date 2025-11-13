Футбол
Лапорта накажет сотрудников, пустивших Месси на «Камп Ноу»: Лео приезжал в Барселону инкогнито

Президент «Барселоны» накажет сотрудников, пустивших Месси на «Камп Ноу»
Артем Белинин
Корреспондент
Лионель Месси инкогнито посетил стадион «Камп Ноу».
Фото соцсети
И заявил, что однажды вернется.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта зол из-за неожиданного визита экс-нападающего каталонцев Лионеля Месси на «Камп Ноу». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Внутреннее расследование

По данным издания, Лапорта не знал о визите Месси на стадион «Барселоны» и не давал разрешения на пропуск. Теперь функционер намерен провести внутреннее расследование, чтобы установить, кто именно пустил Лео на «Камп Ноу», и наказать нарушителей.

Mundo Deportivo отмечает, что Лапорта настаивает на неукоснительном соблюдении должностных инструкций. По мнению президента, Месси не должен был без разрешения и ведома клуба посещать стадион, несмотря на свой легендарный статус.

Тайный визит

Приезд Лео действительно наделал много шума — аргентинец посетил «Камп Ноу», который сейчас находится на реконструкции, ночью 10 ноября. И сразу же выложил фотографии.

Как стало известно позднее, Месси не согласовывал визит с клубом и лично обратился к персоналу с просьбой запустить его внутрь. Работавшие на арене люди без проблем открыли двери легенде клуба.

По итогам поездки Лео написал в социальных сетях, что мечтает вновь поиграть за «Барселону». «Вчера вечером вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Место, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, тысячу раз заставляли меня чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не просто для красивого прощания — чего мне так и не удалось сделать...» — заявил Месси.

Многие в Испании сразу же посчитали, что так Лео анонсирует возможное возвращение или даже участие в президентской гонке «Барселоны», которая намечена на весну следующего года.

Лионель Месси.«Не хочу быть обузой»: Месси может не сыграть на ЧМ и очень хочет вернуться в Барселону

Последнее вполне вероятно. Как недавно сообщало издание ABC, Месси может поддержать на выборах кого-нибудь из оппонентов Лапорты, с которым у него натянутые отношения.

А вот возвращение в «Барселону» в качестве игрока исключено — во всяком случае при нынешнем президенте. Он сам об этом заявил, рассказывая о последствиях визита Лео на арену. «Месси на «Камп Ноу»? Я не знал об этом. Думаю, это такой приятный порыв. Спонтанный акт гордости за «Барселону». Здесь его дом.

У нас хорошие отношения. Я не посылал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь. Тут его дом, и он знает об этом. Мы всегда говорили: было бы правильно, если бы он получил самый красивый прием. Думаю, однажды это случится и будет великолепно. Но нереально говорить о возвращении Лео Месси в «Барселону» в качестве игрока», — отметил Лапорта в интервью Catalunya Radio.

Посмотрим, как сложится в итоге. Возможно, решение по возвращению Лео принимать будет другой руководитель.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
Жоан Лапорта
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

    14.11.2025

  • Фирсыч

    Зарплату персоналу Месси платит?

    14.11.2025

  • Топотун

    Презик

    14.11.2025

  • За спорт!

    Ну и презик пафосный.

    14.11.2025

  • DaviT MosKv

    Вот же говнюк

    14.11.2025

  • Динамов

    Месси не раб Лапорте, и по законам Испании на стадион может пройти любой, кто не нарушал законы Испании.

    14.11.2025

  • Timka1401

    он к клубу не имеет отношения придурок !

    13.11.2025

  • m_16

    Из КНДР люди реально бегут в Китай и Южную Корею. Кто-нибудь бежит в обратном направлении?

    13.11.2025

  • DioRJ

    Белинин подобен журналистам западных изданий,описывающих "зверства" Ким Чен Ына,позорник:rage:

    13.11.2025

  • DioRJ

    Лженовость явно вброшена на потребу интеллектуально ограниченных фанатов франкистско-нацистского клуба:face_with_symbols_over_mouth:

    13.11.2025

  • DioRJ

    Откровенный бред.Лапорта опроверг подобные инсинуации своими изначальными пояснениями.Белинин всё в кучу собрал,додумал и подобным бразом откровенно на....л.

    13.11.2025

  • Thomas

    Да, Месси он такой...

    13.11.2025

  • Сергей Марти

    Это был продуманный удар по Лапорте. Видать конкуренты рассчитывали на его неадекватную реакцию, и не ошиблись.

    13.11.2025

  • Алексей Епишин

    синдром вахтёра)

    13.11.2025

  • Иньес Андреста

    Месси, скажи персоналу, чтобы Лапорту не пускали

    13.11.2025

  • Ю.Ю.

    Представить невозможно, чтобы кто-нибудь из персанала не позволил бы Лео пройти на стадион.

    13.11.2025

  • Diman_madridista

    Правильно. А вдруг он траву вытопчет или ворота погнёт?

    13.11.2025

  • Андрей Кадулин

    Какое редкостное чмо

    13.11.2025

  • Karimvraf

    Бред какой-то, то же самое что не пустить на Лукойл Арену Титова, Тихонова, Онопко. Запретить на Газ арену Аршавина, Кержакова и Малафеева.

    13.11.2025

  • igogohruhru

    Лапорта - мелкий функционер эпохи месси

    13.11.2025

  • ValeraK

    Черчесов!)

    13.11.2025

    • «Вернулся в место, по которому скучаю всей душой». Месси тайно посетил «Камп Ноу» — и намекнул на камбэк в «Барсу»

    Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
