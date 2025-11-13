Лапорта накажет сотрудников, пустивших Месси на «Камп Ноу»: Лео приезжал в Барселону инкогнито
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта зол из-за неожиданного визита экс-нападающего каталонцев Лионеля Месси на «Камп Ноу». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Внутреннее расследование
По данным издания, Лапорта не знал о визите Месси на стадион «Барселоны» и не давал разрешения на пропуск. Теперь функционер намерен провести внутреннее расследование, чтобы установить, кто именно пустил Лео на «Камп Ноу», и наказать нарушителей.
Mundo Deportivo отмечает, что Лапорта настаивает на неукоснительном соблюдении должностных инструкций. По мнению президента, Месси не должен был без разрешения и ведома клуба посещать стадион, несмотря на свой легендарный статус.
Тайный визит
Приезд Лео действительно наделал много шума — аргентинец посетил «Камп Ноу», который сейчас находится на реконструкции, ночью 10 ноября. И сразу же выложил фотографии.
Как стало известно позднее, Месси не согласовывал визит с клубом и лично обратился к персоналу с просьбой запустить его внутрь. Работавшие на арене люди без проблем открыли двери легенде клуба.
По итогам поездки Лео написал в социальных сетях, что мечтает вновь поиграть за «Барселону». «Вчера вечером вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Место, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, тысячу раз заставляли меня чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не просто для красивого прощания — чего мне так и не удалось сделать...» — заявил Месси.
Многие в Испании сразу же посчитали, что так Лео анонсирует возможное возвращение или даже участие в президентской гонке «Барселоны», которая намечена на весну следующего года.
Последнее вполне вероятно. Как недавно сообщало издание ABC, Месси может поддержать на выборах кого-нибудь из оппонентов Лапорты, с которым у него натянутые отношения.
А вот возвращение в «Барселону» в качестве игрока исключено — во всяком случае при нынешнем президенте. Он сам об этом заявил, рассказывая о последствиях визита Лео на арену. «Месси на «Камп Ноу»? Я не знал об этом. Думаю, это такой приятный порыв. Спонтанный акт гордости за «Барселону». Здесь его дом.
У нас хорошие отношения. Я не посылал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь. Тут его дом, и он знает об этом. Мы всегда говорили: было бы правильно, если бы он получил самый красивый прием. Думаю, однажды это случится и будет великолепно. Но нереально говорить о возвращении Лео Месси в «Барселону» в качестве игрока», — отметил Лапорта в интервью Catalunya Radio.
Посмотрим, как сложится в итоге. Возможно, решение по возвращению Лео принимать будет другой руководитель.
