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В Испании достается не только Винисиусу. В класико расистские оскорбления кричали Ямалю

Ямаль подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Реалом»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль в матче с «Реалом» (4:0) 26 октября 2024 года.
Фото Reuters
17-летний испанец ответил после матча.

26 октября «Барселона» на выезде уничтожила «Реал» в класико (4:0). Третий мяч каталонцев на 77-й минуте забил 17-летний Ламин Ямаль — после гола болельщики мадридцев начали оскорблять футболиста на расовой почве.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
26 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:4
Барселона

Что произошло

Ямаль отмечал гол около трибун с фанатами «Реала», которые излили злобу расистскими оскорблениями в адрес 17-летнего испанца. Фанаты называли футболиста «чертовым негром» и «гребаным мавром» (мавры — население древней Мавритании. — Прим. «СЭ»), а также советовали «идти на светофор» — имеется в виду поведение попрошаек на испанских улицах, которые просят милостыню у стоящих на перекрестке водителей.

В ответ на оскорбления партнер Ямаля Алехандро Бальде показал трибунам фамилию молодого нападающего. По данным Relevo, после этого хейт полился и в сторону левого защитника. Сам 17-летний автор гола во время игры никак не отреагировал на происходящее.

Эдуардо Камавинга и Ламин Ямаль.
Фото Reuters

«Реал» и ла лига осудили произошедшее

Инцидент возмутил многих. «Реал» мгновенно опубликовал объявление, в котором осудил поведение своих болельщиков и анонсировал расследование, чтобы идентифицировать злодеев.

«Наш клуб глубоко сожалеет об оскорблениях, которые вчера вечером несколько болельщиков выкрикнули в одном из углов стадиона. Мы начали расследование, чтобы найти авторов этих постыдных оскорблений и принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры», — говорится в заявлении клуба.

С похожей риторикой выступила ла лига. В заявлении организации говорится, что она обратилась в полицию и проинформировала о произошедшем прокурора отдела по преступлениям на почве ненависти и дискриминации.

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«Ла лига решительно осуждает эти события на «Сантьяго Бернабеу» и остается твердой в своем стремлении искоренить любые проявления расизма и ненависти на стадионах и за их пределами. В спорте нет места этому злу», — сообщает ла лига.

С осуждением произошедшего выступили многие личности и организации, некоторые из которых даже не относятся к спорту. На защиту Ямаля встали Высший спортивный совет Испании, министр миграции и инклюзивности Испании Эльма Саис и другие. «Мы не допустим, чтобы агрессия, которую мы не терпим в других сферах, стала нормой в спорте», — выступила Саис.

Для поиска нарушителей начато расследование. Его будет вести Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте — в ее состав входят Высший спортивный совет Испании, полиция, Гражданская гвардия, Федерация футбола Испании, ла лига и Генеральная прокуратура.

Ламин Ямаль.
Фото AFP

Как отреагировал Ямаль

Испанец не повелся на провокацию во время игры, но изящно ответил после финального свистка — заявил, что даже не слышал болельщиков «Реала», игравшего дома.

«Мы пришли за победой и были очень уверены в себе. После второго забитого мяча осознали, что хотим забить максимально много. Очень приятно, когда наших фанатов слышно отчетливее, чем болельщиков соперника на их стадионе. Это что-то невероятное, поэтому мы очень довольны», — передает его слова Cadena SER.

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Родители Ламина родом из Африки: отец из Марокко, мать из Экваториальной Гвинеи. Марокканская сборная даже пыталась переманить к себе воспитанника «Барселоны», однако 8 сентября 2023 года он в 16-летнем возрасте дебютировал за взрослую «Красную фурию». Сам Ямаль родился в Испании.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
8
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
9
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
10
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
16
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
17
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
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Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 3 : 0
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
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Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

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