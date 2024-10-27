В Испании достается не только Винисиусу. В класико расистские оскорбления кричали Ямалю
26 октября «Барселона» на выезде уничтожила «Реал» в класико (4:0). Третий мяч каталонцев на 77-й минуте забил 17-летний Ламин Ямаль — после гола болельщики мадридцев начали оскорблять футболиста на расовой почве.
Что произошло
Ямаль отмечал гол около трибун с фанатами «Реала», которые излили злобу расистскими оскорблениями в адрес 17-летнего испанца. Фанаты называли футболиста «чертовым негром» и «гребаным мавром» (мавры — население древней Мавритании. — Прим. «СЭ»), а также советовали «идти на светофор» — имеется в виду поведение попрошаек на испанских улицах, которые просят милостыню у стоящих на перекрестке водителей.
В ответ на оскорбления партнер Ямаля Алехандро Бальде показал трибунам фамилию молодого нападающего. По данным Relevo, после этого хейт полился и в сторону левого защитника. Сам 17-летний автор гола во время игры никак не отреагировал на происходящее.
«Реал» и ла лига осудили произошедшее
Инцидент возмутил многих. «Реал» мгновенно опубликовал объявление, в котором осудил поведение своих болельщиков и анонсировал расследование, чтобы идентифицировать злодеев.
«Наш клуб глубоко сожалеет об оскорблениях, которые вчера вечером несколько болельщиков выкрикнули в одном из углов стадиона. Мы начали расследование, чтобы найти авторов этих постыдных оскорблений и принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры», — говорится в заявлении клуба.
С похожей риторикой выступила ла лига. В заявлении организации говорится, что она обратилась в полицию и проинформировала о произошедшем прокурора отдела по преступлениям на почве ненависти и дискриминации.
«Ла лига решительно осуждает эти события на «Сантьяго Бернабеу» и остается твердой в своем стремлении искоренить любые проявления расизма и ненависти на стадионах и за их пределами. В спорте нет места этому злу», — сообщает ла лига.
С осуждением произошедшего выступили многие личности и организации, некоторые из которых даже не относятся к спорту. На защиту Ямаля встали Высший спортивный совет Испании, министр миграции и инклюзивности Испании Эльма Саис и другие. «Мы не допустим, чтобы агрессия, которую мы не терпим в других сферах, стала нормой в спорте», — выступила Саис.
Для поиска нарушителей начато расследование. Его будет вести Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте — в ее состав входят Высший спортивный совет Испании, полиция, Гражданская гвардия, Федерация футбола Испании, ла лига и Генеральная прокуратура.
Как отреагировал Ямаль
Испанец не повелся на провокацию во время игры, но изящно ответил после финального свистка — заявил, что даже не слышал болельщиков «Реала», игравшего дома.
«Мы пришли за победой и были очень уверены в себе. После второго забитого мяча осознали, что хотим забить максимально много. Очень приятно, когда наших фанатов слышно отчетливее, чем болельщиков соперника на их стадионе. Это что-то невероятное, поэтому мы очень довольны», — передает его слова Cadena SER.
Родители Ламина родом из Африки: отец из Марокко, мать из Экваториальной Гвинеи. Марокканская сборная даже пыталась переманить к себе воспитанника «Барселоны», однако 8 сентября 2023 года он в 16-летнем возрасте дебютировал за взрослую «Красную фурию». Сам Ямаль родился в Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
8
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
9
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
10
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
11
|Сельта
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Леганес
|11
|2
|5
|4
|9-12
|11
|
15
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
16
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
17
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
18
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|3 : 0
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2