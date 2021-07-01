Все, Месси официально больше не игрок «Барселоны». Но это ненадолго

Контракт аргентинца с сине-гранатовыми истек.

Слишком много нюансов

В среду, 30 июня, первые полосы испанских спортивных СМИ украшал портрет Лионеля Месси, напоминая, что в полночь капитан «Барселоны» может впервые за 7478 дней ярчайшей профессиональной карьеры получить статус свободного агента. Каталонское издание Sport и вовсе вышло с шапкой Dia Messi («День Месси»). При этом отсутствовали даже намеки на панику и нагнетание страстей, так как на протяжении нескольких дней все новости сводились к одному: стороны достигли принципиального соглашения и обсуждают последние детали, включая систему бонусов. Последний пункт важен, так как зарплата аргентинца будет меньше, чем раньше.

Leo Messi is featured on the covers of Marca, Mundo Deportivo and Sport today. His contract with FC Barcelona expires in about 16 hours. pic.twitter.com/Bs2iCPvhtF — Bar?a Universal (@BarcaUniversal) June 30, 2021

Сам же процесс, как утверждало Radio Catalunya, совершенно не тревожил руководство клуба. О полном спокойствии в ответ на вопрос Goal.com заявил и президент «Барсы» Жоан Лапорта, которого журналисты встретили днем около стадиона «Камп Ноу». Ранее — во время презентации снятого TV3 документального фильма «Месси, искусство «десятки» — Лапорта говорил: «Идея состоит в том, чтобы поскорее объявить о продлении, и это устраивает обе стороны».

Что касается деталей контракта, то процесс их согласования затягивался из-за множества пунктов длительного соглашения и разных статусов Месси. Дело в том, что два ближайших года аргентинец должен провести в качестве игрока «Барселоны», потом отправиться на три сезона в МЛС и одновременно с этим стать послом сине-гранатовых в Америке, и, наконец, вернуться в столицу Каталонии уже в качестве одного из руководителей родного клуба. Ряд источников утверждает, что Лео сам выберет себе должность, и его договор в новой роли будет рассчитан на пять лет. А так как сейчас капитан выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки, приходится учитывать как расстояния, так и разницу в часовых поясах.

Messi's Day.



As you read this he is out of contract with Barcelona pic.twitter.com/kNQT7LrH7l — total Bar?a (@totalBarca) June 30, 2021

Кроме того, как утверждает ESPN, сине-гранатовые находятся в тесном контакте с налоговыми службами и руководством ла лиги, так как сложную финансовую ситуацию, а также существующий в Испании потолок зарплат никто не отменял. Еще перед началом прошлого сезона имевшей самую большую в мире платежную ведомость «Барселоне» пришлось лихорадочно избавляться от таких заслуженных людей, как Луис Суарес, Иван Ракитич и Артуро Видаль, с единственной целью — сократить выплаты и вписаться в рамки ужесточившихся требований. Сейчас глава лиги Хавьер Тебас предупредил клуб, что для регистрации нового контракта Месси каталонцам, возможно, придется еще немного урезать свои расходы.

Лапорта, Куман и фактор Агуэро

Однако для всех было очевидно — он остается. Это просто констатация факта, хотя год назад Месси объявил войну прежнему руководству клуба и решил доиграть активированный дополнительно год прежнего соглашения только по двум причинам. Во-первых, из уважения к клубу и нежеланию судиться с «Барсой». Во-вторых, из-за слабых юридических позиций в возможном споре о разрыве договора. Желающие могут поменять два мотива местами, но давайте верить в романтику, олицетворением которой стала игра гениального аргентинца.

Reporter to President Laporta upon the latter's arrival at the Camp Nou: «Are you worried that Leo won't sign today?»



Laporta: «Be calm, be calm.» [gol] pic.twitter.com/cwroC6jjKc — barcacentre (@barcacentre) June 30, 2021

Тем более история в итоге получается красивой, а союз Месси с сине-гранатовыми, который трещал по швам вместе с бюджетом каталонцев, снова видится вечным и действительно заключенным на небесах. Невозможно поверить в то, что прошлым летом практически все были убеждены: «Барса» и Лео больше не могут ничего дать друг другу, а капитан тянет команду вниз, мешая запущенному процессу смены поколений.

Как показал прошедший сезон — одно другому не только не мешает, и даже, напротив, помогает. И было очень интересно наблюдать, как Месси вслед за Ансу Фати стал по-отечески опекать Педри, а проведший несколько месяцев на больничном Жерар Пике не уставал нахваливать своих молодых сменщиков — Оскара Мингесу и Роберта Араухо. Главным же было то, что Месси снова стал получать удовольствие от игры и дарить его болельщикам, показывая лучший футбол за последние несколько лет. Так что, как бы не ругали упустившего чемпионский шанс Роналда Кумана, голландец выполнил свою мечту — снова сделал Лео счастливым и нашел ему роль, которая максимально реализует талант лучшего футболиста мира.

Естественно, сыграл свою роль и досрочный уход бывшего президента Жозепа Бартомеу, который своими скандальными решениями довел до белого каления обычно скромного и находящегося на своей волне Месси. Лапорта оказался идеальным успокоительным, так как он руководил «Барселоной» в один из лучших периодов в ее истории и, что даже более важно, имел хорошие отношения с Месси. Например, еще до выборов, когда в прессу слили детали контракта капитана, Лапорта не только публично поддержал футболиста, но и аргументированно доказал: Лео приносит клубу гораздо больше, чем на него тратят.

По возвращении на президентский пост Лапорте удалось убедить капитана в наличии серьезного проекта, ориентированного на победу в Лиге чемпионов. Для Месси это было принципиальным моментом, и руководство подкрепило слова делами. Да, сорвался переход Жоржиньо Вайналдума, выбравшего «ПСЖ», однако «Барса» подписала Эрика Гарсию, Эмерсона, Мемфиса Депая и Серхио Агуэро. Приглашение последнего — персональный реверанс в сторону Месси, который давно мечтал сыграть со своим закадычным другом не только в сборной.

К этой сделке есть вопросы после невзрачного сезона Агуэро в «Манчестер Сити». Однако на Кубке Америки форвард не только организовал классный гол Лео в ворота Боливии, но и, как уверял Лапорта, еще и постоянно напоминал другу о новом контракте. В общем, пусть символически разрыв и состоялся, «Барселона» и Месси сделали все, чтобы их общая история продолжалась. В ней еще достаточно ненаписанных страниц.