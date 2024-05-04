Чемпионская гонка в ла лиге: «Реал» готов забрать титул уже сегодня!
В отличие от АПЛ, в ла лиге захватывающей чемпионской гонки в этом сезоне не получилось. Всему виной команда Карло Анчелотти, которая сильно оторвалась от своего ближайшего преследователя — «Барселоны» — на 11 очков за пять туров до конца.
Турнирное положение первой тройки на данный момент такое.
Исход уже понятен каждому, и никакой интриги здесь нет. До официального завоевания титула «Реалу» нужно набрать еще 4 очка, а при определенных раскладах чемпионом он может стать уже сегодня. Для этого сливочным нужно обыграть «Кадис», а «Жироне» — отнять очки у «Барселоны» (достаточно будет даже ничьей). В первом круге каталонское дерби завершилось не в пользу блауграны — 2:4, поэтому такой расклад более чем вероятен.
Впрочем, Анчелотти, как всегда, спокоен и рассудителен: «Нам не хватает четырех очков. В матче с «Кадисом» нужно набрать три. Это та цель, к которой мы идем».
А что там с календарем?
На первый взгляд, ближайшие соперники мадридцев кажутся мальчиками для битья. Однако не все так просто.
«Реал» играет на «Бернабеу», но «Кадис» нельзя недооценивать. Команда идет в зоне вылета и будет биться за очки, цепляться за шанс остаться в элите. Следующий матч — с «Гранадой», которая также борется за выживание.
«Барселоне» уже ничего не остается, кроме как бороться за второе место, как и «Жироне». Надеяться на осечки «Реала» можно, но кто всерьез готов поверить в то, что опытнейшая команда Анчелотти отдаст титул в такой ситуации? Это невозможно себе представить.
А вот интрига в борьбе за распределение мест в топ-3 еще жива. Помимо «Барселоны» и «Жироны» есть «Атлетико», который отстает от пьедестала на 7 очков. Тут многое решится уже через несколько туров.
Пока без масштабных празднований
Матч в Мадриде начнется раньше встречи в Жироне. По данным газеты Marca, футболисты «Реала» хотят остаться на «Бернабеу» и дождаться завершения игры «Барселоны», чтобы в случае поражения сине-гранатовых отметить чемпионство. Но масштабных празднований не будет.
В клубе считают, что лучше будет дождаться ответного матча с «Баварией» в Лиге чемпионов и перенести гуляния на следующие выходные. Как сообщает COPE, «Реал» не подготовил автобус для празднования.
Однако ждать поклонникам осталось недолго, 36-й титул ла лиги уже фактически в кармане у «Королевского клуба». А отпраздновать они всегда успеют.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|26
|6
|1
|71-22
|84
|
2
|Барселона
|33
|22
|7
|4
|68-39
|73
|
3
|Жирона
|33
|22
|5
|6
|69-40
|71
|
4
|Атлетико
|33
|20
|4
|9
|62-39
|64
|
5
|Атлетик
|34
|17
|10
|7
|55-33
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46-35
|51
|
7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41-39
|49
|
8
|Валенсия
|33
|13
|8
|12
|37-38
|47
|
9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54-55
|45
|
10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37-49
|39
|
12
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31-38
|38
|
13
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42-46
|38
|
14
|Лас-Пальмас
|33
|10
|7
|16
|30-41
|37
|
15
|Р. Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27-42
|34
|
16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27-39
|32
|
17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37-50
|31
|
18
|Кадис
|33
|4
|14
|15
|23-46
|26
|
19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36-61
|21
|
20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32-67
|14
|3.05
|22:00
|
Хетафе – Атлетик
|0 : 2
|4.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
|- : -
|4.05
|17:15
|
Реал – Кадис
|- : -
|4.05
|19:30
|
Жирона – Барселона
|- : -
|4.05
|22:00
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|5.05
|15:00
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|5.05
|17:15
|
Сельта – Вильярреал
|- : -
|5.05
|19:30
|
Валенсия – Алавес
|- : -
|5.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
|5.05
|22:00
|
Севилья – Гранада
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|24
|2
|3
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3