Мбаппе и правда развалил «Реал»? Почему у Килиана не задался сезон

Черная полоса продолжается — теперь не вызван в сборную Франции.

Летом завершилась главная трансферная сага последних двух-трех лет — Килиан Мбаппе все-таки поменял клубные цвета и присоединился к «Реалу». Менеджмент мадридского клуба вызывает восторг: за футболиста не заплатили ни копейки, а сам француз даже согласился на существенное понижение зарплаты.

К тому же «Реал» как раз остался без профильного нападающего: только-только из Бразилии приехал молодой и очень сырой Эндрик, а герой прошедшего розыгрыша ЛЧ Хоселу умчал на пенсию в Саудовскую Аравию. Казалось бы, Мбаппе — как раз бомбардир, который возьмет на себя функции Бензема хотя бы касаемо голов. Он рассматривался как решающая часть пазла для перехода на традиционную схему с ярко выраженным форвардом.

Но адаптация Мбаппе проходит не так гладко. Да, для любого другого игрока такая статистика была бы даже чересчур хорошим результатом (8+2 в 15 матчах), но Килиан задал такую высокую планку, что сейчас этого просто недостаточно.

Мнимая универсальность

Луис Энрике в прошедшем сезоне регулярно прибегал к экспериментам и очень часто менял планы на игру. «ПСЖ» выходил в классической 4-3-3, играл в два форварда в 4-2-2-2, были задумки и с модными 3-4-3. Мбаппе как капитану команды всегда (ну, почти) находилось место на поле — он играл и на острие, и слева, и даже в двойке нападающих.

Тактические эксперименты не сбивали прицел Килиана — кампанию он завершил с 44 голами во всех турнирах и приправил свою статистику семью результативными передачами. При этом находилось место и для критики: ближе к концу сезона Луис Энрике не боялся играть без Мбаппе и заменял его достаточно рано, объясняя это тем, что «ПСЖ» нужно будет научиться играть без своей главной звезды.

На самом деле универсальность Мбаппе — это своего рода миф. Если посмотреть тепловую карту француза за прошлый сезон, то становится очевидно, что он тяготеет к левому полуфлангу и действует как профильный инсайд. При этом на позиции левого вингера он провел всего половину матчей — это о многом говорит.

В «Реале» надеялись получить суперзвезду, которая закроет самую проблемную позицию в составе (не считая постоянно травмирующийся центр обороны). Но оказалось, что Перес взял игрока, который максимально похож на другого топа — Винисиуса.

Фото SofaScore

Адаптация в «Реале»

После матча за Суперкубок Европы казалось, что Мбаппе стартовал с места в карьер — в том матче он отметился забитым голом, а «Реал» выглядел все той же машиной, которая побеждает в каждом матче. Но уже первые туры ла лиги спустили клуб с небес на землю — атаку «Реала» в новой расстановке прочитали в «Мальорке», отчасти в «Вальядолиде» (команда рассыпалась только в самой концовке) и в «Лас-Пальмасе».

Главная проблема — Мбаппе оказался не тем, за кого себя выдавал. Килиан обладает схожим набором качеств с Винисиусом и играет примерно в той же манере. Нарезки роликов, в которых Мбаппе и Вини мешают друг другу на поле, разошлись на мемы. Внезапно оказалось, что в команде словно все играют на левом фланге: и Винисиус, и Мбаппе, и даже Беллингем с Вальверде.

Необходимость расположить на поле двух суперзвезд без потери баланса вынуждает Карло Анчелотти прибегать к тактическим экспериментам. В последних встречах мы уже видели переход на 4-4-2, попытку сыграть в схеме 4-3-1-2 и другие неожиданные ходы.

Но это все не работает так, как задумывалось, — в любой из этих схем на острие атаки оказываются Вини и Мбаппе. Из команды, таким образом, напрочь выпадает Родриго, Беллингему приходится играть на правом фланге (результат — 0 голов в этом сезоне), а у Гюлера, Эндрика и Браима почти не остается шансов на попадание в состав.

Удивительно, но все эти проблемы еще в мае предсказывал... Карим Бензема.

«Для меня проблема в том, что Мбаппе — не центральный нападающий. Когда он играет «девятку» в сборной, он выступает плохо; это не его позиция, — говорил Бензема. — Он должен свыкнуться с мыслью, что он теперь девятый номер, и забыть о левом фланге. Он здорово играл слева, но теперь ему нужно засиять на другой позиции».

Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Фото Global Look Press

Спад «Реала» — следствие плохой формы Мбаппе

Любого игрока не в лучшей форме обычно можно оправдать тем, что вся команда выступает неважно. Но в кризисе «Реала» легко найти конкретных виновников — и француз является одним из них.

В прошлом сезоне Мбаппе был худшим форвардом Европы по вовлечению в защитные действия. Это не означает, что он чрезвычайно ленив или не хочет играть, — например, Холанн в этом списке расположился на втором месте.

Проблема в том, что такой стиль игры вошел у Мбаппе в привычку. После потери мяча он не вступает в прессинг на чужой половине поля и не перекрывает линии паса назад. Можно поспорить, что так Килиан более полезен — оставаясь с защитником, он заставляет оборону соперника постоянно следить за ним и стараться перекрыть варианты для паса вперед на свободное пространство.

Но Килиан даже минимально не обозначает прессинг, хотя его действия могли бы быть триггером для остальной команды, сигналом для вступления в агрессивный отбор. К тому же эту работу не выполняет партнер француза Винисиус. Без одного нападающего еще можно более-менее эффективно защищаться (хотя и это на топ-уровне проблематично), без двух — невозможно.

Недавно в соцсетях завирусился ролик из одной передачи, где ведущие наблюдали за рывками «Реала» в последних встречах. Оказалось, что всю работу в атаке выполняет Джуд Беллингем — когда команда с мячом, он выбегает впереди нападающих (даже выше Мбаппе и Винисиуса), а при потере сломя голову бежит обратно, тогда как нападающие возвращаются назад пешком.

«Я предпочитаю, чтобы Мбаппе забивал, а не прессинговал, — заявил Карло Анчелотти. — Позиция центрфорварда в нашей команде не изменилась. Я прошу от Килиана того же, что и от Карима [Бензема], — грамотно располагаться и быть готовым к быстрой атаке».

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Сборная Франции

Из-за долгой адаптации Килиан даже поставил на стоп свою карьеру в сборной. Причем не по собственному желанию. В предыдущую международную паузу он пропустил матчи из-за микроповреждения — Дешам тогда перестраховался и решил оставить капитана в расположении «Реала». Грамотный ход.

Правда, Мбаппе как будто был вполне готов играть — вместо того чтобы тренироваться, он отправился в отпуск в Швецию, где вляпался в скандал с обвинениями в изнасиловании. Вряд ли дело выльется во что-то серьезное, но репутация форварда уже подмочена.

Дешам снова удивил — не взял Мбаппе в расположение сборной на ноябрьскую паузу. По слухам, Дидье был взбешен заявлением Килиана, что он хочет играть только в важных матчах. На публике тренер подчеркнул, что это именно его решение, хотя и не объяснил, почему он поступил именно так.

«Делать такие решения — моя ответственность. Я считаю, что так будет лучше, — пояснил Дешам. — Я могу сказать только две вещи. Во-первых, Килиан хотел приехать. И во-вторых, дело не в проблемах вне поля, ведь у нас есть презумпция невиновности. Это разовая акция».

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Мбаппе правда так плох?

Если посмотреть в статистику, то можно понять, на что намекает Анчелотти. Мбаппе действительно стоит попрактиковаться в завершении — он должен забивать больше!

Обычно топовые форварды «перебивают» показатель ожидаемых голов — именно это качество отделяет нападающих мирового класса от всех остальных. Например, в прошлом году в лиге 1 Мбаппе заколотил 27 мячей, набрав 20,96 xG. +6,04 гола из ниоткуда — вот что такое настоящий класс.

В ла лиге у француза пока так здорово не выходит: он забил шесть мячей, хотя получил моментов на 7,74 ожидаемого. Если сильно упрощать, прошлогодний Мбаппе записал бы на свой счет уже голов 10, не меньше.

Та же ситуация в Лиге чемпионов: в сезоне-2023/24 Килиан забил восемь голов при 8,16 xG. Приемлемо. А вот в текущем розыгрыше форвард уже собрал 2,68 ожидаемого мяча, но забил всего один. Разница в -1,68 — это уже прилично.

Возможно, Мбаппе действительно не нужно прессинговать, а лучше сфокусироваться на завершении: мы знаем, что Килиан способен забивать из самых неочевидных позиций. Проблема в том, что так же (и там же) играет Винисиус, а когда сразу два игрока выпадают из оборонительной игры — начинаются проблемы. В современном футболе такое уже не прокатит — и Анчелотти предстоит решить эту проблему.

Действительно, пока приход Мбаппе вкупе с его слабой игрой в обороне доставил «Реалу» много проблем. Но не забываем, что летом с командой попрощался Тони Кроос, ключевая фигура. Пока непонятно, за счет чего будет найден баланс. Возможно, когда это будет сделано, смогут раскрыть лучшие качества все атакующие звезды «Реала». Пока же они как будто мешают друг другу.