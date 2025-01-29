Мбаппе пришел в себя и разрывает за «Реал». В чем секрет его преображения?

Старый добрый Килиан вернулся.

Еще несколько месяцев назад весь футбольный мир обсуждал провал Килиана Мбаппе в «Реале». Самый статусный трансфер года не мог не притягивать к себе внимание априори, а тут вырисовался киношный сюжет: французская прима не могла найти себя на поле, с трудом набирала форму, вляпалась в скандалы в сборной и даже получила обвинения в изнасиловании.

Мбаппе собрал флеш-рояль из неприятностей, столкнувшись с критикой и за игру на футбольном поле, и за поведение за его пределами. Даже сам он признавался, что психологически поплыл. Казалось, что форвард достиг дна, когда за неделю не смог реализовать пенальти во встречах с «Ливерпулем» и «Атлетиком», в которых «Реал» потерпел поражения. В ноябре же появилась информация, что Флорентино Перес в разговоре с Карло Анчелотти заявил, что «это не тот Мбаппе, которого он подписывал» и что Килиану пора бы уже превратиться в одного из лидеров команды.

Вскоре у Мбаппе и Переса состоялся разговор, в котором футболист заверил президента, что в ближайшее время изменит ситуацию, улучшит свои результаты и начнет тащить команду. Сейчас можно уверенно утверждать: обещание выполнено.

В декабре Мбаппе оформил 5+2 в шести встречах и был признан болельщиками игроком месяца в команде. Сейчас же француз претендует на ту же номинацию, но уже в рамках всей ла лиги. Январь выдался для Килиана ударным — он забил девять голов во всех турнирах и вышел на второе место в бомбардирской гонке чемпионата. Сейчас на его счету 15 мячей, на два меньше, чем у лидирующего Левандовски. Шустрее в «Реале» стартовал лишь Криштиану Роналду (17 голов).

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Мбаппе успокоил нервы — говорит, что раньше слишком много думал

В прогрессе Мбаппе отмечаем два важных момента. Первое — обычным прогрессом это назвать сложно. Вряд ли Килиан разучился играть в футбол за несколько месяцев, причины его слабой игры на старте можно объяснить усталостью после Евро и адаптацией к новой среде. Так что это, скорее, возвращение на привычный топ-уровень. Второе — Мбаппе сам признавался, что первое время нервничал, в том числе и из-за истории со сборной Франции. По слухам, даже работал с психологом, чтобы привести нервы в порядок.

«Проблема была больше в психологии, — говорил Килиан. — Я много думал. Слишком много. Как сделать это, как двигаться... Когда много думаешь — плохо играешь».

«Мбаппе говорит, что много думал? Пусть думает еще меньше, — со смехом реагировал Анчелотти. — В подобных случаях нужно возвращаться к базовым вещам. Когда футболист не может проявить себя с лучшей стороны, он усложняет игру. Это неправильно. Нужно упрощать, а не усложнять».

История со сборной разрулилась, дело об изнасиловании закрыли из-за отсутствия улик, потому Мбаппе смог сосредоточиться на футболе. Но дело не только в работе с менталкой. Издание Relevo пишет, что нападающий отказался от услуг личных тренеров, диетологов и других помощников, желая показать этим, что полностью доверят персоналу «Реала». Согласно инсайдам, сейчас Мбаппе сидит на особой диете с упором на углеводы и белки — отказался от сахара и употребляет много овса, который помогает ему быстро восстанавливаться и набирать кондиции.

Важно и общение с партнерами — Мбаппе скромно влился в коллектив и не тянет одеяло на себя. По данным Marca , Килиан относится ко всем партнерам одинаково добродушно и не выпячивает свой статус самого высокооплачиваемого футболиста в клубе.

«Килиан — образец для подражания в раздевалке, другие игроки действительно берут с него пример, — говорит Винисиус Жуниор. — Килиан — один из лучших игроков в мире, и мы должны показать ему свою любовь. Мы очень довольны им. Начинать всегда тяжело, но он хорошо адаптировался. Килиан — настолько классный игрок, что, даже адаптируясь, забил много голов. Мы с Родриго сделаем все возможное, чтобы он стал лучшим бомбардиром во всех соревнованиях, ведь он приехал сюда именно за этим».

После матча с «Вальядолидом», в котором Мбаппе оформил свой первый мадридский хет-трик, партнеры по команде расписались на мяче, который нападающий забрал с собой. «Отлично, прямо в Париж», — написал Родриго. «Поздравляю, мой номер 9», — слова Джуда Беллингема. «Звезда» — от Федерико Вальверде. Но самый показательный комментарий оставил ветеран Лука Модрич: «Монстр прессинга».

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Взаимопонимание с партнерами по атаке — залог успеха

Ремарка от хорвата, пожалуй, самая показательная. Мбаппе много критиковали за слабую работу без мяча. Особенно проблема была видна в домашнем класико, где «Реал» проиграл 0:4. Но сейчас, после набора формы, Килиан показывает куда более активное движение. А главное — знает, когда и кого нужно поддавить, действуя слаженно со всей атакующей группой.

Вообще вопрос взаимопонимания с партнерами по команде ключевой в сегодняшнем «Реале». Карло Анчелотти не догматик, который впихивает футболистов в рамки своих концепций. Итальянец дает своим звездам свободу самовыражения, но это накладывает на них и дополнительную ответственность — во многом они сами должны наладить связи с одноклубниками и подстроиться под них.

Поначалу с этим у Мбаппе было сложно — он плохо чувствовал тайминги для открываний (помните же рекордные семь офсайдов в том самом класико?), выключался из прессинга и терялся на позиции центрфорварда. Тогда многие смеялись над тем, что Килиан, Беллингем и Винисиус толпятся в одной зоне, мешая друг другу.

Сейчас ситуация изменилась, и чтобы понять это, достаточно посмотреть на последние голы Мбаппе. В матче с «Зальцбургом» он не выключился из эпизода, допрессинговал вратаря в стиле Бензема и добился своего. С «Лас-Пальмасом» открылся в нужную зону под пас Родриго. С «Вильярреалом» же вообще показалось, что Мбаппе в Мадриде уже далеко не первый год — тут была и шикарная стеночка с Беллингемом, и классное диагональное открывание за спину Родриго, и умные уводы защитников за собой на фланги. Мадридские звезды наконец-то нашли коннект, и это можно назвать главной причиной, почему «Реал» сейчас лидирует в турнирной таблице.

«Как сказал тренер, адаптация закончилась, — резюмирует Мбаппе. — Я себя прекрасно чувствую и стал лучше понимать остальных. Мне пришлось привыкать, но теперь я могу играть где угодно, на любой позиции. Моя адаптация завершена. Наконец-то сейчас на поле все получается естественным образом».