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Сегодня, 17:30

Мбаппе пришел в себя и разрывает за «Реал». В чем секрет его преображения?

Килиан Мбаппе сделал первый хет-трик в составе «Реала»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images
Старый добрый Килиан вернулся.

Еще несколько месяцев назад весь футбольный мир обсуждал провал Килиана Мбаппе в «Реале». Самый статусный трансфер года не мог не притягивать к себе внимание априори, а тут вырисовался киношный сюжет: французская прима не могла найти себя на поле, с трудом набирала форму, вляпалась в скандалы в сборной и даже получила обвинения в изнасиловании.

Мбаппе собрал флеш-рояль из неприятностей, столкнувшись с критикой и за игру на футбольном поле, и за поведение за его пределами. Даже сам он признавался, что психологически поплыл. Казалось, что форвард достиг дна, когда за неделю не смог реализовать пенальти во встречах с «Ливерпулем» и «Атлетиком», в которых «Реал» потерпел поражения. В ноябре же появилась информация, что Флорентино Перес в разговоре с Карло Анчелотти заявил, что «это не тот Мбаппе, которого он подписывал» и что Килиану пора бы уже превратиться в одного из лидеров команды.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе. Мбаппе победил! Дело о причастности звезды «Реала» к изнасилованию в Швеции закрыто

Вскоре у Мбаппе и Переса состоялся разговор, в котором футболист заверил президента, что в ближайшее время изменит ситуацию, улучшит свои результаты и начнет тащить команду. Сейчас можно уверенно утверждать: обещание выполнено.

В декабре Мбаппе оформил 5+2 в шести встречах и был признан болельщиками игроком месяца в команде. Сейчас же француз претендует на ту же номинацию, но уже в рамках всей ла лиги. Январь выдался для Килиана ударным — он забил девять голов во всех турнирах и вышел на второе место в бомбардирской гонке чемпионата. Сейчас на его счету 15 мячей, на два меньше, чем у лидирующего Левандовски. Шустрее в «Реале» стартовал лишь Криштиану Роналду (17 голов).

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе
Фото Getty Images

Мбаппе успокоил нервы — говорит, что раньше слишком много думал

В прогрессе Мбаппе отмечаем два важных момента. Первое — обычным прогрессом это назвать сложно. Вряд ли Килиан разучился играть в футбол за несколько месяцев, причины его слабой игры на старте можно объяснить усталостью после Евро и адаптацией к новой среде. Так что это, скорее, возвращение на привычный топ-уровень. Второе — Мбаппе сам признавался, что первое время нервничал, в том числе и из-за истории со сборной Франции. По слухам, даже работал с психологом, чтобы привести нервы в порядок.

«Проблема была больше в психологии, — говорил Килиан. — Я много думал. Слишком много. Как сделать это, как двигаться... Когда много думаешь — плохо играешь».

«Мбаппе говорит, что много думал? Пусть думает еще меньше, — со смехом реагировал Анчелотти. — В подобных случаях нужно возвращаться к базовым вещам. Когда футболист не может проявить себя с лучшей стороны, он усложняет игру. Это неправильно. Нужно упрощать, а не усложнять».

История со сборной разрулилась, дело об изнасиловании закрыли из-за отсутствия улик, потому Мбаппе смог сосредоточиться на футболе. Но дело не только в работе с менталкой. Издание Relevo пишет, что нападающий отказался от услуг личных тренеров, диетологов и других помощников, желая показать этим, что полностью доверят персоналу «Реала». Согласно инсайдам, сейчас Мбаппе сидит на особой диете с упором на углеводы и белки — отказался от сахара и употребляет много овса, который помогает ему быстро восстанавливаться и набирать кондиции.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче с &laquo;Вальядолидом&raquo;. У Мбаппе первый хет-трик в «Реале», у Салаха еще одно большое достижение, «Наполи» первым обыграл «Ювентус»

Важно и общение с партнерами — Мбаппе скромно влился в коллектив и не тянет одеяло на себя. По данным Marca, Килиан относится ко всем партнерам одинаково добродушно и не выпячивает свой статус самого высокооплачиваемого футболиста в клубе.

«Килиан — образец для подражания в раздевалке, другие игроки действительно берут с него пример, — говорит Винисиус Жуниор. — Килиан — один из лучших игроков в мире, и мы должны показать ему свою любовь. Мы очень довольны им. Начинать всегда тяжело, но он хорошо адаптировался. Килиан — настолько классный игрок, что, даже адаптируясь, забил много голов. Мы с Родриго сделаем все возможное, чтобы он стал лучшим бомбардиром во всех соревнованиях, ведь он приехал сюда именно за этим».

После матча с «Вальядолидом», в котором Мбаппе оформил свой первый мадридский хет-трик, партнеры по команде расписались на мяче, который нападающий забрал с собой. «Отлично, прямо в Париж», — написал Родриго. «Поздравляю, мой номер 9», — слова Джуда Беллингема. «Звезда» — от Федерико Вальверде. Но самый показательный комментарий оставил ветеран Лука Модрич: «Монстр прессинга».

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе
Фото Getty Images

Взаимопонимание с партнерами по атаке — залог успеха

Ремарка от хорвата, пожалуй, самая показательная. Мбаппе много критиковали за слабую работу без мяча. Особенно проблема была видна в домашнем класико, где «Реал» проиграл 0:4. Но сейчас, после набора формы, Килиан показывает куда более активное движение. А главное — знает, когда и кого нужно поддавить, действуя слаженно со всей атакующей группой.

Вообще вопрос взаимопонимания с партнерами по команде ключевой в сегодняшнем «Реале». Карло Анчелотти не догматик, который впихивает футболистов в рамки своих концепций. Итальянец дает своим звездам свободу самовыражения, но это накладывает на них и дополнительную ответственность — во многом они сами должны наладить связи с одноклубниками и подстроиться под них.

Поначалу с этим у Мбаппе было сложно — он плохо чувствовал тайминги для открываний (помните же рекордные семь офсайдов в том самом класико?), выключался из прессинга и терялся на позиции центрфорварда. Тогда многие смеялись над тем, что Килиан, Беллингем и Винисиус толпятся в одной зоне, мешая друг другу.

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Сейчас ситуация изменилась, и чтобы понять это, достаточно посмотреть на последние голы Мбаппе. В матче с «Зальцбургом» он не выключился из эпизода, допрессинговал вратаря в стиле Бензема и добился своего. С «Лас-Пальмасом» открылся в нужную зону под пас Родриго. С «Вильярреалом» же вообще показалось, что Мбаппе в Мадриде уже далеко не первый год — тут была и шикарная стеночка с Беллингемом, и классное диагональное открывание за спину Родриго, и умные уводы защитников за собой на фланги. Мадридские звезды наконец-то нашли коннект, и это можно назвать главной причиной, почему «Реал» сейчас лидирует в турнирной таблице.

«Как сказал тренер, адаптация закончилась, — резюмирует Мбаппе. — Я себя прекрасно чувствую и стал лучше понимать остальных. Мне пришлось привыкать, но теперь я могу играть где угодно, на любой позиции. Моя адаптация завершена. Наконец-то сейчас на поле все получается естественным образом».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Stade du Roudourou (Генгам)
Брест
Реал

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 21 5 8 8 19-29 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
18
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
19
 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
20
 Вальядолид 21 4 3 14 14-42 15
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38 тур
31.01 23:00
Леганес – Р. Вальекано
 - : -
1.02 16:00
Хетафе – Севилья
 - : -
1.02 18:15
Вильярреал – Вальядолид
 - : -
1.02 20:30
Атлетико – Мальорка
 - : -
1.02 23:00
Эспаньол – Реал
 - : -
2.02 16:00
Барселона – Алавес
 - : -
2.02 18:15
Валенсия – Сельта
 - : -
2.02 20:30
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
2.02 23:00
Бетис – Атлетик
 - : -
3.02 23:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 12
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 16 2 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 18 1 3
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 18 1 7
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