«Реал» готовит грандиозную презентацию для Мбаппе. Ожидается лучшее шоу в истории футбола

Мероприятие состоится через день после финала Евро.

1 июля Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала». О переходе было известно давно, но официально он состоялся только в начале месяца. Теперь испанские медиа публикуют информацию о презентации — источники издания As называют ее «величайшей презентацией футболиста в истории».

Сейчас Мбаппе вместе со сборной Франции выступает на Евро, и у «Трехцветных» есть все шансы дойти до финала, который состоится 14 июля. Но ни этот факт, ни то, что Килиан по ходу турнира сломал нос, не взволновал «Реал», так как презентацию назначили на 16 июля, 19.00 по местному времени (20.00 мск). Таким образом. у форварда после теоретического финала будет всего несколько часов на отдых.

Но в «Реале» делают все, чтобы страдания Мбаппе окупились — ему заготовили царскую презентацию. По данным As, мероприятие, которое пройдет на «Сантьяго Бернабеу», посетят около 80 тысяч зрителей, а программа будет разнообразной и насыщенной.

Так, Килиан, одетый в форму сезона-2024/25, пройдет по традиционной дорожке, украшенной фейерверками, к сцене в центре поля. Прямо перед ней будут выступать музыканты, и действие будет напоминать концерт — поскольку зрителей допустят прямо на поле.

Мадридские болельщики ждут Килиана Мбаппе в «Реале». Фото Global Look Press

Ведущим презентации выступит лично президент «Реала» Флорентино Перес, а помогать ему будет почетный президент «бланкос» Пирри, он же Хосе Мартинес Санчес, выступавший за клуб в середине прошлого века.

На обновленном табло «Бернабеу 360» покажут фильм о карьере Килиана, изюминкой которого должна стать победа Франции на чемпионате мира в России. И это далеко не вся часть программы — в клубе обещают большой фейерверк и несколько других неназванных сюрпризов.

Этим летом Килиан Мбаппе заключил с «Реалом» пятилетний контракт, перейдя в статусе свободного агента — из «ПСЖ» он ушел бесплатно. Пока форвард будет носить № 9 на спине — до тех пор, пока ветеран Лука Модрич не освободит его любимую «десятку». Ожидается, что это случится через год.