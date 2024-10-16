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Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем. Что известно на данный момент

Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Роман Кольцов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Похоже, все серьезно.

Шведская полиция ведет расследование по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма. По данным местных медиа, подозреваемый — звезда сборной Франции Килиан Мбаппе.

Собрали все, что известно об инциденте на данный момент.

Как он вообще там оказался?

Нападающий в сентябре повредил двуглавую мышцу бедра. 5 октября Килиан вышел в старте против «Вильярреала», но Дидье Дешам не вызвал его в сборную во время международной паузы, хотя очень хотел — «Реал» попросил дать Мбаппе сосредоточиться на восстановлении после травмы. Кроме того, появились слухи, что сам Килиан не хочет тратить силы на матчи национальной команды, в которых коллектив легко справится без него.

11 октября издание Sportbladet сообщило, что футболиста заметили во время встречи сборной Франции рядом с одним из стокгольмских клубов. Он с компанией приехал туда на такси, прошел через ВИП-вход и всячески пытался оставаться незамеченным (шапка, маска).

Затем детали появились у RMC Sport: до посещения ночного заведения Мбаппе был в местном ресторане. Сообщалось, что «Реал» разрешил ему отправиться в Швецию, так как он получил несколько выходных перед возобновлением тренировок. Килиану также прислали индивидуальную программу для лучшей подготовки к предстоящим матчам.

Француз тут же улетел в Стокгольм с родственниками и экс-партнером по «ПСЖ» Норди Мукиеле, который в этом сезоне выступает за «Байер» на правах аренды. Как сообщила газета Expressen, Мбаппе прибыл в столицу Швеции на частном самолете 9 октября и сразу же посетил ночной клуб. На следующий день он снова побывал там, а днем 11 октября вылетел на Корсику.

Фото Global Look Press

«Обоснованно подозревается»

Предполагаемое преступление произошло 10 октября — в день матча Франции против Израиля в Лиге наций. Полиция получила заявление спустя два дня, Мбаппе попал под следствие. Aftonbladet указало, что следователи были в стокгольмском отеле, в котором футболист останавливался с друзьями — именно в этом месте случилось изнасилование.

Прокуратура Швеции не упоминала имя звездного игрока, но местный телеканал TV4 сообщил, что расследование ведется именно в отношении него: по словам потерпевшей, она подверглась сексуальному насилию со стороны Килиана. При этом девушка обратилась за помощью в специальное отделение больницы.

Сейчас футболисту присвоен статус «обоснованно подозревается». Это низшая степень подозрения у местной полиции. Но в любой момент он может измениться в худшую сторону.

Килиан Мбаппе. «Фейк!» Мбаппе фигурирует в новостях об изнасиловании в шведском отеле — он считает это провокацией

Килиан назвал новости фейком и намекнул на происки «ПСЖ»

Сам Мбаппе отреагировал на первые сообщения о подозрении в изнасиловании очень оперативно.

«Фейковая новость. Это становится таким предсказуемым, прямо перед завтрашним слушанием, как будто случайно!» — написал он в социальных сетях.

Слушание, о котором сообщил футболист, — это судебное дело между ним и «ПСЖ» о задолженности в 55 миллионов евро (бонусы и невыплаченная зарплата), которые нападающий требует у клуба. Оно должно было состояться 15 октября.

Руководство «ПСЖ» в ответ сильно удивилось: «Честно говоря, это позор. Мы проигнорируем заявления Килиана и сохраним репутацию».

Затем выступил адвокат футболиста Мари Алис Каню-Бернар, который сообщил AFP, что Мбаппе подаст жалобу на клевету.

Фото Global Look Press

Как отреагировали в «Реале»

15 октября RMС Sport заявило, что в испанском клубе не обеспокоены случившимся и считают информацию ложной. По мнению представителей «Реала», эти слухи распространяют с целью нанести ущерб репутации 25-летнего француза.

Однако затем произошло странное: сливочные в своих соцсетях опубликовали фотографию с рекламой коллекции Artist Pack. И на ней не оказалось Килиана. При этом на таком же снимке, выложенном у себя в аккаунте Джужом Беллингемом, Мбаппе присутствует.

Килиан Мбаппе. Мбаппе отлынивает от матчей сборной, и его можно понять. Скоро так будут поступать все больше звезд

Позднее появилась информация, что клуб провел срочное совещание по поводу скандальной ситуации с изнасилованием. Пока неизвестно, примет ли футболист участие в ближайших матчах команды. «Реал» до сих пор публично не комментировал этот вопрос.

Проблемы с алкоголем?

На днях журналист Ромен Молина подлил еще масла в огонь. Он вышел на связь с резонансным инсайдом — Мбаппе часто ходит по клубам и другим развлекательным заведениям, из-за чего у него есть определенные проблемы с психикой и алкоголем.

Сам Килиан пока никак не отреагировал на эту информацию.

Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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