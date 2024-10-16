Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем. Что известно на данный момент
Шведская полиция ведет расследование по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма. По данным местных медиа, подозреваемый — звезда сборной Франции Килиан Мбаппе.
Собрали все, что известно об инциденте на данный момент.
Как он вообще там оказался?
Нападающий в сентябре повредил двуглавую мышцу бедра. 5 октября Килиан вышел в старте против «Вильярреала», но Дидье Дешам не вызвал его в сборную во время международной паузы, хотя очень хотел — «Реал» попросил дать Мбаппе сосредоточиться на восстановлении после травмы. Кроме того, появились слухи, что сам Килиан не хочет тратить силы на матчи национальной команды, в которых коллектив легко справится без него.
11 октября издание Sportbladet сообщило, что футболиста заметили во время встречи сборной Франции рядом с одним из стокгольмских клубов. Он с компанией приехал туда на такси, прошел через ВИП-вход и всячески пытался оставаться незамеченным (шапка, маска).
Затем детали появились у RMC Sport: до посещения ночного заведения Мбаппе был в местном ресторане. Сообщалось, что «Реал» разрешил ему отправиться в Швецию, так как он получил несколько выходных перед возобновлением тренировок. Килиану также прислали индивидуальную программу для лучшей подготовки к предстоящим матчам.
Француз тут же улетел в Стокгольм с родственниками и экс-партнером по «ПСЖ» Норди Мукиеле, который в этом сезоне выступает за «Байер» на правах аренды. Как сообщила газета Expressen, Мбаппе прибыл в столицу Швеции на частном самолете 9 октября и сразу же посетил ночной клуб. На следующий день он снова побывал там, а днем 11 октября вылетел на Корсику.
«Обоснованно подозревается»
Предполагаемое преступление произошло 10 октября — в день матча Франции против Израиля в Лиге наций. Полиция получила заявление спустя два дня, Мбаппе попал под следствие. Aftonbladet указало, что следователи были в стокгольмском отеле, в котором футболист останавливался с друзьями — именно в этом месте случилось изнасилование.
Прокуратура Швеции не упоминала имя звездного игрока, но местный телеканал TV4 сообщил, что расследование ведется именно в отношении него: по словам потерпевшей, она подверглась сексуальному насилию со стороны Килиана. При этом девушка обратилась за помощью в специальное отделение больницы.
Сейчас футболисту присвоен статус «обоснованно подозревается». Это низшая степень подозрения у местной полиции. Но в любой момент он может измениться в худшую сторону.
Килиан назвал новости фейком и намекнул на происки «ПСЖ»
Сам Мбаппе отреагировал на первые сообщения о подозрении в изнасиловании очень оперативно.
«Фейковая новость. Это становится таким предсказуемым, прямо перед завтрашним слушанием, как будто случайно!» — написал он в социальных сетях.
Слушание, о котором сообщил футболист, — это судебное дело между ним и «ПСЖ» о задолженности в 55 миллионов евро (бонусы и невыплаченная зарплата), которые нападающий требует у клуба. Оно должно было состояться 15 октября.
Руководство «ПСЖ» в ответ сильно удивилось: «Честно говоря, это позор. Мы проигнорируем заявления Килиана и сохраним репутацию».
Затем выступил адвокат футболиста Мари Алис Каню-Бернар, который сообщил AFP, что Мбаппе подаст жалобу на клевету.
Как отреагировали в «Реале»
15 октября RMС Sport заявило, что в испанском клубе не обеспокоены случившимся и считают информацию ложной. По мнению представителей «Реала», эти слухи распространяют с целью нанести ущерб репутации 25-летнего француза.
Однако затем произошло странное: сливочные в своих соцсетях опубликовали фотографию с рекламой коллекции Artist Pack. И на ней не оказалось Килиана. При этом на таком же снимке, выложенном у себя в аккаунте Джужом Беллингемом, Мбаппе присутствует.
Позднее появилась информация, что клуб провел срочное совещание по поводу скандальной ситуации с изнасилованием. Пока неизвестно, примет ли футболист участие в ближайших матчах команды. «Реал» до сих пор публично не комментировал этот вопрос.
Проблемы с алкоголем?
На днях журналист Ромен Молина подлил еще масла в огонь. Он вышел на связь с резонансным инсайдом — Мбаппе часто ходит по клубам и другим развлекательным заведениям, из-за чего у него есть определенные проблемы с психикой и алкоголем.
Сам Килиан пока никак не отреагировал на эту информацию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|
11
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
12
|Бетис
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
13
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
14
|Алавес
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|
15
|Р. Сосьедад
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|
16
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|- : -
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|6
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1