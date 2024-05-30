Как дела у Мбаппе? «ПСЖ» заморозил 80 миллионов евро, но Килиан купил шикарный дом в Мадриде
Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в начале мая и до сих пор не назвал новый клуб. Хотя секрета здесь нет: француз почти в «Реале» — болельщики по всему миру ждут официальную информацию. А пока ее нет, скучать не приходится — Мбаппе генерирует много других новостей.
«ПСЖ» не выплатил Килиану зарплату за два месяца. Это шантаж
Килиан уходит из Парижа свободным агентом — это дико бесит владельца клуба Нассера Аль-Хелаифи. У игрока и функционера уже давно сложные отношения, были даже слухи о скандале перед одним из матчей. Якобы причиной стало то, что Мбаппе в прощальном видео поблагодарил всех, кроме Аль-Хелаифи, и тому это сильно не понравилось. Было или не было — неизвестно, в «ПСЖ» опровергают. Но после этого Килиан пару раз публично сказал президенту спасибо.
Правда, на настроение Аль-Хелаифи это никак не повлияло. Он все равно упускает лучшего игрока мира бесплатно и не хочет с этим мириться. Поэтому, по данным L'Equipe, «ПСЖ» заморозил выплату зарплаты Мбаппе за апрель и бонус за лояльность — суммарно получилось около 80 миллионов евро.
Французские медиа пишут, что таким образом парижане давят на Килиана и «Реал» — ждут выплат. Но ни Мбаппе, ни президент «бланкос» Перес на такой шантаж не ведутся. Флорентино не хочет ничего платить за свободного агента, а юристы Килиана уже готовятся к судам. Кстати, если «ПСЖ» все-таки не выплатит деньги, то получит бан на два трансферных окна — об этом сообщает RMC Sport.
Мбаппе готовится к переезду — купил дом Бэйла
Ничего еще не объявлено официально, но деньги — лучший индикатор того, что сделка близка. В истории с Мбаппе и «Реалом» крупные суммы уже появились — испанские медиа пишут, что Килиан обзавелся недвижимостью в Мадриде.
Хотя информация разнится. Издание La Razon 21 мая написало, что Мбаппе купил особняк в элитном районе Ла-Морелеха — дом якобы обошелся в 18 миллионов евро, а по соседству проживают Ричард Гир и Серхио Рамос. Выбор Килиана пал именно на этот лот потому, что тренировочная база «Реала» находится в 5 минутах езды.
Промадридское издание OK Diario через неделю сообщило другую информацию — Килиан якобы купил дом в районе Ла-Финка. Описание следующее: «Роскошный особняк в Ла-Финке, одном из самых дорогих районов Мадрида, с участком площадью 3000 кв. м и площадью застройки 1100 кв. м. В доме восемь спален, все с ванными комнатами, крытый бассейн с подогревом, сауна, зоны с горячей и холодной водой и тренажерный зал. Особенностью этого поместья является то, что оно единственное имеет собственное поле для гольфа — хобби бывшего владельца».
Кстати, о бывшем владельце — это Гарет Бэйл. Издание сообщает, что легендарный валлиец торговался до последнего и требовал 13 миллионов евро — в итоге сошлись на 11. Учитывая, что «ПСЖ» не выплатил зарплату, а в «Реале» пришлось сильно подвинуться по деньгам, это приятный дисконт для Килиана.
Теперь болельщикам осталось дождаться официального объявления — по слухам, «Реал» объявит новичка до старта Евро-2024. На Олимпиаду на родине Мбаппе, кстати, не отпустят — Флорентино Перес считает, что клубу форвард нужнее. Не переубедил даже Макрон — в общем, Килиану живется не скучно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|29
|8
|1
|87-26
|95
|
2
|Барселона
|38
|26
|7
|5
|79-44
|85
|
3
|Жирона
|38
|25
|6
|7
|85-46
|81
|
4
|Атлетико
|38
|24
|4
|10
|70-43
|76
|
5
|Атлетик
|38
|19
|11
|8
|61-37
|68
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|16
|12
|10
|51-39
|60
|
7
|Бетис
|38
|14
|15
|9
|48-45
|57
|
8
|Вильярреал
|38
|14
|11
|13
|65-65
|53
|
9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|40-45
|49
|
10
|Алавес
|38
|12
|10
|16
|36-46
|46
|
11
|Осасуна
|38
|12
|9
|17
|45-56
|45
|
12
|Хетафе
|38
|10
|13
|15
|42-54
|43
|
13
|Сельта
|38
|10
|11
|17
|46-57
|41
|
14
|Севилья
|38
|10
|11
|17
|48-54
|41
|
15
|Мальорка
|38
|8
|16
|14
|33-44
|40
|
16
|Лас-Пальмас
|38
|10
|10
|18
|33-47
|40
|
17
|Р. Вальекано
|38
|8
|14
|16
|29-48
|38
|
18
|Кадис
|38
|6
|15
|17
|26-55
|33
|
19
|Альмерия
|38
|3
|12
|23
|43-75
|21
|
20
|Гранада
|38
|4
|9
|25
|38-79
|21
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|7 : 0
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 1
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|0 : 2
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|6 : 1
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|0 : 1
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 2
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|2 : 2
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|1 : 1
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|1 : 2
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|24
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|14
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Яго Аспас
Сельта
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|29
|2
|4
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3