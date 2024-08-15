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Связка Мбаппе — Винисиус — Беллингем уже разрывает! Но как Килиана будут использовать дальше?

Килиан Мбаппе забил гол в дебютном матче за «Реал»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Реала» Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе дебютировал в «Реале».
Фото Global Look Press
У Анчелотти есть разные варианты.

История футбола, даже недавняя, приучила нас не верить громким связкам. Трио Неймар — Мбаппе — Месси выглядело убийственно, но в итоге бесславно рассыпалось в пыль. Поэтому от новой перспективной связки — Винисиуса, Беллингема и Мбаппе — болельщики ожидания чуть поумерили. Хотя подсознательно понимали, что потенциал у компании гигантский. Что получилось в итоге? Матч с «Аталантой» многое показал.

Трио еще сырое. Хотя у всех по результативному действию!

Винисиус — голевая передача. Беллингем — голевая передача. Мбаппе — гол. На бумаге тройка дебютировала потрясающе, набрала результативных действий и принесла победу. А как по факту?

В реальности все оказалось не так радужно: находясь в своих номинальных позициях (Винисиус на фланге, Беллингем в центре поля, Мбаппе — «девятка»), связка выглядела тускловато. Сказалась как притирка (со временем, когда футболисты больше изучат друг друга, станет лучше), так и новая реальность «Мадрида» — без Тони Крооса.

Килиан Мбаппе. Мадридская эпоха Мбаппе началась с гола. И нового рекорда «Реала»

Отсутствие немца добавило работы всем — как минимум временно. «В первом тайме «Реалу» было очень сложно найти игру в треугольнике, образованном Тчуамени, Вальверде и Беллингемом, и временами Винисиус и Карвахаль опускались, чтобы начинать атаки», — отмечает Marca.

Беллингем, номинально поднявшийся выше, по факту работал больше, чем должен был; то же касается и Винисиуса. Мбаппе повезло, но из-за занятости партнеров и фактора первого матча он выглядел скромнее, чем мог.

При этом во втором тайме трио засверкало — сказался перевод Беллингема в настоящую, а не номинальную атаку. Англичанин взял игру под контроль, а уж класса его «помощников» в лице Мбаппе и Вини хватило, чтобы дважды сделать красиво. Став свободными художниками, парни вырвали победу.

Футболист «Реала» Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Главную проблему решили — Мбаппе дали поиграть на фланге

Мбаппе не любит играть в центре атаки. Этот растиражированный факт (точнее, полуфакт — напрямую он об этом почти не говорил) лежит в основе всего якобы противостояния Винисиус — Килиан. Бразилец — лучший левый вингер в мире, Мбаппе — один из лучших футболистов поколения; нужда умещать их на одной позиции, как считалось, могла даже привести к уходу Вини из «Реала».

Такие опасения имеют почву. Мбаппе за карьеру почти не играл справа, лучшие матчи выдавал слева, а игра «девяткой» его ограничивает. Короче говоря, два левых вингера мирового уровня в команде — что делать? Этот вопрос предстояло решить Анчелотти, и от успешности его ходов на самом деле зависело очень многое. Промежуточную опцию Карло нашел.

Парни просто... ситуативно менялись позициями! Свой самый опасный сольный проход за матч Мбаппе совершил в начале второго тайма, свалившись налево. Винисиус в этот момент просто занял центр. В остальное время Килиана тоже тянуло на левый фланг, и тут они с бразильцем пытались что-то выдумывать совместно — получилось не очень, но в будущем такой формат имеет потенциал.

То, что между парнями нет никакого конфликта, — уже причина выдохнуть для многих фанатов. Взаимодействие не идеальное, но оно уважительное — а еще игроки дружат за пределами поля, и дебютный гол Килиана отметили вместе. Но решение Анчелотти все равно выглядит неокончательным.

Во-первых, центрфорвард — все еще неоптимальная позиция для Мбаппе. Но если план на «Аталанту» останется без корректировок, то она станет для француза базовой, а играть слева надо будет порционно. Устроит ли это игрока уровня Килиана?

Во-вторых, решение отправить двух левых вингеров... налево, на первый взгляд, гениально, но заваливает игру на фланг и выглядит во всех смыслах странновато. Два потенциальных претендента на «Золотой мяч» топчутся в одной зоне — и в игровом смысле, и в философском это очень спорно и грозит последствиями.

Так что решение Анчелотти скорее временное. Не факт, что через полгода такой игры Вини и Мбаппе будут так же милы друг с другом. Но есть еще и другой вариант — Килиан примет судьбу и будет учиться действовать по-новому. Так, как надо «Реалу». Этот вариант исключать тоже нельзя — пока в публичном поле Мбаппе ведет себя максимально лояльно.

Футболисты «Реала» Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе
Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Винисиус > Мбаппе. Неужели так и будет?

Первая дуэль (простите, но накачка за последние годы была так велика, что это все еще смотрится как противостояние — несмотря на все дружелюбные фото) однозначно осталась за Вини. Он был ярче, заметнее, активнее, чаще шел в дриблинг, раздавал передачи и в конце концов исполнил царский ассист. Но тут важно понимать две вещи.

Первая — Винисиус, несмотря на юный возраст, ветеран «Реала». Ему 24 года, но он в Мадриде уже шесть лет. Солидный срок, который позволяет чувствовать себя уверенно, быть лидером, брать игру на себя, что Вини и делал. Это не сравнить с ситуацией Мбаппе — француз дебютировал со всеми присущими моменту минусами.

Вторая — бразилец играл на любимой позиции. На той самой, где его в хороший день просто не остановить. Мбаппе же действовал в ненавистном центре, который ограничивает все его лучшие качества. Так что в принципе результат ожидаемый.

Винисиус Жуниор. Почему Винисиуса называют «теневым спортивным директором «Реала». Для «Мадрида» он больше чем игрок

Другое дело — нет гарантий, что ситуация изменится. Если Винисиус сохранит уверенность и любимое место в схеме, а Мбаппе так и не освоится на этом фоне... Тогда нас ждут многочисленные сюжеты. И главный из них: внезапно окажется, что бразилец реально круче француза. Это будет история.

В общем, трио приступило к работе. Вероятно, нас ждут легендарные времена — не только на поле, но и за его пределами.

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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Почему Винисиуса называют «теневым спортивным директором «Реала». Для «Мадрида» он больше чем игрок
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