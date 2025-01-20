Анчелотти покинет «Реал» летом, несмотря на контракт до 2026 года? В Испании пишут, что тренер хочет уйти сам

Уже известен кандидат на замену.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти якобы покинет клуб в конце сезона, об этом сообщает Onda Cero. По данным испанского издания, это решение 65-летний итальянец принял лично и известил о нем сливочных. В клубе уже нашли замену уходящему специалисту.

Титулы не остановят Карло

Учитывая, как сейчас складываются дела у «Реала», желание Анчелотти отправиться на отдых не удивляет. Несмотря на лидерство в испанской примере, мадридцы занимают только 20-е место в общей таблице Лиги чемпионов и с высокой долей вероятности будут пробиваться в плей-офф через дополнительные матчи. Кроме того, «Реал» дважды в этом сезоне крупно уступил «Барселоне» (2:5 в Суперкубке и 0:4 в ла лиге), чего в класико не случалось давно.

При этом Onda Cero сообщает, что дело не в сиюминутных результатах и возможном кризисе — Анчелотти уйдет даже в том случае, если скомканный сезон завершится завоеванием трофеев и в клубе будут убеждать его остаться. Карло не остановит даже контракт — соглашение тренера с «Реалом» действует до 2026-го.

Иными словами, итальянец настроен серьезно: «Анчелотти наслаждается каждым днем в клубе, в столице Испании он обрел настоящее счастье. Но он чувствует, второй этап в «Реале» закончится летом, что бы ни случилось», — пишет издание.

При этом, по информации Onda Cera, Карло не планирует завершать карьеру — лишь сменить место работы. И речь идет не о сборной Бразилии, куда итальянца активно отправляли два года назад.

Главным кандидатом на замену издание назвало тренера «Байера» Хаби Алонсо — он якобы готов к вызову, но понимает, что ничего не гарантировано и до конца сезона ситуация может измениться.

Фото Global Look Press

Не первый инсайд об уходе

Причем буквально неделю назад гораздо более авторитетное издание Relevo давало совершенно другую, менее приятную для поклонников Анчелотти информацию. По данным журналистов, Карло намерен отработать контракт до конца, но совсем не факт, что ему удастся это сделать.

Так, о возможном увольнении итальянца и временной замене его на директора «Кастильи» Сантьяго Солари Relevo сообщало еще в ноябре. Тогда Карло удалось вырулить, но разгромное поражение в Суперкубке Испании от «Барселоны» снова усугубило его положение.

Теперь работа тренера в «Реале» может прекратиться в любой момент. Хотя все в клубе с огромным уважением относятся к работе Анчелотти, ситуация все же может потребовать замены тренера.

И да, Relevo также называет преемником Хаби Алонсо — по мнению издания, на этот счет в клубе существует абсолютное единство. Тренер «Байера» также знает, что однажды возглавит «Королевский клуб».

Откровенно говоря, инсайд Relevo выглядит правдоподобнее. А какое из двух изданий окажется право — узнаем в конце сезона.