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Сегодня, 17:45

Анчелотти покинет «Реал» летом, несмотря на контракт до 2026 года? В Испании пишут, что тренер хочет уйти сам

Испанские СМИ сообщили, что Анчелотти покинет «Реал» летом
Артем Белинин
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
Уже известен кандидат на замену.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти якобы покинет клуб в конце сезона, об этом сообщает Onda Cero. По данным испанского издания, это решение 65-летний итальянец принял лично и известил о нем сливочных. В клубе уже нашли замену уходящему специалисту.

Титулы не остановят Карло

Учитывая, как сейчас складываются дела у «Реала», желание Анчелотти отправиться на отдых не удивляет. Несмотря на лидерство в испанской примере, мадридцы занимают только 20-е место в общей таблице Лиги чемпионов и с высокой долей вероятности будут пробиваться в плей-офф через дополнительные матчи. Кроме того, «Реал» дважды в этом сезоне крупно уступил «Барселоне» (2:5 в Суперкубке и 0:4 в ла лиге), чего в класико не случалось давно.

При этом Onda Cero сообщает, что дело не в сиюминутных результатах и возможном кризисе — Анчелотти уйдет даже в том случае, если скомканный сезон завершится завоеванием трофеев и в клубе будут убеждать его остаться. Карло не остановит даже контракт — соглашение тренера с «Реалом» действует до 2026-го.

Иными словами, итальянец настроен серьезно: «Анчелотти наслаждается каждым днем в клубе, в столице Испании он обрел настоящее счастье. Но он чувствует, второй этап в «Реале» закончится летом, что бы ни случилось», — пишет издание.

При этом, по информации Onda Cera, Карло не планирует завершать карьеру — лишь сменить место работы. И речь идет не о сборной Бразилии, куда итальянца активно отправляли два года назад.

Главным кандидатом на замену издание назвало тренера «Байера» Хаби Алонсо — он якобы готов к вызову, но понимает, что ничего не гарантировано и до конца сезона ситуация может измениться.

Фото Global Look Press

Не первый инсайд об уходе

Причем буквально неделю назад гораздо более авторитетное издание Relevo давало совершенно другую, менее приятную для поклонников Анчелотти информацию. По данным журналистов, Карло намерен отработать контракт до конца, но совсем не факт, что ему удастся это сделать.

Так, о возможном увольнении итальянца и временной замене его на директора «Кастильи» Сантьяго Солари Relevo сообщало еще в ноябре. Тогда Карло удалось вырулить, но разгромное поражение в Суперкубке Испании от «Барселоны» снова усугубило его положение.

Теперь работа тренера в «Реале» может прекратиться в любой момент. Хотя все в клубе с огромным уважением относятся к работе Анчелотти, ситуация все же может потребовать замены тренера.

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И да, Relevo также называет преемником Хаби Алонсо — по мнению издания, на этот счет в клубе существует абсолютное единство. Тренер «Байера» также знает, что однажды возглавит «Королевский клуб».

Откровенно говоря, инсайд Relevo выглядит правдоподобнее. А какое из двух изданий окажется право — узнаем в конце сезона.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 20 6 4 10 25-33 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
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38 тур
17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 2 : 1
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 1 : 2
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 1 : 0
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 1 : 3
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 1 : 1
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 1 : 2
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
 4 : 1
19.01 20:30
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 1
19.01 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
20.01 23:00
Вильярреал – Мальорка
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 17 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 18 1 6
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