Отдых не помог Месси. «Кадис» обыграл и «Реал», и «Барсу»

После трех ярких побед каталонцы из-за глупых ошибок сенсационно проиграли в Кадисе (1:2).

«Кадис» — «Барселона» — 2:1 (1:0)

Голы: Хименес, 8 (1:0). Алькала, 57 — в свои ворота (1:1). Негредо, 63 (2:1).

«Кадис»: Ледесма, Карселeн, Эспино, Фали, Мауро (Алькала, 31), Фернандес, Йенссон (Фернандес, 79), Бодижер, Переа (Адеканье, 80), Хименес (Негредо, 62), Искиэрдо (Алехо, 81).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Дембеле, 46), Дест (Тринкан, 77), Бускетс (Пьянич, 78), Коутинью (Педри, 46), де Йонг, Месси, Гризманн, Брэйтуэйт.

Предупреждения: Лангле, 61. Жорди Альба, 86.

Судья: Сото Градо.

5 декабря. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».

Паузы для Месси

Временно исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускес заметил, что экономически клубу было бы выгодно продать Месси летом. Так как функционер не претендует на пост президента клуба, он может говорить все, что считает нужным. Тем более, Тускетс был казначеем сине-гранатовых в пору рекордного по продолжительности президентства Хосепа Нуньеса. Он умеет считать деньги и в полной мере оценил сложное финансовое положение «Барсы».

Естественно, Роналда Кумана попросили прокомментировать эти слова, и вроде бы зарекшийся высказываться на тему будущего Месси голландец был краток: «Если кто-то может принять решение о его будущем, то только сам Лео». Пока же главный тренер делает все, чтобы его звездный подопечный был счастлив и показывал свой лучший футбол. Куман старается беречь капитана и не задействовал его в двух турах Лиги чемпионов, избавив от поездок в Киев и Будапешт.

В прошлом туре ход сработал, так как Месси провел одну из лучших игр сезона и забил красивейший гол «Осасуне» (4:0). Правда, жест Лео, который снял футболку и в память о Диего Марадоне предстал в раритетной форме «Ньюэллс Олд Бойз», чиновники не оценили. Комитет по проведению соревнований не только оставил в силе желтую карточку, но и выписал футболисту штраф на 600 евро. Еще 180 заплатит клуб, хотя это сущая мелочь в сравнении с тем, сколь важным было для Месси выполнить свою задумку. Он ведь почти повторил единственный гол Марадоны за команду, которая объединяет двух великих соотечественников.

Две ошибки — два гола

В Кадисе «Барса» вышла в идеальном на данный момент составе, хотя еще недавно сложно было представить, что в нем найдется место Брэйтуэйту. Однако датчанин вцепился в свой шанс, забив за три матча четыре гола, и сейчас непонятно, что делать с форвардом, от которого зимой клуб планировал избавиться? Теперь его возможный уход можно рассматривать лишь как сокращение платежной ведомости, потому что на серьезные покупки у каталонцев нет денег, а к игре Брэйтуэйта вопросов нет.

Средства требовались на центрального защитника, но, по слухам, Куман решил обойтись внутренними резервами. Для этого есть залечивший травму Араухо и осваивающийся в основе Мингеса. Он, правда, стал виновником гола «Кадиса». Пытаясь исправить ситуацию, ударил головой по собственным воротам, и хотя тер Штеген совершил маленькое чудо, на добивание первым успел Альваро Хименес.

0:1 трудно назвать приговором, только в последнее время отставание в счете — большая проблема для «Барсы». Всего две ничьих при пяти поражениях в семи матчах! Взламывать же оборону окопавшегося в штрафной «Кадиса» — то еще удовольствие. У хозяев даже против «стандартов» Месси был специальный план, согласно которому голкипер располагался по центру ворот, а углы перекрывали два высокорослых полевых игрока. И это не ноу-хау: так же штрафным Лео противостоял «Алавес».

La tendencia se replica hoy: los 11 del C?diz impidiendo que Messi haga un gol de tiro libre. https://t.co/ri6Tt4xuHI pic.twitter.com/cZrzn475m2 — Gustavo Flores (@Gusflores21) December 5, 2020

В итоге первый тайм, несмотря на небольшой перевес по голевым моментам, Кумана не устроил. Уже в перерыве он поменял Мингесу на Педри, сдвинув в оборону Френки де Йонга, а потерявшегося Филиппе Коутинью сменил Дембеле. Не сказать, что системно что-то поменялось, зато своего «Барса» добилась не мытьем, так катаньем. Помог защитник, неудачно прервавший прострел Жорди Альбы.

Однако, забив отчасти случайный гол, гости в ответ преподнесли сопернику подарок, и это было какое-то коллективное помешательство. Лангле не смог принять мяч, тер Штеген махнул мимо него, рванув на подстраховку, и Негредо, пропустив катившегося в подкате де Йонга, поразил уже беззащитные ворота. Вряд ли 35-летний воспитанник «Реала» предполагал, что забьет спустя 43 секунды после выхода на замену.

FT: Cadiz 2-1 Barcelona



Barcelona are 12 points behind Atletico Madrid and just three points above the relegation zone. pic.twitter.com/eTNXcqaVAW — ESPN FC (@ESPNFC) December 5, 2020

Оставшееся время прошло в бесплодных атаках «Барсы». Что-то получалось, и Дест с Пьяничем упустили верные моменты, однако ощущения, что сине-гранатовые заслуживают большего, не возникало. Скорее «Кадис» своим упорством доказал, что не просто так находится в таблице выше. Он, кстати, до субботы еще не выигрывал на своем поле, но добился победы, получив возможность сыграть в любимой контратакующей манере. «Кадис» — первый новичок ла лиги, в рамках одного круга победивший «Реал» и «Барсу». А три крупных победы не завершили кризис каталонцев. Они уже в 12 очках от лидирующего «Атлетико» и лишь на три балла выше зоны вылета.