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Страсти вокруг Ольмо и Виктора не утихают. Президента «Барселоны» могут наказать, два испанских клуба протестуют

Ла лига временно зарегистрировала игроков «Барселоны» Ольмо и Виктора
Артем Белинин
Корреспондент
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Дани Ольмо.
Фото Reuters
Бесконечный сериал.

Еще неделю назад казавшееся почти невозможным свершилось: по данным Mundo Deportivo, ла лига официально зарегистрировала Дани Ольмо и Пау Виктора в рядах «Барселоны». Но история на этом не закончилась — скандал набирает обороты.

Лапорта против всех

Вообще-то официальная регистрация Ольмо и Виктора ла лигой не была таким уж секретом — организации было некуда деваться. 8 января решение о временной «прописке» футболистов принял Высший совет по спорту Испании — якобы для того, чтобы уберечь каталонцев от экономического и спортивного ущерба, а также во имя интересов ее футболистов, ла лиги и сборной. Решение половинчатое, так как регистрация временная — окончательное решение вынесут в течение трех месяцев.

Но в рядах каталонцев все равно праздник. Радостная новость пришла незадолго до полуфинального матча Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:0) — в теории «Барселона» могла заявить обоих футболистов прямо на него, но физически не успела этого сделать. Впрочем, президент «блауграны» Жоан Лапорта не расстроился — наоборот, бурно отмечал победу в главной битве последних недель.

Кстати, за недвусмысленно согнутый локоть и выкрики «сукины дети» в адрес, очевидно, чиновников, не желавших регистрировать Ольмо и Виктора, Лапорте теперь грозит наказание. В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) уже начали расследование, итогом которого может стать дисциплинарное дело.

Судя по инсайдам As, испанские футболисты «Барселоны» в случае неудачи с регистрацией планировали бойкотировать вызовы в национальную команду, так что решение Высшего совета выглядит рациональным. Шантаж «блауграны» сработал.

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Вот только кроме «Барселоны» никого этот факт ожидаемо не обрадовал.

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По теме пусть и временной, но все же регистрации высказались уже вообще все. Одной из первых слово взяла, конечно, ла лига — решение Высшего совета шло наперекор ее позиции, ведь организация так и не дала добро на «прописку» Ольмо и Виктора, поскольку «Барселона» не выполнила необходимые условия.

Президент ла лиги Хавьер Тебас в бешенстве: «В течение некоторого времени Высший совет — и, в частности, его президент, дающий соответствующие инструкции, — похоже, стремится разрушить системы, которые работают в ла лиге и пользуются поддержкой большинства клубов. Президент Высшего совета, кажется, прислушивается только к одному голосу, который не представляет профессиональный испанский футбол. И этот голос, как ни странно, в данном случае хранит сообщническое молчание. Где сейчас Real Madrid TV?», — написал Тебас.

Президент ла лиги в своем письме намекнул на связь «Реала» и «Барселоны» в деле Ольмо — действительно, сливочные особо не возражали против регистрации. По данным испанских СМИ, все из-за Суперлиги — мадридцы не захотели ссориться с партнерами по большому проекту из-за такого пустяка. Тебас, яростный враг Суперлиги, припомнил им это.

Но в Испании и без «Реала» есть кому высказываться. Так, сразу после официальной регистрации слово взял «Лас-Пальмас»: «Решение, принятое вчера Высшим советом по спорту, стало для нас неприятным сюрпризом. «Лас-Пальмас» выражает свое абсолютное несогласие. Мы считаем, что это решение представляет серьезную угрозу для целостности соревнований и создает тревожный прецедент, который может дестабилизировать основы профессионального футбола в нашей стране», — сказано в заявлении.

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В Мадриде тоже нашелся противник «Барселоны» — «Атлетико»: «Хотим выразить свою глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в испанском футболе после резолюции, принятой в эту среду Высшим спортивным советом. Мы считаем, что это решение ставит под угрозу существующую систему и правила игры», — гласит заявление мадридцев.

Член Конгресса депутатов Испании Борха Семпар тоже разозлился: «Это решение правительства противоречит нормам и критериям федерации и ла лиги. Оно представляет собой привилегированное отношение к клубу и подрывает конкуренцию. Я очень сомневаюсь, что эта амнистия была бы предоставлена меньшему клубу», — написал чиновник в социальных сетях.

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Даже лояльные к клубу футболисты высказались против. Близкий друг звезды «Барселоны» Ламина Ямаля, сам не раз сватанный к каталонцам Иньяки Уильямс считает решение несправедливым: «Я удивлен, как и все любители футбола. Кажется, правила равны не для всех, но принимать решение должны не мы. Если так решили, значит, так тому и быть. Это не перестает нас удивлять — имидж испанского футбола может быть несколько запятнан, потому что существует множество разногласий, многое трудно понять. Мы должны закрыть эту главу ради блага испанского футбола. Я рад за Дани Ольмо и Пау Виктора, поскольку считаю, для них это очень сложная ситуация, и они лишь хотят играть в футбол. Как профессионал я рад за них обоих», — цитирует Marca нападающего «Атлетика».

Так или иначе, временно каталонцы проблему решили. А это значит, что Ольмо и Виктор смогут выйти уже на финал Суперкубка против «Реала», который состоится 12 января. Будет забавно, если они в итоге принесут победу — шуток про карму для мадридцев тогда не пересчитать.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
Жоан Лапорта
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
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 - : -
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