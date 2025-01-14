Корнеев объяснил, почему «Барса» разгромила «Реал».

Игорь Корнеев, единственный российский футболист, выступавший за «Барселону», — о крупной победе каталонцев над «Реалом» в финале Суперкубка Испании (5:2).

Очень слабый Винисиус!

— Счет по игре? Заслужил ли «Реал» такого разгрома?

— Думаю, в целом все по делу. Не считаю такой результат жестоким для мадридцев, исходя из увиденного. Проблема «Реала» заключалась в том, что пять-шесть человек по большому счету отсутствовали на поле...

— Кто именно?

— Винисиус, Камавинга, Тшуамени, Васкес... Вальверде не мог никак разобраться с Камавингой, кто кого преследует в том или ином эпизоде. В итоге увидел в исполнении уругвайца, что называется, пять или шесть подкатов последней надежды... В общем, полная неразбериха! Тшуамени — это, конечно, не номинальный защитник. То же самое могу сказать и про Васкеса.

И в этих зонах «Барса» создавала сопернику огромные проблемы. Менди тоже «пропал». Не понял, как он мог дать столько пространства и зон Ямалю. Так что каталонцы полностью переиграли мадридцев. В первом тайме подопечные Флика забили четыре, а ведь могли и больше. Девять опасных моментов у ворот Куртуа до перерыва! Давно такого не припомню. А когда игроков «Барсы» особо не держат, понятное дело, они показывают весь свой потенциал.

— Поняли, за счет чего команда Анчелотти хотела победить?

— Да каких-то ходов впереди у мадридцев я тоже не увидел. Пытались играть через длинные передачи. Но «Барса» практически сразу завладела мячом и не отдавала его до удаления Щенсны. В принципе, создав такой запас прочности, каталонцы после перерыва уже могли себе позволить играть в свое удовольствие. «Барса» довольно спокойно довела дело до уверенной победы.

— А после удаления Щенсны и гола Родриго у вас не мелькнула мысль, что Мадрид спасется?

— Нет. Игра была сделана в первом тайме. И, не раскрываясь, нереально сократить такую разницу в счете. А чуть раскроешься — сразу получишь проблемы с такой «Барсой». Это еще хорошо для «Реала» — что во втором тайме каталонцы лишь однажды огорчили Куртуа. Повторюсь, счет мог быть крупнее. Признаюсь, был сильно удивлен. Для меня по всем раскладам и прогнозам фаворитом являлась команда Анчелотти. Но на таком уровне если один игрок выпадает из обоймы, уже непросто. А тут мы говорим сразу о шести!

— Винисиус совсем не убедил?

— Растворился на поле. В каких-то моментах хотел как-то индивидуально себя проявить, хотя напрашивались более командные действия. Не знаю, что с ним произошло. Казалось бы, именно в таких играх Винисиус должен быть максимально заряжен. Но... Просто-напросто «отвозил» этот матч. Совсем слабо выглядел!

— Может быть, он все-таки переоцененная фигура?

— Нет. Как игрок он точно не переоценен. Но проблемы Винисиуса в другом. В менталитете. Вот здесь ему надо меняться. Пока он «плавает». Нестабильность, зависимость от каких-то факторов — самый главный его враг... Бразилец пока не всегда может с собой совладать, хотя футболист, вне всякого сомнения, потрясающий! Это игрок уровня Мбаппе. Но на данный момент не может все время доказывать свою состоятельность, что удавалось делать Месси и Роналду на протяжении долгих лет. Если у тебя нет такой стабильности, соответствующей ментальности, то... Могу привести вам яркий пример. Знаете, кто является моим самым любимым игроком?

— Кто же?

— Роналдиньо. Это просто артист на поле! В свои лучшие годы, на мой взгляд, он выглядел предпочтительнее даже Месси. Как он издевался над всеми, причем все выполнял на скорости! Но сколько лет мы видели того волшебного бразильца?

— Не так долго, как хотелось бы.

— Конечно! Хотя по своему мастерству, артистичности, нестандартности это было настоящее явление! Такого волшебства мы не видели от Роналду. Месси, пожалуй, мог показать что-то подобное. При этом Лео — гораздо стабильнее. А у Роналдиньо как раз возникли сложности с ментальной частью. То же самое сейчас можно сказать и про Винисиуса. Если он не исправит эти моменты, то... Не знаю... Ты фантастический футболист, просто делай свое дело, как ты умеешь. Невзирая ни на что. Такой должен быть подход у Винисиуса.

Ламин Ямаль. Фото Global Look Press

У Ямаля есть ценное качество, которым обладает Месси

— Гол Ямаля не напомнил вам шедевры Месси?

— Да, есть такое! На протяжении всего класико Ямаль делал разницу. Ускорял темп, где это требовалось, потом придерживал мяч. И все к месту, все своевременно. Ждал своего шанса и, как только получил лишние секунды и момент для разгона, все великолепно исполнил. Прошел всех защитников, как кегли. До сих пор не понимаю, что в том эпизоде делал Менди. Кого он ловил?

Знаете, матч показал, что против топовых соперников «Реал» будет страдать без Милитао, выбывшего надолго. Мадридцы решили отделаться малой кровью. В каких-то играх поставили молодого Асенсио, вчера — Тшуамени. Но это не работает. На среднем уровне еще прокатит, но только не в играх с «Барсой».

Васкес и Тшуамени не защитники. Поэтому ты уже априори выходишь на игру без двух человек... А тебе противостоят отличные вингеры. Вы же видели, как вчера действовал Рафинья. Дубль и результативная передача. С Ямалем все понятно. Левандовски всегда качественно выполняет свою работу. «Барселона» шикарно умеет пасами находить игроков в маленьких зонах. Она просто-напросто издевалась над подопечными Анчелотти.

— А Ямаль может дорасти до уровня Месси? Или по своему потенциалу это все-таки футболист классом пониже?

— Мне кажется, его уровень чуть пониже. Но не глобально. Парень в 17 лет уже творит на поле. Месси это тоже делал. Но Лео почти сразу начал показывать какое-то безумие в хорошем смысле этого слова. Сейчас Ямаль находится на этом пути. И в принципе потенциально может дорасти до игрока уровня Месси. Вот у него с менталитетом все в порядке. В эмоциональном плане он очень стабилен, никаких проблем у него нет.

Ямаль играет по-взрослому. Может и отыграться вовремя, и сам решить эпизод. То есть четко понимает, когда как надо действовать. Редкое качество.

— И в полуфинале, и в финале Суперкубка в центре полузащиты «Барсы» с первых минут выходил не Ольмо, вокруг которого сейчас так много шума, а Гави. Более молодой испанец доказал свою состоятельность?

— Да, конечно. Гави — это однозначно конкурент Ольмо. Другое дело, мы видим, как он начинает страдать, переживать от одной только мысли, что его могут заменить. И теперь Флик может столкнуться с проблемой.

— Какой?

— Хочешь не хочешь, а придется выбирать между двумя очень квалифицированными полузащитниками. На мой взгляд, Гави обладает более бойцовским характером на поле. Возможно, сейчас Ольмо станет игроком ротации. Но он тоже не будет довольствоваться этим статусом. Так что интересно, как всю эту ситуацию разрулит Флик.

— Мбаппе был светлым пятном в игре Мадрида?

— Да. Мбаппе, Рюдигер и Куртуа — те люди, которые реально понимали, где и против кого они играли. А остальные... Хотя, пожалуй, и Вальверде можно причислить к тем, кто выкладывался, старался принести пользу. Но вот шести-семи человек на поле не было. Отсутствовали!