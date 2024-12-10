Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»

История одного из величайших тренеров современности.

Хосеп Гвардиола

Дата рождения: 18 января 1971 года

Место рождения: Санпедор, Испания

Вид спорта: футбол

Профессия: тренер

Команда: «Манчестер Сити»

Детство

Гвардиола родился в небольшом городе Санпедор в Каталонии. У него есть две старшие сестры и младший брат Пере, который стал футбольным агентом.

Хосеп начал заниматься футболом в клубе «Химнастик де Манреса», а в 12 лет получил приглашение в «Барселону» после того, как его заметил скаут Ориоль Торт. Гвардиола прошел обучение в легендарной «Ла Масии» и начал карьеру в каталонском клубе, выступая на позиции полузащитника.

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Карьера игрока

За взрослую команду «Барсы» Гвардиола дебютировал в сезоне-1990/91 под руководством Йохана Кройфа. В те годы клуб четыре раза подряд становился чемпионом Испании, а также выиграл Кубок европейских чемпионов-1991/92. В 1992 году молодой полузащитник принял участие в домашней Олимпиаде, где помог испанцам выиграть турнир.

Гвардиола, отличавшийся видением поля, контролем мяча и качеством передач, провел в «Барселоне» 11 сезонов. В составе сине-гранатовых Хосеп шесть раз выигрывал ла лигу, дважды — Кубок Испании и четырежды — Суперкубок страны. Помимо Кройфа, он успел поработать с Бобби Робсоном в сезоне-1996/97, выиграв Кубок обладателей Кубков, а также с Луи ван Галом в 1997-2000 годах, взяв европейский Суперкубок.

Почти весь 1998 год Гвардиола пропустил из-за повреждения колена — и не поехал на чемпионат мира. В 2002-м он также пропустил мировое первенство из-за травмы. ЧМ-1994 стал единственным в его карьере — испанцы дошли до четвертьфинала.

После ухода из «Барселоны» на Хосепа претендовали многие европейские топ-клубы. Он отклонил поступившие предложения ради контракта с «Ювентусом», за который мечтал играть с детства. Однако новый тренер клуба Марчело Липпи заблокировал сделку, а команды, приглашавшие Гвардиолу, уже потеряли к нему интерес. Тогда полузащитник отправился в «Брешию» — клуб, за который выступал Роберто Баджо, чьей игрой он восхищался.

Вскоре после дебюта Хосеп дважды сдал положительный тест на нандронол, что привело к дисквалификации на четыре месяца. Игрок заявил о своей невиновности и начал отстаивать позицию в судах. Первоначально его попытки не увенчались успехом, но позже он узнал от своего друга, ватерполиста Манеля Эстиарте, об исследованиях WADA, которые показали, что положительный результат теста может возникать из-за химических реакций во время хранения пробирок. Окончательно обвинения были сняты с Гвардиолы в 2009 году.

После отбытия дисквалификации Гвардиола перешел в «Рому» и, сыграв за нее всего в шести матчах, вернулся в «Брешию». Затем Хосеп отправился в катарский «Аль-Ахли» и мексиканский «Дорадос», после чего завершил карьеру в 2006 году.

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Возвращение в «Барселону» в качестве тренера

После завершения карьеры Гвардиола прошел обучение на тренера и возглавил «Барселону» Б, которая выступала в третьей по силе лиге Испании. В первый же год он сумел вывести команду в сегунду, заняв первое место в сезоне-2007/08. После этого успеха руководство сине-гранатовых пригласило Хосепа в основную команду.

Гвардиоле досталось звездное поколение воспитанников «Ла Масии», в числе которых были Хави, Андрес Иньеста и будущий 8-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Хосеп, впитавший философию Йохана Кройфа, преподнес футбольному миру новый стиль игры: его команда стремилась к тотальному владению за счет многочисленных точных передач. В первый же сезон Гвардиола взял требл, выиграв чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов. В финале главного европейского турнира сине-гранатовые победили «Манчестер Юнайтед» (2:0).

В сезоне-2009/10 «Барселона» набрала в ла лиге 99 очков и защитила чемпионский титул, несмотря на упорную борьбу с «Реалом» (на счету «Мадрида» было 96 очков). В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила «Интеру» Жозе Моуринью, впоследствии ставшего одним из наиболее принципиальных соперников Гвардиолы.

В сезоне-2010/11 сине-гранатовые вновь победили «Манчестер Юнайтед» (3:1) в финале Лиги чемпионов. В национальном чемпионате клуб занял первое место, опередив «Реал», в который перешел Моуринью, на четыре балла. В следующем сезоне мадридцы смогли выиграть чемпионскую гонку у «Барселоны», набрав рекордные 100 очков. Сине-гранатовым также не удалось защитить европейский титул: в полуфинале Лиги чемпионов команда уступила «Челси». По окончании сезона Гвардиола покинул «Барселону» и взял паузу в карьере.

Сборная Испании, основу которой составляли футболисты «Барселоны» и которая играла в похожем стиле, также проживала в те годы «золотой» период: «Красная фурия» выиграла Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

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«Бавария»

В январе 2013 года стало известно, что Гвардиола возглавит «Баварию». На тот момент мюнхенцев тренировал Юпп Хайнкес, выигравший «требл» по итогам сезона.

Гвардиола провел в «Баварии» три года. Команда, доминировавшая в Германии, неизменно становилась чемпионом страны, набрав 90 очков в сезоне-2013/14, 79 очков в сезоне-2014/15 и 88 очков в сезоне-2015/16. Однако в Лиге чемпионов удавалось доходить только до полуфинала: в 2014 году мюнхенцев остановил «Реал», в 2015 году клуб уступил «Барселоне», а в 2016 году — «Атлетико».

Сборная Германии, в составе которой выступало много игроков «Баварии», выиграла чемпионат мира 2014 года.

«Манчестер Сити»

В 2016 году Гвардиола перешел в «Манчестер Сити». Летом клуб приобрел игроков более чем на 200 миллионов евро, однако первый сезон не принес Хосепу значимых побед: горожане заняли третье место в английской премьер-лиге, а в 1/8 финала Лиги чемпионов уступили «Монако». Летом 2018 года «Сити» потратил на трансферы более 300 миллионов евро, команду пополнили защитники Эмерик Ляпорт, Бенджамин Менди и Данило, вратарь Эдерсон и полузащитник Бернарду Силва. На этот раз ожидания были максимально высокими, и они оправдались: клуб выиграл АПЛ, опередив финишировавший вторым «Манчестер Юнайтед» Моуринью на 19 очков. Гол Габрэля Жезуса в концовке матча последнего тура с «Саутгемптоном» сделал «Сити» первым клубом со 100 очками в сезоне. В четвертьфинале Лиги чемпионов горожан остановил «Ливерпуль» Юргена Клоппа — тренера, насыщенное противостояние с которым у Гвардиолы начиналось еще в Германии.

В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» навязал упорную борьбу «Сити»: красные были близки к первому титулу за 29 лет, набрав 97 очков, но подопечные Гвардиолы набрали на один балл больше и защитили титул. В следующем сезоне «Ливерпуль» с 99 очками взял долгожданный трофей, а «Сити» финишировал вторым.

В сезоне-2020/21 горожане вернули себе титул чемпионов Англии, а также впервые в истории дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Челси». Противостояние с «Ливерпулем» стало вновь актуальным в сезоне-2021/22, когда судьба трофея была не определена до последнего тура, но в итоге «Сити», как и тремя годами ранее, опередил конкурента на одно очко: 93 против 92. Команды были близки к тому, чтобы сразиться в финале Лиги чемпионов, но подопечные Гвардиолы упустили победу над «Реалом» в полуфинале, пропустив два гола в концовке ответного матча.

Летом 2022 года состав «Манчестер Сити» пополнил нападающий Эрлин Холанн. Норвежец в первом же сезоне АПЛ стал лучшим бомбардиром турнира, а его игра расширила тактические границы. На этот раз главным конкурентом команды стал «Арсенал», возглавляемый бывшим ассистентом Гвардиолы Микелем Артетой. Лондонцы опережали подопечных Хосепа на пять очков за девять туров до конца, но в итоге чемпионом вновь стал «Сити». В полуфинале Лиги чемпионов клуб опять встретился с «Реалом» и сумел взять реванш, забив четыре безответных мяча во второй игре (5:1 по сумме двух матчей). В финальном матче «Сити» победил «Интер» благодаря голу будущего обладателя «Золотого мяча» Родри и впервые в истории выиграл главный европейский клубный трофей. По итогам сезона-2022/23 Гвардиола также завоева Кубок Англии, оформив второй требл в карьере.

В сезоне-2023/24 на титул претендовали три команды: за шесть туров до конца лидировал «Арсенал», а «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» отставали на одно очко. Горожане вновь вышли победителями, впервые в истории выиграв АПЛ в четвертый раз подряд. В Лиге чемпионов команда дошла до четвертьфинала, где уступила «Реалу» в серии пенальти.

В сезоне-2024/25 Гвардиола столкнулся с серьезным кризисом: «Манчестер Сити» проиграл пять матчей подряд, а также сыграл вничью с «Фейеноордом», ведя в счете 3:0. Позже команда уступила «Ливерпулю», отставание от которого выросло до девяти очков. Неудачная серия была прервана победой над «Ноттингем Форест» (3:0)

Фото Global Look Press

Достижения в качестве игрока

Командные:

Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1992

Обладатель Кубка обладателей кубков: 1997

Обладатель Суперкубка УЕФА: 1992

Чемпион Испании (6 раз): 1991-1994, 1998, 1999

Обладатель Кубка Испании (2): 1997, 1998

Олимпийский чемпион: 1992

Личные:

Трофей Браво: 1992

Достижения в качестве тренера

Командные:

Победитель Лиги чемпионов (3): 2009, 2011, 2023

Обладатель Суперкубка УЕФА (4): 2009, 2011, 2013, 2023

Победитель клубного чемпионата мира (4): 2009, 2011, 2013, 2023

Чемпион Испании (3): 2009-2011

Обладатель Кубка Испании (2): 2009, 2012

Обладатель Суперкубка Испании (3): 2009-2011

Чемпион Германии (3): 2014-2016

Обладатель Кубка Германии (2): 2014, 2016

Чемпион Англии (6): 2018, 2019, 2021-2024

Обладатель Кубка Англии (2): 2019, 2023

Обладатель Кубка английской лиги (4): 2018-2021

Обладатель Суперкубка Англии (3): 2018, 2019, 2024

Личные:

Тренер года по версии ФИФА (2): 2011, 2023

Тренер сезона по версии УЕФА: 2023

Тренер года в ла лиге: (4) 2009-2012

Тренер сезона в АПЛ (5): 2018, 2019, 2021, 2023, 2024

Рекорды:

Первый тренер в истории, выигравший два «требла» (чемпионат страны, Кубок и Лига чемпионов)

Один из двух тренеров, побеждавших в ЛЧ в трех разных десятилетиях (совместный рекорд с Карло Анчелотти): 2000-е, 10-е и 20-е.

Наибольшее количество очков в одном сезоне АПЛ: 100

Наибольшее число выигранных чемпионатов Англии подряд: 4

Сколько зарабатывает Хосеп Гвардиола

Зарплата Гвардиолы в «Манчестер Сити» составляет около 20 миллионов фунтов в год. Изначально контракт был рассчитан до 2025 года, но в ноябре соглашение было продлено еще на два сезона.

Хосеп Гвардиола и Кристина Серра. Фото Getty Images

Жизнь вне футбола

Гвардиола женат на Кристине Серре, занимающейся семейным бизнесом и владеющей двумя бутиками одежды в Испании. В одном из них Хосеп познакомился с Кристиной еще в 90-х годах. Пара сыграла свадьбу в 2014 году.

У Хосепа и Кристины родились трое детей: дочери Мария (в 2001 году) и Валентина (2008), а также сын Марий (2003). В 2021 году стало известно, что Мария встречается с полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли, но спустя два года они расстались.

Гвардиола — сторонник независимости Каталонии. Он участвовал в референдуме 2017 года, а позже появлялся на матчах с желтой лентой, поддержав арестованных в Испании активистов.

Гвардиола сыграл самого себя в сериале «Тед Лассо». После матча «Манчестер Сити» с «Ричмондом» в 11-й серии третьего сезона Хосеп сказал Лассо, что его не волнуют победы и поражения и что его задача — помогать игрокам становиться лучше. Таким образом, идеи Теда, который произнес ту же фразу в первом сезоне сериала, были признаны великим тренером.