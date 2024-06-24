Из «Реала» уходит герой полуфинала с «Баварией». Вместе с Хоселу Мадрид покидает Начо

Ветераны отправятся зарабатывать на Ближний Восток.

Текущим летом «Реал» расстанется не только с Тони Кроосом, завершающим карьеру, но и еще с двумя героями сезона-2023/24. Начо и Хоселу покидают «Королевский клуб» и, вероятно, переберутся на Ближний Восток.

34-летний Начо весь футбольный путь прошел в «Реале» — попал в академию в 11 лет и с тех пор 23 года не менял форму сливочных. Причем с 12 лет испанец выступает с сахарным диабетом. Возможность ухода из клуба защитник озвучил еще задолго до завершения сезона, а в начале мая принял окончательное решение. Испанское издание Relevo сообщило об уверенности Фернандеса в том, что сейчас лучший момент уйти — после побед в Лиге чемпионов и ла лиге.

Защитник провел фантастический сезон даже вне зависимости от титулов: являлся капитаном «Реала» и поучаствовал в 45 матчах во всех турнирах. По сыгранным минутам его обошло лишь шесть футболистов бланкос. Девять из 13 игр триумфального розыгрыша Лиги чемпионов он отбегал от свистка до свистка и первым поднял 15-й Кубок чемпионов в истории «Реала».

По информации Marca, Начо уже подписал контракт с чемпионом второго дивизиона Саудовской Аравии «Аль-Кадсия». В клубе выступают экс-нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто и бывший вратарь «Бетиса» и «Эвертона» Хоэль Роблес, тренирует команду еще один испанец Мичел. По данным источника, зарплата Фернандеса в Саудовской Аравии составит 10 миллионов евро в год. После его ухода капитаном «Реала» станет Лука Модрич.

Лука Модрич. Фото Global Look Press

Хоселу еще не определился с новым клубом — выбирает между Саудовской Аравией и Катаром. По данным Marca, ближе к подписанию нападающего катарская «Аль-Гарафа», завершившая сезон на третьей строчке местной элиты. Главная звезда команды — игрок сборной Алжира Ясин Браими, на протяжении пяти лет выступавший за «Порту».

Прошедший сезон оказался для нападающего настоящей сказкой — «Реал» арендовал его у вылетевшего «Эспаньола», и он неожиданно забил несколько важных мячей. Главный хайлайт Хоселу — решающей дубль в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) после выхода на замену. 34-летний форвард спас бланкос от вылета из турнира и вывел в финал.

Хоселу и Начо. Фото Global Look Press

Всего за год в «Реале» Хоселу отметился 20 результативными действиями (17+3) и вместе с Родриго стал третьим бомбардиром команды во всех турнирах — больше настреляли только Джуд Беллингем (23) и Винисиус (24).

«Реал» хотел сохранить нападающего, даже несмотря на приход Эндрика и Килиана Мбаппе. Клуб предлагал Хоселу однолетний контракт, также в нем был заинтересован сам Карло Анчелотти — тренер отмечал важную роль ветерана в раздевалке и его пользу на поле. Однако форвард все равно решил уйти.