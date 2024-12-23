Последний матч Хесуса Наваса: вышел против «Реала» и едва не расплакался в объятиях Модрича
«Реал» в 18-м туре чемпионата Испании ярко обыграл «Севилью» (4:2). Матч на «Сантьяго Бернабеу» закончил не только календарный год «бланкос», но и карьеру 39-летнего Хесуса Наваса. В честь испанца перед матчем команды устроили красивую акцию прощания.
Навас едва не расплакался
Испанец остался в запасе «Севильи», но перед стартовым свистком игроки обеих команд все равно провели церемонию прощания с чемпионом мира и двукратным победителем Евро в составе «красной фурии». Футболисты выстроились в почетный коридор и встретили ветерана аплодисментами, к которым присоединились трибуны «Сантьяго Бернабеу». В этот момент Хесус едва не расплакался.
«Реал» подготовил для испанца подарок. Его вручил капитан мадридцев — ровесник Хесуса Лука Модрич, который после недавней победы «Реала» над «Пачукой» в Межконтинентальном кубке стал самым титулованным футболистом в истории мадридской команды (28 трофеев). Хорват подарил легенде «Севильи» футболку «сливочных» с автографами всех игроков — два великих футболиста обнялись, а испанец вновь с трудом сдержал эмоции.
Еще более трогательным получилось прощание с домашним стадионом «Севильи» — ранее в 17-м туре команда принимала «Сельту», а Навас вышел с капитанской повязкой и провел на поле 71 минуту. Трибуны «Рамон Санчес Писхуан» посвятили ветерану баннер, а перед стартовым свистком Хесус прошел коридор почета вместе с сыновьями и прослезился.
Навас заканчивает из-за проблем с бедром
Правый защитник стал самым возрастным футболистом в составе сборной Испании на победном чемпионате Европы, который прошел этим летом. По ходу турнира Хесус признался, что выступает с травмированным бедром уже несколько лет и не заканчивает из-за эмоций от игры за родную «Севилью» и «красную фурию». После соревнований Навас объявил о завершении карьеры в сборной, а еще в мае анонсировал окончательный уход из футбола — тогда продлил контракт с «Севильей» до 31 декабря 2024-го на бесплатной основе. Вся его зарплата уходила в фонд клуба, а по истечении соглашения ветеран перейдет на работу в систему андалусийцев.
Незадолго до прощальной игры с «Реалом» Хесус признался, что проблемы с бедром не позволяют продолжать карьеру.
«Стараюсь наслаждаться каждой тренировкой и каждой игрой, выкладываться до последнего дня и отдавать всего себя. Несмотря на проблемы, хочу быть здесь, чтобы партнеры по команде понимали, что такое «Севилья», и отдавали все силы. Для меня эти шесть месяцев уже стали подарком — я показал, что я сильный. Это время было сумасшедшим: после некоторых игр я не мог ходить по два дня. Горжусь тем, что отдал все для болельщиков и «Севильи», — признавался футболист.
Хесус — легенда «Севильи»
Испанец — воспитанник «Севильи» и провел за нее почти всю карьеру: лишь на четыре года (с лета 2013-го по лето 2017-го) уйдя в «Манчестер Сити». Навас провел за клуб рекордные 704 матча, выиграв четыре Лиги Европы, два Кубка Испании, Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА. В этом сезоне 39-летний футболист появился в 16 матчах во всех турнирах и отметился одним голом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
2
|Реал
|18
|12
|4
|2
|41-18
|40
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
8
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
9
|Бетис
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|
10
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
11
|Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|
12
|Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
13
|Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
14
|Р. Вальекано
|18
|5
|7
|6
|20-21
|22
|
15
|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|17
|2
|6
|9
|16-26
|12
|20.12
|23:00
|
Жирона – Вальядолид
|3 : 0
|21.12
|16:00
|
Хетафе – Мальорка
|0 : 1
|21.12
|18:15
|
Сельта – Р. Сосьедад
|2 : 0
|21.12
|20:30
|
Осасуна – Атлетик
|1 : 2
|21.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|1 : 2
|22.12
|16:00
|
Валенсия – Алавес
|2 : 2
|22.12
|18:15
|
Реал – Севилья
|4 : 2
|22.12
|20:30
|
Леганес – Вильярреал
|2 : 5
|22.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Эспаньол
|1 : 0
|22.12
|23:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|1 : 1
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|15
|1
|5