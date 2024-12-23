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Последний матч Хесуса Наваса: вышел против «Реала» и едва не расплакался в объятиях Модрича

Артемий Кутейников
Корреспондент
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Хесус Навас.
Фото Reuters
«Сантьяго Бернабеу» красиво проводил 39-летнего испанца.
Испания. Ла Лига. 18-й тур
22 дек, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:2
Севилья

«Реал» в 18-м туре чемпионата Испании ярко обыграл «Севилью» (4:2). Матч на «Сантьяго Бернабеу» закончил не только календарный год «бланкос», но и карьеру 39-летнего Хесуса Наваса. В честь испанца перед матчем команды устроили красивую акцию прощания.

Навас едва не расплакался

Испанец остался в запасе «Севильи», но перед стартовым свистком игроки обеих команд все равно провели церемонию прощания с чемпионом мира и двукратным победителем Евро в составе «красной фурии». Футболисты выстроились в почетный коридор и встретили ветерана аплодисментами, к которым присоединились трибуны «Сантьяго Бернабеу». В этот момент Хесус едва не расплакался.

«Реал» подготовил для испанца подарок. Его вручил капитан мадридцев — ровесник Хесуса Лука Модрич, который после недавней победы «Реала» над «Пачукой» в Межконтинентальном кубке стал самым титулованным футболистом в истории мадридской команды (28 трофеев). Хорват подарил легенде «Севильи» футболку «сливочных» с автографами всех игроков — два великих футболиста обнялись, а испанец вновь с трудом сдержал эмоции.

Еще более трогательным получилось прощание с домашним стадионом «Севильи» — ранее в 17-м туре команда принимала «Сельту», а Навас вышел с капитанской повязкой и провел на поле 71 минуту. Трибуны «Рамон Санчес Писхуан» посвятили ветерану баннер, а перед стартовым свистком Хесус прошел коридор почета вместе с сыновьями и прослезился.

Навас заканчивает из-за проблем с бедром

Правый защитник стал самым возрастным футболистом в составе сборной Испании на победном чемпионате Европы, который прошел этим летом. По ходу турнира Хесус признался, что выступает с травмированным бедром уже несколько лет и не заканчивает из-за эмоций от игры за родную «Севилью» и «красную фурию». После соревнований Навас объявил о завершении карьеры в сборной, а еще в мае анонсировал окончательный уход из футбола — тогда продлил контракт с «Севильей» до 31 декабря 2024-го на бесплатной основе. Вся его зарплата уходила в фонд клуба, а по истечении соглашения ветеран перейдет на работу в систему андалусийцев.

Незадолго до прощальной игры с «Реалом» Хесус признался, что проблемы с бедром не позволяют продолжать карьеру.

«Стараюсь наслаждаться каждой тренировкой и каждой игрой, выкладываться до последнего дня и отдавать всего себя. Несмотря на проблемы, хочу быть здесь, чтобы партнеры по команде понимали, что такое «Севилья», и отдавали все силы. Для меня эти шесть месяцев уже стали подарком — я показал, что я сильный. Это время было сумасшедшим: после некоторых игр я не мог ходить по два дня. Горжусь тем, что отдал все для болельщиков и «Севильи», — признавался футболист.

Хесус Навас и Лука Модрич.
Фото Reuters

Хесус — легенда «Севильи»

Испанец — воспитанник «Севильи» и провел за нее почти всю карьеру: лишь на четыре года (с лета 2013-го по лето 2017-го) уйдя в «Манчестер Сити». Навас провел за клуб рекордные 704 матча, выиграв четыре Лиги Европы, два Кубка Испании, Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА. В этом сезоне 39-летний футболист появился в 16 матчах во всех турнирах и отметился одним голом.

Хесус Навас
ФК Реал
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 3 : 0
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 0 : 1
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 2 : 0
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 1 : 2
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 1 : 2
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 2 : 2
22.12 18:15
Реал – Севилья
 4 : 2
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 2 : 5
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 1 : 0
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 1
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Роберт Левандовски

Барселона

 16
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Рафинья

Барселона

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Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
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Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

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Реал

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И К Ж
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Ведат Муричи

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 14 2 1
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Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
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