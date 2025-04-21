Алонсо или Клопп — кто больше подойдет «Реалу»? Переса ждет непростой выбор

Анчелотти, видимо, скоро покинет клуб.

Вторым заходом в «Реал» Карло Анчелотти серьезно укрепил свои позиции в споре о лучшем тренере в истории футбола. Хотя предпосылок было мало — казалось, карьера итальянца потихоньку движется к закату. Не потянул «Баварию», так себе съездил в «Наполи» и «Эвертон». Даже сам статус клубов говорил о понижении специалиста в классе.

А в 2021 году он снова оказался в Мадриде и провел там потрясный отрезок. Впервые стал чемпионом Испании и взял две Лиги чемпионов, да и все остальные трофеи позабирал. Буквально все, некоторые не по разу. В сумме с былыми достижениями получается уникальный список с пятью европейскими триумфами и золотом всех топ-лиг.

Но, видимо, пришло время уходить. «Реал» идет на сезон без единого титула, а Фабрицио Романо уже сообщил, что Анчелотти, скорее всего, покинет пост после окончания сезона. На фоне крайне правдоподобных слухов о потенциальной отставке Карло медиа и зрители выделили двух кандидатов на место итальянца — главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и Юрген Клопп, который занимает должность глобального руководителя футбольного направления в «Ред Булл».

Хаби выглядит перспективным вариантом. Молодой, явно одаренный специалист, еще и играл за Мадрид когда-то. Есть возможность слепить что-то вроде своего Гвардиолы, но списать не точь-в-точь. Сложно поверить, что сольный тренерский путь Алонсо во взрослом футболе длится всего два с половиной года: чересчур он хорош и слишком многого добился за это время в не самой очевидной (да что там, совсем неочевидной) для подобных успехов команде.

Непобедимый сезон Леверкузена, чемпионство, Кубок, финал Лиги Европы и сохранение достойного уровня после очевидного прыжка выше головы — неплохо для не особо опытного тренера, правда? Хаби продолжает развиваться, становится гибче и разнообразнее. В общем, у боссов «Реала» действительно все предпосылки для приглашения экс-полузащитника.

Хаби Алонсо. Фото AFP

Нюансы, естественно, тоже присутствуют. К примеру, тактические — в «Байере» Хаби обычно использовал различные вариации схем с тремя центральными защитниками, лишь в 23 случаях из 135 выходил с четверкой. Во-первых, у Мадрида в принципе сейчас не хватает оборонительной глубины, чтобы хоть пару в середине стабильно наиграть, о трио и говорить нечего. Да, вернется Милитао, но этого недостаточно. Станет ли Перес с ходу вливать ресурсы и собирать состав под нового главного? Есть большие сомнения.

В Германии у Алонсо в наличии шикарные крылья в видео Фримпонга с Гримальдо, которые и защитники, и крайние полузащитники, и вингеры, и нередко завершители. В «Реале» ударный акцент точно сместится на линии повыше, а что на подхвате? Сырой Фран Гарсия, травматичный Ферлан Менди и находящийся непонятно в каком состоянии Карвахаль? Говорят, привезут Трента, и это, безусловно, плюс. Но всех вопросов не решит.

Понятно, что испанец не собирается перекладывать леверкузенскую систему на Мадрид один в один, просто в нашем распоряжении только один образец его трудов. Вряд ли он предложит нечто иное на фундаментальном уровне. Другая обеспокоенность касается вышеупомянутой профессиональной молодости. Неизвестно, где расположен потолок Хаби как специалиста. Велика вероятность, что прогресс не скоро остановится. Но готовность тренера расти в клубе с самым высоким давлением во вселенной невозможно оценить заранее. Это совсем не то же самое, что поднимать «Байер». Другой уровень стресса и сопротивления изнутри команды.

На другой чаше весов нам ослепительно улыбается Юрген Клопп. И вот здесь вопросов насчет его способностей рулить чем-то очень большим нет никаких. Немец давно все всем доказал. Обладатель Лиги чемпионов-2018/19, кстати, наверняка и с раздевалкой справится, о его навыках организовывать игрокам комфортную атмосферу известно каждому футбольному зрителю.

Юрген Клопп. Фото Global Look Press

Клопп попрощался с «Ливерпулем» год назад — выгорел. Наверное, одного сезона хватает, чтобы освежиться и принимать соблазнительные предложения. У Юргена есть должность в системе РБ, но, как недавно писали в прессе, форматом своей работы он недоволен. Если верить инсайдам, специалист хочет либо в «Реал», либо в сборную Бразилии.

На первый взгляд, все идеально стыкуется. Одна из лучших команд и один из лучших тренеров планеты, который везде добивался результата, — ну созданы же друг для друга. И тут мы снова обращаемся к тактике. Упомянутый ранее возможный переход Трента сильно поможет Клоппу на старте — немец прекрасно знает, как использовать англичанина, и состоит с ним в теплых отношениях. «Зачем делать лучшего правого защитника в мире полузащитником?» — комментировал Юрген ситуацию Александера-Арнолда в сборной. Мощный комплимент, подчеркивающий четкое понимание взаимодействия с этим футболистом.

Но существуют и тревожные темы. Клопп славится прессингом, «Ливерпуль» при нем эталонно зажимал оппонентов, встречая их у чужой штрафной. Механизм фантастически работал, все 11 человек на поле были в курсе, где и когда надо оказаться, и выполняли установки. Кто, простите, будет интенсивно давить соперников в «Реале»? Мбаппе и Винисиус? Нет, они, конечно, способны отрабатывать в обороне, но им необходим кураж или сверхмотивация.

Ментально Юрген крайне силен. Правда, он всегда приходил на развалины. «Майнц» из второй бундеслиги, пять лет не попадавшая в еврокубки «Боруссия», «Ливерпуль» в длительном кризисе — мягко говоря, не победитель двух Лиг чемпионов за последние четыре сезона. Клоппу никогда не приходилось продолжать чей-то успех, исходные позиции позволяли тратить время на разгон.

Вообще, хоть оба и не упертые догматики, все сводится к единственному опасению — совсем нет уверенности, что «Реал» готов к системе. Команда годами доходила до вершин под руководством грамотных управленцев, но далеко не элитных тактиков. А теперь на «Бернабеу» собираются затащить тактиков, изощренных игровых стратегов. В любом случае получается бешеный риск. Подчинить алгоритмам мини-толпу главных атакующих звезд поколения с колючими характерами. Трудно вспомнить, когда Мадрид был таким в последний раз. Сюжет отличный.