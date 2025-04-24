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У Захаряна будет новый тренер. Альгуасиль уходит — при нем Арсен перешел в «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Реал Сосьедада» покинет пост по окончании сезона
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Иманол Альгуасиль.
Фото Global Look Press
Кто возглавит баскскую команду?

«Реал Сосьедад» сообщил о расставании с главным тренером Иманолом Альгуасилем по окончании текущего сезона. Тренер несколько лет успешно работал с басками, но результаты нынешней кампании расстраивают болельщиков. В команде уже заверили, что уход Альгуасиля не повлияет на будущее Арсена Захаряна.

Альгуасиль отлично ладил с Арсеном

Россиянин присоединился к клубу летом 2023 года — на тот момент Альгуасиль руководил командой почти пять лет: многих игроков вывел на новый уровень и добился немалых успехов. Иманол впечатлился талантом молодого атакующего полузащитника и утверждал, что Захарян точно станет топ-футболистом. Даже в этом сезоне, когда Арсен практически не играет из-за травм, тренер продолжает в него верить.

«Мы говорим про отличного игрока. Вы не должны сомневаться в Арсене. Мы не осознаем, через что проходит Захарян. Это талант, который покажет свои сильнейшие качестве лишь тогда, когда полностью привыкнет к нам, скорости и стилю игры в испанской лиге. Мы готовы подождать. Это молодой и очень перспективный парень», — подчеркивал Альгуасиль.

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В восторге от взаимоотношений с тренером был и сам россиянин. «Супертренер, мне нравится. Эмоциональный, на тренировках не дает покоя. Нравится с ним работать, одно удовольствие. Какие-то общекомандные действия, как открываться и мыслить по-другому. Я пока в фазе изучения испанского языка, когда выучу — будет легче», — рассказал Захарян «Матч ТВ».

Имя нового тренера «Сосьедада» пока неизвестно, но в клубе уже заверили, что на будущем Захаряна уход Альгуасиля не скажется. В россиянина по-прежнему верят. «Арсен — большой талант и важный игрок для будущего клуба, и это не изменится», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Фото Global Look Press

Иманол — легенда «Реал Сосьедад»

Решение об уходе Альгуасиля объявили на следующий день после поражения «Реал Сосьедад» от «Алавеса» (0:1) в 33-м туре ла лиги — это уже третий подряд матч без побед. Нынешний сезон для басков складывается тяжело: команда рискует впервые за пять лет не попасть в еврокубки, занимая в чемпионате лишь девятое место. В текущей кампании они вылетели в 1/8 финала Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» (2:5 по сумме двух игр), а до этого вообще участвовали в Лиге чемпионов.

Клуб привык к еврокубкам именно благодаря Альгуасилю, который проделал мощную работу. Иманол возглавил «Реал Сосьедад» в декабре 2018-го и привел его к первому за 33 года трофею — Кубку Испании-2019/20. Также при нем баски отбирались в еврокубки столько же раз, сколько за весь предыдущий XXI век, и заняли четвертое место в ла лиге — в текущем столетии клуб забирался выше лишь однажды (был вторым в кампании-2002/03).

Полузащитник &laquo;Реал Сосьедад&raquo; Арсен Захарян.Почему Захаряну нельзя уходить из «Реал Сосьедад». Колонка Казакова

Альгуасиль — настоящая легенда «Реал Сосьедад». Испанец не только успешно тренировал команду шесть с половиной лет, но и провел в ней девять лет в качестве игрока. Иманол — воспитанник басков, и всю тренерскую карьеру он провел в родной команде. С 2011-го работал с коллективами разных возрастов, пока не добрался до основы.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Иманол Альгуасиль
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 1 : 1
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 1 : 0
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 3 : 0
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 1 : 0
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 0 : 1
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 1 : 1
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
 1 : 0
24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
24.04 22:30
Бетис – Вальядолид
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

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Хетафе

 30 1 5
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