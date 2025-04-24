У Захаряна будет новый тренер. Альгуасиль уходит — при нем Арсен перешел в «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» сообщил о расставании с главным тренером Иманолом Альгуасилем по окончании текущего сезона. Тренер несколько лет успешно работал с басками, но результаты нынешней кампании расстраивают болельщиков. В команде уже заверили, что уход Альгуасиля не повлияет на будущее Арсена Захаряна.
Альгуасиль отлично ладил с Арсеном
Россиянин присоединился к клубу летом 2023 года — на тот момент Альгуасиль руководил командой почти пять лет: многих игроков вывел на новый уровень и добился немалых успехов. Иманол впечатлился талантом молодого атакующего полузащитника и утверждал, что Захарян точно станет топ-футболистом. Даже в этом сезоне, когда Арсен практически не играет из-за травм, тренер продолжает в него верить.
«Мы говорим про отличного игрока. Вы не должны сомневаться в Арсене. Мы не осознаем, через что проходит Захарян. Это талант, который покажет свои сильнейшие качестве лишь тогда, когда полностью привыкнет к нам, скорости и стилю игры в испанской лиге. Мы готовы подождать. Это молодой и очень перспективный парень», — подчеркивал Альгуасиль.
В восторге от взаимоотношений с тренером был и сам россиянин. «Супертренер, мне нравится. Эмоциональный, на тренировках не дает покоя. Нравится с ним работать, одно удовольствие. Какие-то общекомандные действия, как открываться и мыслить по-другому. Я пока в фазе изучения испанского языка, когда выучу — будет легче», — рассказал Захарян «Матч ТВ».
Имя нового тренера «Сосьедада» пока неизвестно, но в клубе уже заверили, что на будущем Захаряна уход Альгуасиля не скажется. В россиянина по-прежнему верят. «Арсен — большой талант и важный игрок для будущего клуба, и это не изменится», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Иманол — легенда «Реал Сосьедад»
Решение об уходе Альгуасиля объявили на следующий день после поражения «Реал Сосьедад» от «Алавеса» (0:1) в 33-м туре ла лиги — это уже третий подряд матч без побед. Нынешний сезон для басков складывается тяжело: команда рискует впервые за пять лет не попасть в еврокубки, занимая в чемпионате лишь девятое место. В текущей кампании они вылетели в 1/8 финала Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» (2:5 по сумме двух игр), а до этого вообще участвовали в Лиге чемпионов.
Клуб привык к еврокубкам именно благодаря Альгуасилю, который проделал мощную работу. Иманол возглавил «Реал Сосьедад» в декабре 2018-го и привел его к первому за 33 года трофею — Кубку Испании-2019/20. Также при нем баски отбирались в еврокубки столько же раз, сколько за весь предыдущий XXI век, и заняли четвертое место в ла лиге — в текущем столетии клуб забирался выше лишь однажды (был вторым в кампании-2002/03).
Альгуасиль — настоящая легенда «Реал Сосьедад». Испанец не только успешно тренировал команду шесть с половиной лет, но и провел в ней девять лет в качестве игрока. Иманол — воспитанник басков, и всю тренерскую карьеру он провел в родной команде. С 2011-го работал с коллективами разных возрастов, пока не добрался до основы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
|22.04
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|1 : 1
|22.04
|22:30
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Сельта – Вильярреал
|3 : 0
|23.04
|22:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|1 : 0
|23.04
|22:30
|
Хетафе – Реал
|0 : 1
|24.04
|20:00
|
Леганес – Жирона
|1 : 1
|24.04
|20:00
|
Осасуна – Севилья
|1 : 0
|24.04
|22:30
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|24.04
|22:30
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5