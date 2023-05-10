Серхио Бускетс уходит — последний из великой «Барселоны». Вместе с Месси — в Саудовскую Аравию?

Легенда.

«Он фундаментальная часть команды — капитан, лидер раздевалки, тактически он почти идеален. Он определил эпоху на своей позиции. Будет время до Бускетса и после Бускетса, Серхио станет эталоном для любого игрока в нашей системе», — Хави в этом сезоне не жалел комплиментов, наверняка что-то зная.

Теперь официально — Бускетс уходит. «Это было незабываемое путешествие — с самого детства, когда я приходил на матчи или смотрел по телевизору. Я всегда мечтал играть в этой футболке и на этом стадионе. Реальность превзошла все мои ожидания. Я бы не поверил, если бы мне сказали, когда я юным попал в систему «Барсы», что я проведу 15 сезонов за лучший клуб мира. Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить, представлять и защищать эмблему «Барселоны» многие годы, но всему есть начало и конец. Время пришло», — сказал футболист в официальном обращении.

История получилась славная.

Серхио Бускетс с детьми перед 700-м матчем за «Барселону». Фото Global Look Press

От дубля «Барсы» до победы в ЛЧ — за девять месяцев

Бускетса часто называют воспитанником «Барселоны», но он такой лишь условно — в «блауграну» он пришел только в 17 лет. Его фамилию в Каталонии уже слышали — отец Бускетса, Карлес, — шестикратный чемпион Испании в составе «Барселоны».

Дальше карьера развивалась стремительно. Из молодежки Серхио попал в «Барселону Б», а оттуда еще через сезон — в основу. Это было сумасшедшее время — год для Бускетса начался матчем против «Пенья Депортиво» в сегунде Б, а закончился на стадионе «Олимпико» в Риме — в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

В том сезоне Бускетс провел за «Барселону Б» только три игры, попав в основу уже в начале сентября — и совокупно отыграл за команду Гвардиолы больше 40 матчей. Тогда тренер еще немного экспериментировал — однажды поставил Серхио в защиту, еще пару раз поднял выше, но в основном использовал Бускетса на родной позиции. И не зря — позднее Гвардиола назвал Серхио «лучшим опорником мира».

Сезон получился великим. Разгром «Баварии» 4:0 (что было за время!), уничтожение «Реала» 6:2, 6:1 с «Атлетико»... Бускетс всегда был где-то рядом — пусть в первых двух играх он отбегал совокупно 15 минут, в главной встрече сезона был основным — вышел против «МЮ». Как обычно, все внимание ушло на атакующих игроков — так будет и дальше в карьере Бускетса, — но Серхио отыграл отлично и даже посадил Скоулза на желтую карточку. Удивительно, что всего несколько месяцев назад опорник играл с «Пенья Депортиво»...

Лучший в «Барсе» и Испании

Параллельно с «Барселоной» карьера Бускетса развивалась и в сборной Испании — за нее он дебютировал в 21 год в матче квалификации ЧМ против Турции. На тот чемпионат мира испанцы, как вы, наверное, знаете, поехали — с известным результатом. 22-летний Серхио отыграл во всех матчах на мундиале, включая финал и был одним из лидеров той команды.

В «Барселоне» все тоже было прекрасно. 14 трофеев — именно столько в клубный музей принес Пеп Гвардиола вместе с Месси, Хави, Иньестой и, конечно же, Бускетсом. В 2011 году каталонцы взяли вторую Лигу чемпионов — в финале опять пал «Манчестер Юнайтед», а Серхио отметился ассистом.

В 2009 году — Лига чемпионов, в 2010-м — чемпионат мира, в 2011-м — опять Лига чемпионов. Бускетс шел по великому графику, охраняя опорную зону «Барселоны» и сборной Испании. Вероятно, он стал легендой еще тогда.

Серхио Бускетс. Фото Global Look Press

Время пришло

В 2023 году Серхио — единственный из нынешней «Барсы», кто играл еще при Пепе (кроме Хави — но он сам уже тренер). У него больше 700 матчей за каталонцев (третий результат в истории), три дюжины трофеев с клубом и безупречная репутация (если забыть знаменитую симуляцию в 2010-м в полуфинале ЛЧ, породившую массу мемов). Кажется, можно уходить.

Известно, что Хави не очень хочет, чтобы Бускетс уходил. Он даже пытался переубедить бывшего партнера по команде. В «Барселоне» считают, что Гави или Де Йонг не сыграют так же, как Серхио. И уже ищут замену — среди кандидатур The Athletic называет Рубена Невеша или Мартина Зубименди.

А у Бускетса теперь новый вызов, хоть он пока не объявил, где именно продолжит карьеру. В начале сезона ходило много разговоров об МЛС. Но в последние дни все больше говорят про Саудовскую Аравию — якобы туда отправится Лионель Месси, и одним из его условий считается подписание в команду Бускетса и Альбы.

Интересный вариант. Но для «Барселоны», конечно, потеря.