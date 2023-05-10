Серхио Бускетс уходит — последний из великой «Барселоны». Вместе с Месси — в Саудовскую Аравию?
«Он фундаментальная часть команды — капитан, лидер раздевалки, тактически он почти идеален. Он определил эпоху на своей позиции. Будет время до Бускетса и после Бускетса, Серхио станет эталоном для любого игрока в нашей системе», — Хави в этом сезоне не жалел комплиментов, наверняка что-то зная.
Теперь официально — Бускетс уходит. «Это было незабываемое путешествие — с самого детства, когда я приходил на матчи или смотрел по телевизору. Я всегда мечтал играть в этой футболке и на этом стадионе. Реальность превзошла все мои ожидания. Я бы не поверил, если бы мне сказали, когда я юным попал в систему «Барсы», что я проведу 15 сезонов за лучший клуб мира. Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить, представлять и защищать эмблему «Барселоны» многие годы, но всему есть начало и конец. Время пришло», — сказал футболист в официальном обращении.
История получилась славная.
От дубля «Барсы» до победы в ЛЧ — за девять месяцев
Бускетса часто называют воспитанником «Барселоны», но он такой лишь условно — в «блауграну» он пришел только в 17 лет. Его фамилию в Каталонии уже слышали — отец Бускетса, Карлес, — шестикратный чемпион Испании в составе «Барселоны».
Дальше карьера развивалась стремительно. Из молодежки Серхио попал в «Барселону Б», а оттуда еще через сезон — в основу. Это было сумасшедшее время — год для Бускетса начался матчем против «Пенья Депортиво» в сегунде Б, а закончился на стадионе «Олимпико» в Риме — в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
В том сезоне Бускетс провел за «Барселону Б» только три игры, попав в основу уже в начале сентября — и совокупно отыграл за команду Гвардиолы больше 40 матчей. Тогда тренер еще немного экспериментировал — однажды поставил Серхио в защиту, еще пару раз поднял выше, но в основном использовал Бускетса на родной позиции. И не зря — позднее Гвардиола назвал Серхио «лучшим опорником мира».
Сезон получился великим. Разгром «Баварии» 4:0 (что было за время!), уничтожение «Реала» 6:2, 6:1 с «Атлетико»... Бускетс всегда был где-то рядом — пусть в первых двух играх он отбегал совокупно 15 минут, в главной встрече сезона был основным — вышел против «МЮ». Как обычно, все внимание ушло на атакующих игроков — так будет и дальше в карьере Бускетса, — но Серхио отыграл отлично и даже посадил Скоулза на желтую карточку. Удивительно, что всего несколько месяцев назад опорник играл с «Пенья Депортиво»...
Лучший в «Барсе» и Испании
Параллельно с «Барселоной» карьера Бускетса развивалась и в сборной Испании — за нее он дебютировал в 21 год в матче квалификации ЧМ против Турции. На тот чемпионат мира испанцы, как вы, наверное, знаете, поехали — с известным результатом. 22-летний Серхио отыграл во всех матчах на мундиале, включая финал и был одним из лидеров той команды.
В «Барселоне» все тоже было прекрасно. 14 трофеев — именно столько в клубный музей принес Пеп Гвардиола вместе с Месси, Хави, Иньестой и, конечно же, Бускетсом. В 2011 году каталонцы взяли вторую Лигу чемпионов — в финале опять пал «Манчестер Юнайтед», а Серхио отметился ассистом.
В 2009 году — Лига чемпионов, в 2010-м — чемпионат мира, в 2011-м — опять Лига чемпионов. Бускетс шел по великому графику, охраняя опорную зону «Барселоны» и сборной Испании. Вероятно, он стал легендой еще тогда.
Время пришло
В 2023 году Серхио — единственный из нынешней «Барсы», кто играл еще при Пепе (кроме Хави — но он сам уже тренер). У него больше 700 матчей за каталонцев (третий результат в истории), три дюжины трофеев с клубом и безупречная репутация (если забыть знаменитую симуляцию в 2010-м в полуфинале ЛЧ, породившую массу мемов). Кажется, можно уходить.
Известно, что Хави не очень хочет, чтобы Бускетс уходил. Он даже пытался переубедить бывшего партнера по команде. В «Барселоне» считают, что Гави или Де Йонг не сыграют так же, как Серхио. И уже ищут замену — среди кандидатур The Athletic называет Рубена Невеша или Мартина Зубименди.
А у Бускетса теперь новый вызов, хоть он пока не объявил, где именно продолжит карьеру. В начале сезона ходило много разговоров об МЛС. Но в последние дни все больше говорят про Саудовскую Аравию — якобы туда отправится Лионель Месси, и одним из его условий считается подписание в команду Бускетса и Альбы.
Интересный вариант. Но для «Барселоны», конечно, потеря.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|
2
|Атлетико
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|
3
|Реал
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|
4
|Р. Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|
5
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|
6
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|
7
|Жирона
|33
|13
|8
|12
|52-46
|47
|
8
|Атлетик
|33
|13
|8
|12
|43-33
|47
|
9
|Р. Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|
10
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|
11
|Севилья
|33
|12
|8
|13
|41-49
|44
|
12
|Мальорка
|33
|11
|8
|14
|32-37
|41
|
13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|
14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|
15
|Кадис
|33
|8
|11
|14
|26-49
|35
|
16
|Вальядолид
|33
|10
|5
|18
|30-57
|35
|
17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|
18
|Хетафе
|33
|8
|10
|15
|30-42
|34
|
19
|Эспаньол
|33
|7
|10
|16
|40-56
|31
|
20
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
|12.05
|22:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
|13.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.05
|17:15
|
Осасуна – Альмерия
|- : -
|13.05
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|13.05
|22:00
|
Реал – Хетафе
|- : -
|14.05
|15:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|14.05
|17:15
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|14.05
|19:30
|
Вальядолид – Севилья
|- : -
|14.05
|22:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|15.05
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|22
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4