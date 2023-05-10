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Серхио Бускетс уходит — последний из великой «Барселоны». Вместе с Месси — в Саудовскую Аравию?

Артем Белинин
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Серхио Бускетс.
Фото Global Look Press
Серхио Бускетс с детьми перед 700-м матчем за «Барселону».
Фото Global Look Press
Серхио Бускетс.
Фото Global Look Press
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Легенда.

«Он фундаментальная часть команды — капитан, лидер раздевалки, тактически он почти идеален. Он определил эпоху на своей позиции. Будет время до Бускетса и после Бускетса, Серхио станет эталоном для любого игрока в нашей системе», — Хави в этом сезоне не жалел комплиментов, наверняка что-то зная.

Теперь официально — Бускетс уходит. «Это было незабываемое путешествие — с самого детства, когда я приходил на матчи или смотрел по телевизору. Я всегда мечтал играть в этой футболке и на этом стадионе. Реальность превзошла все мои ожидания. Я бы не поверил, если бы мне сказали, когда я юным попал в систему «Барсы», что я проведу 15 сезонов за лучший клуб мира. Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить, представлять и защищать эмблему «Барселоны» многие годы, но всему есть начало и конец. Время пришло», — сказал футболист в официальном обращении.

История получилась славная.

Серхио Бускетс с детьми перед 700-м матчем за «Барселону».
Фото Global Look Press

От дубля «Барсы» до победы в ЛЧ — за девять месяцев

Бускетса часто называют воспитанником «Барселоны», но он такой лишь условно — в «блауграну» он пришел только в 17 лет. Его фамилию в Каталонии уже слышали — отец Бускетса, Карлес, — шестикратный чемпион Испании в составе «Барселоны».

Дальше карьера развивалась стремительно. Из молодежки Серхио попал в «Барселону Б», а оттуда еще через сезон — в основу. Это было сумасшедшее время — год для Бускетса начался матчем против «Пенья Депортиво» в сегунде Б, а закончился на стадионе «Олимпико» в Риме — в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

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В том сезоне Бускетс провел за «Барселону Б» только три игры, попав в основу уже в начале сентября — и совокупно отыграл за команду Гвардиолы больше 40 матчей. Тогда тренер еще немного экспериментировал — однажды поставил Серхио в защиту, еще пару раз поднял выше, но в основном использовал Бускетса на родной позиции. И не зря — позднее Гвардиола назвал Серхио «лучшим опорником мира».

Сезон получился великим. Разгром «Баварии» 4:0 (что было за время!), уничтожение «Реала» 6:2, 6:1 с «Атлетико»... Бускетс всегда был где-то рядом — пусть в первых двух играх он отбегал совокупно 15 минут, в главной встрече сезона был основным — вышел против «МЮ». Как обычно, все внимание ушло на атакующих игроков — так будет и дальше в карьере Бускетса, — но Серхио отыграл отлично и даже посадил Скоулза на желтую карточку. Удивительно, что всего несколько месяцев назад опорник играл с «Пенья Депортиво»...

Лучший в «Барсе» и Испании

Параллельно с «Барселоной» карьера Бускетса развивалась и в сборной Испании — за нее он дебютировал в 21 год в матче квалификации ЧМ против Турции. На тот чемпионат мира испанцы, как вы, наверное, знаете, поехали — с известным результатом. 22-летний Серхио отыграл во всех матчах на мундиале, включая финал и был одним из лидеров той команды.

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В «Барселоне» все тоже было прекрасно. 14 трофеев — именно столько в клубный музей принес Пеп Гвардиола вместе с Месси, Хави, Иньестой и, конечно же, Бускетсом. В 2011 году каталонцы взяли вторую Лигу чемпионов — в финале опять пал «Манчестер Юнайтед», а Серхио отметился ассистом.

В 2009 году — Лига чемпионов, в 2010-м — чемпионат мира, в 2011-м — опять Лига чемпионов. Бускетс шел по великому графику, охраняя опорную зону «Барселоны» и сборной Испании. Вероятно, он стал легендой еще тогда.

Серхио Бускетс.
Фото Global Look Press

Время пришло

В 2023 году Серхио — единственный из нынешней «Барсы», кто играл еще при Пепе (кроме Хави — но он сам уже тренер). У него больше 700 матчей за каталонцев (третий результат в истории), три дюжины трофеев с клубом и безупречная репутация (если забыть знаменитую симуляцию в 2010-м в полуфинале ЛЧ, породившую массу мемов). Кажется, можно уходить.

Известно, что Хави не очень хочет, чтобы Бускетс уходил. Он даже пытался переубедить бывшего партнера по команде. В «Барселоне» считают, что Гави или Де Йонг не сыграют так же, как Серхио. И уже ищут замену — среди кандидатур The Athletic называет Рубена Невеша или Мартина Зубименди.

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А у Бускетса теперь новый вызов, хоть он пока не объявил, где именно продолжит карьеру. В начале сезона ходило много разговоров об МЛС. Но в последние дни все больше говорят про Саудовскую Аравию — якобы туда отправится Лионель Месси, и одним из его условий считается подписание в команду Бускетса и Альбы.

Интересный вариант. Но для «Барселоны», конечно, потеря.

Лионель Месси
Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
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Месси и «Барселона». Идеальный сюжет или попытка угнаться за прошлым?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
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 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
20
 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
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12.05 22:00
Мальорка – Кадис
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13.05 22:00
Реал – Хетафе
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14.05 15:00
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Роберт Левандовски

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

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Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 22 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

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